С Днем ангела Юрия — 6 мая — самые искренние поздравления и яркие открытки

День ангела 6 мая. Фото: google.com

Сегодня, 6 мая, православные христиане отмечают День ангела Юрия. Это греческое имя происходит от имени Георгий, и именины Юрии празднуют в одну дату с днем ​​памяти святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем воинов.

Новини.LIVE собрал самые красивые поздравления в прозе, стихах, открытках и картинках для Юрия. Обязательно поздравьте ваших родных и друзей, у которых это прекрасное имя.

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Когда праздновать День ангела Юрия

Именины Юрия отмечают несколько раз в год, но наиболее значимыми считаются дни чествования святого Юрия (Георгия) Змееборца — 9 декабря и 6 мая.

Так именины Юрия 2023 по православному календарю празднуют:

6 мая —день памяти Георгия Победоносца (летний Юрьев день);

—день памяти Георгия Победоносца (летний Юрьев день); 13 августа — Юрий Петроградский, мученик;

— Юрий Петроградский, мученик; 9 декабря — день памяти Георгия Победоносца (осенний Юрьев день);

— день памяти Георгия Победоносца (осенний Юрьев день); 17 февраля — Юрий Всеволодович, Владимирский, великий князь.

Когда День ангела Юрия. Фото: google.com

Именины Юрия 6 мая — какое значение имеет имя и характер владельца

Имя Юрий произошло от греческого имени Георгий. На самом деле является его славянским аналогом. В переводе с греческого означает "хлебороб". А у славян — "высокое место" или "уважаемый".

Еще одна версия — происхождение от латинского слова "jura", что означает приносить клятву. Отсюда, имя Юрий будет означать — "верность клятве".

Люди с именем Юрий носят спокойный характер и философский склад ума. При этом Юрия очень настойчива в процессе достижения своей цели.

Мужчины с этим именем имеют несколько замкнутые, часто живут в своем собственном мире. Очень любит спокойные, нешумные занятия — рыбалку, разведение растений, уход за животными, коллекционирование. Но его аккуратность, щепетильность и естественная красота помогают находить верных друзей.

Профессию себе Юрий всегда выбирает очень ответственную. Часто Юрии становятся видными политиками или деятелями кино, музыки и литературы.

Именины Юрия 6 мая. Фото: google.com

Именины Юрия — поздравления в стихах

Пусть Ангел на именины

Выполнит все желания,

Несет счастье ежеминутно,

Успех и процветание.

Радостью жизнь цветет

И придаст здоровье,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

***

Юрий – имя царское!

Сегодня за столом мы

Откроем шампанское,

В бокалы нальем.

Приветствуем мы Юрия,

Чтобы как царь он жил,

Чтобы свои усилия

В изобилие он вложил.

***

Тебя с именинами поздравляю,

Добрая тебе и счастья я желаю.

Пусть ангел-хранитель оберегает,

А беда пусть никогда не трогает!

***

Юрий, верный наш товарищ!

Все поздравляем тебя.

Пусть труд будет в радость,

В счастье найди себя.

***

Пусть ангел жизнь твою оберегает,

Беда пусть тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Друзья пусть не обижают.

И что бы всем врагам во зло

Тебе всегда во всем везло!

***

Солнце с неба радостно сияет,

Лучи для тебя в букетик собирает,

Ветер шепчет, как говорит,

Тебя с именинами поздравляет!

Вечер приходит, небо темнеет,

Звездами небо твое имя рисует,

Луна в окошко твое заглядывает,

Тебя с именинами поздравляет!

***

День Ангелов в году очень много,

Но вот День Юрия сегодня пришел,

Желаю зла тебе не знать,

Да счастье сокровище, чтобы ты в жизни нашел.

***

Чтобы Ваше здоровье, как кремень было,

Чтобы счастье семейное его берегло,

Чтобы радость всегда была на пороге,

А беда в дальней и вечной дороге.

Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,

Убережет от беды Вас повсюду,

Пусть несет Вам радость каждый миг,

И благодать Господня с Юрою будет.

Именины Юрия – поздравление. Фото: google.com

С Днем Ангела Юрия — красивые поздравления в прозе

Дорогой Юрий, поздравляю тебя с Днем твоего Ангела и искренне желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель уберегает тебя от всей беды.

***

С именинами тебя! Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с горячим сердцем, никогда не изнемогай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

***

Дорогой Юрий. Поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с Днем Ангела. Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от бед в этой жизни и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда полна любовью и счастья, да будет невероятное чудо в твоем каждом дне, пусть веселым и легким всегда остается твой характер.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть эта дата будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!

***

Юрчик, Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес! Поздравляю и желаю удачи во всех областях жизни. Пусть каждый твой друг, только услышав твое имя, Юрий, гордится знакомством с тобой. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни у тебя будут только успешные дни, недели и месяцы. С праздником!

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Юрий. В День твоего Ангела Юрия хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была полна любовью к ближним, счастью, благополучию. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

С Днем Ангела Юрия — красивые поздравления. Фото: google.com

От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, показывающих тебе путь к мечтам, хорошему нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, великих надежд и ярких моментов счастья.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Дорогой Юрий, прими поздравления от всего сердца. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победным итогам великих дел, отличному настроению и большому уважению.

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Пусть каждый миг тебе, Юрий, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь сильным и духом, и телом. Желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

Самые искренние поздравления в открытках с Днем Ангела Юрия

С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE

С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE

С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE

С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE

С Днем Ангела Юрия. Фото: Новини.LIVE

Теплые видеопоздравления с Днем ангела Юрия

Раньше мы рассказывали о главных особенностях, традициях, обычаях, приметах и ​​запретах праздника 6 мая — Юрьев день или Георгия Победоносца.

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в мае и какое имя выбрать для ребенка по церковному майскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.