Как сажать морковь под зиму — сроки, сорта и секреты большого урожая

Большой и красивый урожай моркови весной. Фото: istock.com

Традиционно дачники и владельцы земельных участков сеют морковь весной и собирают свой заслуженный урожай к концу лета. А вот опытные огородники выращивают этот яркий корнеплод два раза в год. Морковь сажают еще под зиму, чтобы получать ранний урожай — молодым озимым овощем можно наслаждаться еще и в июне.

Как правильно посеять морковь на зиму и какие нюансы следует обязательно учесть, рассказываем далее в материале. А также делимся секретами большого урожая.

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Ни в коем случае нельзя брать ранние сорта моркови, поскольку они достаточно быстро прорастают и будущий урожай просто погибнет во время морозов.

На упаковке с семенами должно быть прописано, возможно ли выращивание под зиму.

Лучшими сортами для посадки под зиму считаются:

Витаминная;

Курода;

Нантский 4.

Важно учитывать и то, что потери при озимом посеве будут выше. То есть заложите на 10%, а для гибридов на 20-25% больше семян.

Красивый урожай моркови. Фото: google.com

Когда сеять морковь на зиму

Чтобы выбрать идеальное время для посева моркови, следите за погодой в вашем регионе. Важно, чтобы температура воздуха регулярно держалась на отметке +5 градусов или опускалась ниже. В это время земля как раз начинает твердеть.

То есть посев можно осуществлять примерно с конца октября по ноябрь. Если есть новость о наступлении еще одного "бабьего лета", лучше отложить посев. Ведь важно, чтобы морковь не проросла осенью.

Посев озимых культур на зиму. Фото: google.com

Как подготовить грядку к посеву моркови.

Следует придерживаться следующих рекомендаций:

Выберите для посева хорошо освещенное место на возвышенности. Сеять морковь лучше после таких культур, как ранний картофель, тыква, другие бахчевые, ранняя капуста, огурцы, чеснок, лук. Место для будущего посева следует подготовить до того, как земля станет жесткой. Перекопайте землю. Приготовьте борозды для будущего посева на расстоянии 18-20 см. Борозды следует накрыть непромокаемым материалом, чтобы ко времени посадки не проросли сорняки, и их не размыло дождем. Приготовьте заранее сухую смесь для заделки семян из земли и торфа в равных частях. Переберите ее руками, чтобы не было комочков и просушите на солнце. Соберите в ведра или мешки и оставьте в сухом помещении. Когда земля холодная (почва промерзла на 5-8 см) и берется в комки — пора сеять морковь. Почва должна быть плодородной и рыхлой, кислотность нейтральной или слабокислой.

Огородник перекапывает почву для посадки моркови под зиму. Фото: freepik.com

Как сажать морковь под зиму.

Начинаем посадку озимой моркови:

Расчистите грядку, посейте сухие семена в бороздки. Закройте сухой смесью из земли и торфа. Замульчируйте слоем заготовленной органики толщиной 3-4 см, уплотните, чтобы мульча не раздулась ветром. Если есть возможность забрасывайте грядку снегом. Если снег до момента посева семян еще не выпал, накройте грядку по мульче лапником или сосновыми ветвями, но после первого же снегопада набрасывайте сверху небольшой сугроб. Весной, когда снег начнет таять, снимите ветки, а если снега выпало многовато, то и часть снега, чтобы он быстрее растаял. Когда снег сойдет, установите на грядке металлические дуги и натяните на них полиэтилен или нетканый материал — эта мера ускорит появление ростков. Когда растения подрастут до 3-4 см, следует их проредить, оставив на расстоянии 2-3 см друг от друга. Следующее прореживание моркови производят уже тогда, когда корнеплоды достигнут размера карандаша, оставляя между морковками расстояние в 5-6 см. Поливать озимую морковь следует весной 1-2 раза в неделю в засушливую погоду.

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