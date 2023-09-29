Как сажать морковь под зиму — сроки, сорта и секреты большого урожая

Когда сеять морковь на зиму 2023 года: сроки и секреты богатого урожая
Традиционно дачники и владельцы земельных участков сеют морковь весной и собирают свой заслуженный урожай к концу лета. А вот опытные огородники выращивают этот яркий корнеплод два раза в год. Морковь сажают еще под зиму, чтобы получать ранний урожай — молодым озимым овощем можно наслаждаться еще и в июне.
Как правильно посеять морковь на зиму и какие нюансы следует обязательно учесть, рассказываем далее в материале. А также делимся секретами большого урожая.
Как правильно выбрать сорт моркови
Ни в коем случае нельзя брать ранние сорта моркови, поскольку они достаточно быстро прорастают и будущий урожай просто погибнет во время морозов.
На упаковке с семенами должно быть прописано, возможно ли выращивание под зиму.
Лучшими сортами для посадки под зиму считаются:
- Витаминная;
- Курода;
- Нантский 4.
Важно учитывать и то, что потери при озимом посеве будут выше. То есть заложите на 10%, а для гибридов на 20-25% больше семян.
Когда сеять морковь на зиму
Чтобы выбрать идеальное время для посева моркови, следите за погодой в вашем регионе. Важно, чтобы температура воздуха регулярно держалась на отметке +5 градусов или опускалась ниже. В это время земля как раз начинает твердеть.
То есть посев можно осуществлять примерно с конца октября по ноябрь. Если есть новость о наступлении еще одного "бабьего лета", лучше отложить посев. Ведь важно, чтобы морковь не проросла осенью.
Как подготовить грядку к посеву моркови.
Следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Выберите для посева хорошо освещенное место на возвышенности.
- Сеять морковь лучше после таких культур, как ранний картофель, тыква, другие бахчевые, ранняя капуста, огурцы, чеснок, лук.
- Место для будущего посева следует подготовить до того, как земля станет жесткой. Перекопайте землю.
- Приготовьте борозды для будущего посева на расстоянии 18-20 см.
- Борозды следует накрыть непромокаемым материалом, чтобы ко времени посадки не проросли сорняки, и их не размыло дождем.
- Приготовьте заранее сухую смесь для заделки семян из земли и торфа в равных частях. Переберите ее руками, чтобы не было комочков и просушите на солнце. Соберите в ведра или мешки и оставьте в сухом помещении.
- Когда земля холодная (почва промерзла на 5-8 см) и берется в комки — пора сеять морковь.
- Почва должна быть плодородной и рыхлой, кислотность нейтральной или слабокислой.
Как сажать морковь под зиму.
Начинаем посадку озимой моркови:
- Расчистите грядку, посейте сухие семена в бороздки.
- Закройте сухой смесью из земли и торфа.
- Замульчируйте слоем заготовленной органики толщиной 3-4 см, уплотните, чтобы мульча не раздулась ветром.
- Если есть возможность забрасывайте грядку снегом.
- Если снег до момента посева семян еще не выпал, накройте грядку по мульче лапником или сосновыми ветвями, но после первого же снегопада набрасывайте сверху небольшой сугроб.
- Весной, когда снег начнет таять, снимите ветки, а если снега выпало многовато, то и часть снега, чтобы он быстрее растаял.
- Когда снег сойдет, установите на грядке металлические дуги и натяните на них полиэтилен или нетканый материал — эта мера ускорит появление ростков.
- Когда растения подрастут до 3-4 см, следует их проредить, оставив на расстоянии 2-3 см друг от друга.
- Следующее прореживание моркови производят уже тогда, когда корнеплоды достигнут размера карандаша, оставляя между морковками расстояние в 5-6 см.
- Поливать озимую морковь следует весной 1-2 раза в неделю в засушливую погоду.
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