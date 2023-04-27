Юріїв день — 6 травня — традиції та заборони свята

День святого Юрія 2023: коли і як відзначати та що категорично не можна робити у свято
Щорічно 6 травня православні віряни вшановують пам'ять Георгія Побідоносця. Цей святий є одним з найбільш шанованих. У народі ж це свято називають Юріїв день (Юрій Весняний, День святого Юрія) і воно символізує прихід весни.
Розповідаємо головні особливості, традиції, звичаї, прикмети та заборони свята 6 травня.
Історія та значення свята Георгія Побідоносця
Багато хто може заплутатися з назвами свята. Чому це одночасно Юріїв день та День Георгія Побідоносця. Річ у тім, що ім'я Юрій походить від імені Георгій.
Слов'яни вважали, що Юрій, а точніше Юр, Юрай, звільняє сили природи до їх повного розквіту й життя.
Наші пращури вірили, що Весняний Юрій має ключі від літа, якими відчиняє двері, впускаючи у світ тепло. Саме після цього розпочинався бурхливий ріст трав та зелені, тому казали "Юрій землю відмикає".
З приходом християнства на українські землі, з'явилася історія про святого Георгія Побідоносця.
Святий народився в багатій та заможній родині, яка свято вірила в Христа. Жив в місті Бейрут. В дорослому віці пішов служити у військо, де невдовзі отримав чин воєводи та старшого воєначальника.
Під час служби Георгій побачив несправедливе ставлення до християн і тоді вголос назвав себе вірянином і виголосив промову на захист Христа.
Цар намагався вмовити свого найкращого воїна відректися від віри та перейти на бік язичництва, проте Георгій навідріз відмовився.
Тоді Юрія піддали страшним тортурам. Навіть важкі рани не переконали воїна відмовитися від Господа. Тоді з неба спустився ангел, який зцілив його. Коли побачили, що преподобного неможливо зламати, йому вирішили відрубати голову. Сталося це 303 року в Нікодимії.
Так святого Юрія (Георгія) за духовну перемогу над правителем часто ще називають Переможцем (Побідоносцем).
До цього святого з особливою повагою ставляться воїни, скотарі та хлібороби. Адже він вважається їхнім покровителем. Також Юрія називають захисником свійської худоби, зокрема корів.
День святого Юрія — традиції та звичаї
У наших пращурів у цей день було заведено слухати воду. Люди вирушали до криниць і слухали. Якщо ніхто нічого не чув, то зима обіцяла бути теплою і нетривалою. Якщо ж хтось чув плюскіт води, то зима обіцяла бути морозною.
Ранкова роса в Юріїв день вважалася цілющою. Колись наші предки в цей день до схід сонця збирали росу і хворі промивали нею очі, дівчата вмивалися - "на красу", старші люди мочили голову — "щоб не боліла", господині кропили цією росою домашню птицю — "щоб плодилися курчата".
Також День святого Юрія відкривав "юрієве" півріччя, коли пастухи пасли тварин, а селяни вирощували врожай.
Саме 6 травня в народі вважається найкращим днем для посадки теплолюбних огірків, адже за прикметами після Юрія заморозків не буває.
На ніч напередодні 6 травня обов'язково вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне — урожай огірків буде багатим.
На це свято обов'язково ходили в гості, варили пиво, "відчиняли" землю, співали особливі пісні — "ладування".
В деяких селах Закарпаття на Юріїв день замаювали хати березовим віттям, а молодь обливалася водою. Цього дня в Карпатах виганяють худобу на пасовисько, до Юрієвого дня можна було вільно пасти худобу і на чужому полі чи пасовиську.
В народі також вірили, що в день святого Юрія починає співати соловейко і вперше кує зозуля. Дівчата в цей день ворожили на наречених. Почувши зозулю, дівчина питає, чи довго їй залишатися в батьковій господі. Якщо зозуля більше не куватиме, то дівчина цього року вийде заміж. Якщо куватме, то треба рахувати, скільки разів, — стільки років ще чекати їй заміжжя.
Православні християни традиційно в Юріїв день звертаються до святого Георгія з молитвами та просять святого про врожай, про захист від бід і негоди, про удачу та успіхи.
Що не можна робити у День святого Юрія
На День святого Юрія віряни дотримуються таких заборон:
- не можна лаятися;
- сваритися;
- лихословити;
- бажати іншим зла;
- пліткувати;
- обмовляти когось;
- шити, в'язати та вишивати;
- торкатися вовняних ниток;
- користуватися гострими предметами;
- користуватися гребінцями. Їх потрібно ховати, щоб не попадалися на очі;
- обрізати волосся. Якщо в цей день користуватися гребінцем або відрізати волосся, воно стане слабким і може почати випадати;
- мати справу з шерстю.
Юрій весняний: головні народні прикмети
- Якщо на день Юріїв день тепла роса — скоро прийде літо.
- Якщо є роса, добре вродить просо, а сніг чи іній на деревах — до хорошого врожаю гречки, а ось дощ віщує поганий врожай.
- Ранок 6 травня ясний та безвітряний — ранні посіви будуть вдалими. Якщо ж спочатку погода була поганою, але потім покращилася — тоді хорошими будуть пізні посіви.
- Якщо 6 травня йде сильний дощ — у цьому році виросте багато трави.
- Якщо цього дня Місяць у фазі росту чи сильний вітер, який жене хмари — така погода ще буде довго.
- Якщо у свято Юрія комарі збираються в зграї — чекайте на потепління.
- Ніч проти 7 травня тепла — до перших морозів дозріє хліб.
- На День святого Юрія дме південний вітер — чекайте на добрий врожай. А північний вітер означає скорі заморозки.
- Ні в якому разі не можна ображати домашніх тварин і худобу, жорстоко до них ставитися, адже Георгій є їх покровителем й покарає кривдника.
- Якщо береза повністю розпустила листя — буде хороший урожай.
- Якщо під час богослужіння гримить або чути ворону — буде поганий врожай.
- Хто почує зозулю — матиме гроші в кишені цілий рік.
- На Юрія потрібно сіяти редьку, тоді вона буде соковита.
- Якщо зʼявилося багато хрущів — буде добрий врожай.