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Именины Юрия 6 мая: оригинальные поздравления в прозе, стихах и открытках

6 мая 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем ангела Юрия — 6 мая — самые искренние поздравления и яркие открытки
День ангела 6 мая. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 6 мая, православные христиане отмечают День ангела Юрия. Это греческое имя происходит от имени Георгий, и именины Юрии празднуют в одну дату с днем ​​памяти святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем воинов.

Новини.LIVE собрал самые красивые поздравления в прозе, стихах, открытках и картинках для Юрия. Обязательно поздравьте ваших родных и друзей, у которых это прекрасное имя.

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Когда праздновать День ангела Юрия

Именины Юрия отмечают несколько раз в год, но наиболее значимыми считаются дни чествования святого Юрия (Георгия) Змееборца — 9 декабря и 6 мая.

Так именины Юрия 2023 по православному календарю празднуют:

  • 6 мая —день памяти Георгия Победоносца (летний Юрьев день);
  • 13 августа — Юрий Петроградский, мученик;
  • 9 декабря — день памяти Георгия Победоносца (осенний Юрьев день);
  • 17 февраля — Юрий Всеволодович, Владимирский, великий князь.

 

Когда праздновать День ангела Юрия
Когда День ангела Юрия. Фото: google.com

Именины Юрия 6 мая — какое значение имеет имя и характер владельца

Имя Юрий произошло от греческого имени Георгий. На самом деле является его славянским аналогом. В переводе с греческого означает "хлебороб". А у славян — "высокое место" или "уважаемый".

Еще одна версия — происхождение от латинского слова "jura", что означает приносить клятву. Отсюда, имя Юрий будет означать — "верность клятве".

Люди с именем Юрий носят спокойный характер и философский склад ума. При этом Юрия очень настойчива в процессе достижения своей цели.

Мужчины с этим именем имеют несколько замкнутые, часто живут в своем собственном мире. Очень любит спокойные, нешумные занятия — рыбалку, разведение растений, уход за животными, коллекционирование. Но его аккуратность, щепетильность и естественная красота помогают находить верных друзей.

Профессию себе Юрий всегда выбирает очень ответственную. Часто Юрии становятся видными политиками или деятелями кино, музыки и литературы.

 

Именины Юрия 6 мая — какое значение имеет имя и характер владельца
Именины Юрия 6 мая. Фото: google.com

Именины Юрия — поздравления в стихах

Пусть Ангел на именины
Выполнит все желания,
Несет счастье ежеминутно,
Успех и процветание.
Радостью жизнь цветет
И придаст здоровье,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!

***

Юрий – имя царское!
Сегодня за столом мы
Откроем шампанское,
В бокалы нальем.
Приветствуем мы Юрия,
Чтобы как царь он жил,
Чтобы свои усилия
В изобилие он вложил.

***

Тебя с именинами поздравляю,
Добрая тебе и счастья я желаю.
Пусть ангел-хранитель оберегает,
А беда пусть никогда не трогает!

***

Юрий, верный наш товарищ!
Все поздравляем тебя.
Пусть труд будет в радость,
В счастье найди себя.

***

Пусть ангел жизнь твою оберегает,
Беда пусть тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пусть не обижают.
И что бы всем врагам во зло
Тебе всегда во всем везло!

***

Солнце с неба радостно сияет,
Лучи для тебя в букетик собирает,
Ветер шепчет, как говорит,
Тебя с именинами поздравляет!
Вечер приходит, небо темнеет,
Звездами небо твое имя рисует,
Луна в окошко твое заглядывает,
Тебя с именинами поздравляет!

***

День Ангелов в году очень много,
Но вот День Юрия сегодня пришел,
Желаю зла тебе не знать,
Да счастье сокровище, чтобы ты в жизни нашел.

***

Чтобы Ваше здоровье, как кремень было,
Чтобы счастье семейное его берегло,
Чтобы радость всегда была на пороге,
А беда в дальней и вечной дороге.
Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,
Убережет от беды Вас повсюду,
Пусть несет Вам радость каждый миг,
И благодать Господня с Юрою будет.

 

Именины Юрия — приветствие в стихах
Именины Юрия – поздравление. Фото: google.com

С Днем Ангела Юрия — красивые поздравления в прозе

Дорогой Юрий, поздравляю тебя с Днем твоего Ангела и искренне желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель уберегает тебя от всей беды.

***

С именинами тебя! Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с горячим сердцем, никогда не изнемогай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

***

Дорогой Юрий. Поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с Днем Ангела. Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от бед в этой жизни и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда полна любовью и счастья, да будет невероятное чудо в твоем каждом дне, пусть веселым и легким всегда остается твой характер.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть эта дата будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!

***

Юрчик, Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес! Поздравляю и желаю удачи во всех областях жизни. Пусть каждый твой друг, только услышав твое имя, Юрий, гордится знакомством с тобой. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни у тебя будут только успешные дни, недели и месяцы. С праздником!

***

Юрий. В День твоего Ангела Юрия хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была полна любовью к ближним, счастью, благополучию. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

 

С Днем Ангела Юрия – красивые поздравления в прозе
С Днем Ангела Юрия — красивые поздравления. Фото: google.com

От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, показывающих тебе путь к мечтам, хорошему нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, великих надежд и ярких моментов счастья.

***

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Дорогой Юрий, прими поздравления от всего сердца. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победным итогам великих дел, отличному настроению и большому уважению.

***

Пусть каждый миг тебе, Юрий, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь сильным и духом, и телом. Желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

Самые искренние поздравления в открытках с Днем Ангела Юрия

С Днем Ангела Юрия – красивые поздравления
С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE
С днем ​​ангела Юрия: поздравления с именинами
С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE
С Днем ангела Юрия: оригинальные поздравления
С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE
С днем ​​ангела, Юрий: картинки
С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем ангела Юрия 2023
С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE

Теплые видеопоздравления с Днем ангела Юрия

 

 

 

Раньше мы рассказывали о главных особенностях, традициях, обычаях, приметах и ​​запретах праздника 6 мая — Юрьев день или Георгия Победоносца.

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в мае и какое имя выбрать для ребенка по церковному майскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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