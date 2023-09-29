Як садити моркву під зиму — терміни, сорти та секрети великого врожаю

Великий та красивий врожай моркви навесні. Фото: іstock.com

Традиційно дачники та власники земельних ділянок сіють моркву навесні й збирають свій заслужений урожай під кінець літа. А от досвідчені городники вирощують цей яскравий коренеплід два рази на рік. Моркву садять ще й під зиму, щоб отримувати ранній врожай — молодим озимим овочем можна насолоджуватись ще й у червні.

Як правильно посіяти моркву на зиму та які нюанси слід обов'язково врахувати, розповідаємо далі в матеріалі. А також ділимося секретами щедрого врожаю.

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У жодному разі не можна брати ранні сорти моркви, оскільки вони досить швидко проростають і майбутній врожай просто загине під час морозів.

На пакуванні з насінням має бути прописано, чи можливе вирощування під зиму.

Найкращими сортами для посадки під зиму вважаються:

Вітамінна;

Курода;

Нантська 4.

Важливо враховувати і те, що втрати при озимому посіві будуть вищими. Тобто закладіть на 10%, а для гібридів на 20-25% більше насіння.

Красивий врожай моркви. Фото: google.com

Коли сіяти моркву на зиму

Щоб вибрати ідеальний час для посіву моркви, слід стежити за погодою у вашому регіоні. Важливо, щоб температура повітря регулярно трималася на позначці +5 градусів або опускалася нижче. В цей час земля якраз починає тверднути.

Тобто посів можна здійснювати приблизно з кінця жовтня по листопад. Якщо є новина про настання ще одного "бабиного літа", краще відкласти посів. Адже важливо, щоб морква не проросла восени.

Посів озимих культур на зиму. Фото: google.com

Як підготувати грядку до посіву моркви

Слід дотримуватися наступних рекомендацій:

Оберіть для посіву добре освітлене місце на височині. Сіяти моркву краще після таких культур, як рання картопля, гарбуз, інші баштанні, рання капуста, огірки, часник, цибуля. Місце для майбутнього посіву слід підготувати до того, як земля стане твердою. Перекопайте землю. Приготуйте борозни для майбутнього посіву на відстані 18-20 см. Борозни слід накрити непромокальним матеріалом, щоб до часу посадки не проросли бур’яни, і їх не розмило дощем. Приготуйте завчасно суху суміш для закладення насіння із землі та торфу в рівних частинах. Переберіть її руками, щоб не було грудочок і просушіть на сонці. Зберіть у відра або мішки та залиште в сухому приміщенні. Коли земля холодна (ґрунт промерз на 5-8 см) й береться в грудки — настав час сіяти моркву. Ґрунт має бути родючим і пухким, кислотність нейтральною або слабокислою.

Городник перекопує ґрунт для посадки моркви під зиму. Фото: freepik.com

Як садити моркву під зиму

Розпочинаємо посадку озимої моркви:

Розчистіть грядку, посійте сухе насіння в борозенки. Закрийте підготовленою сухою сумішшю з землі та торфу. Замульчуйте шаром заготовленої органіки завтовшки 3-4 см, ущільніть, щоб мульчу не роздуло вітром. Якщо є можливість закидайте грядку снігом. Якщо сніг до моменту посіву насіння ще не випав, накрийте грядку по мульчі ялиновим або сосновим гіллям, але після першого ж снігопаду накидайте зверху невеликий замет. Навесні, коли сніг почне танути, зніміть гілля, а якщо снігу випало забагато, то і частину снігу, щоб він швидше розтанув. Коли сніг зійде, встановіть на грядці металеві дуги та натягніть на них поліетилен або нетканий матеріал – цей захід прискорить появу сходів. Коли рослини підростуть до 3-4 см, варто їх прорідити, залишивши на відстані 2-3 см одна від одної. Наступне проріджування моркви роблять уже тоді, як коренеплоди досягнуть розміру олівця, лишаючи між морквинами відстань у 5-6 см. Поливати озиму моркву варто навесні 1-2 рази на тиждень у засушливу погоду.

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