Юріїв день — 6 травня — традиції та заборони свята

День святого Юрія 2023. Фото: google.com

Щорічно 6 травня православні віряни вшановують пам'ять Георгія Побідоносця. Цей святий є одним з найбільш шанованих. У народі ж це свято називають Юріїв день (Юрій Весняний, День святого Юрія) і воно символізує прихід весни.

Розповідаємо головні особливості, традиції, звичаї, прикмети та заборони свята 6 травня.

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Історія та значення свята Георгія Побідоносця

Багато хто може заплутатися з назвами свята. Чому це одночасно Юріїв день та День Георгія Побідоносця. Річ у тім, що ім'я Юрій походить від імені Георгій.

Слов'яни вважали, що Юрій, а точніше Юр, Юрай, звільняє сили природи до їх повного розквіту й життя.

Наші пращури вірили, що Весняний Юрій має ключі від літа, якими відчиняє двері, впускаючи у світ тепло. Саме після цього розпочинався бурхливий ріст трав та зелені, тому казали "Юрій землю відмикає".

З приходом християнства на українські землі, з'явилася історія про святого Георгія Побідоносця.

Святий народився в багатій та заможній родині, яка свято вірила в Христа. Жив в місті Бейрут. В дорослому віці пішов служити у військо, де невдовзі отримав чин воєводи та старшого воєначальника.

Під час служби Георгій побачив несправедливе ставлення до християн і тоді вголос назвав себе вірянином і виголосив промову на захист Христа.

Свято 6 травня — Юріїв день. Фото: popovfoundation.org

Цар намагався вмовити свого найкращого воїна відректися від віри та перейти на бік язичництва, проте Георгій навідріз відмовився.

Тоді Юрія піддали страшним тортурам. Навіть важкі рани не переконали воїна відмовитися від Господа. Тоді з неба спустився ангел, який зцілив його. Коли побачили, що преподобного неможливо зламати, йому вирішили відрубати голову. Сталося це 303 року в Нікодимії.

Так святого Юрія (Георгія) за духовну перемогу над правителем часто ще називають Переможцем (Побідоносцем).

До цього святого з особливою повагою ставляться воїни, скотарі та хлібороби. Адже він вважається їхнім покровителем. Також Юрія називають захисником свійської худоби, зокрема корів.

Ікона Георгія Побідоносця. Фото: google.com

День святого Юрія — традиції та звичаї

У наших пращурів у цей день було заведено слухати воду. Люди вирушали до криниць і слухали. Якщо ніхто нічого не чув, то зима обіцяла бути теплою і нетривалою. Якщо ж хтось чув плюскіт води, то зима обіцяла бути морозною.

Звичай на Юріїв день слухати криницю. Фото: Voyagerix / depositphotos.com

Ранкова роса в Юріїв день вважалася цілющою. Колись наші предки в цей день до схід сонця збирали росу і хворі промивали нею очі, дівчата вмивалися - "на красу", старші люди мочили голову — "щоб не боліла", господині кропили цією росою домашню птицю — "щоб плодилися курчата".

Також День святого Юрія відкривав "юрієве" півріччя, коли пастухи пасли тварин, а селяни вирощували врожай.

Саме 6 травня в народі вважається найкращим днем для посадки теплолюбних огірків, адже за прикметами після Юрія заморозків не буває.

На ніч напередодні 6 травня обов'язково вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне — урожай огірків буде багатим.

6 травня — найвдаліший день для посадки огірків. Фото: google.com

На це свято обов'язково ходили в гості, варили пиво, "відчиняли" землю, співали особливі пісні — "ладування".

В деяких селах Закарпаття на Юріїв день замаювали хати березовим віттям, а молодь обливалася водою. Цього дня в Карпатах виганяють худобу на пасовисько, до Юрієвого дня можна було вільно пасти худобу і на чужому полі чи пасовиську.

В народі також вірили, що в день святого Юрія починає співати соловейко і вперше кує зозуля. Дівчата в цей день ворожили на наречених. Почувши зозулю, дівчина питає, чи довго їй залишатися в батьковій господі. Якщо зозуля більше не куватиме, то дівчина цього року вийде заміж. Якщо куватме, то треба рахувати, скільки разів, — стільки років ще чекати їй заміжжя.

Православні християни традиційно в Юріїв день звертаються до святого Георгія з молитвами та просять святого про врожай, про захист від бід і негоди, про удачу та успіхи.

День святого Юрія — традиції та звичаї. Фото: google.com

Що не можна робити у День святого Юрія

На День святого Юрія віряни дотримуються таких заборон:

не можна лаятися;

сваритися;

лихословити;

бажати іншим зла;

пліткувати;

обмовляти когось;

шити, в'язати та вишивати;

торкатися вовняних ниток;

користуватися гострими предметами;

користуватися гребінцями. Їх потрібно ховати, щоб не попадалися на очі;

обрізати волосся. Якщо в цей день користуватися гребінцем або відрізати волосся, воно стане слабким і може почати випадати;

мати справу з шерстю.

Заборони у День святого Юрія. Фото: google.com

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