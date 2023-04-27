Юрьев день — 6 мая — традиции и запреты праздника

День святого Юрия 2023 года. Фото: google.com

Ежегодно 6 мая православные верующие чтят память Георгия Победоносца. Этот святой является одним из самых почитаемых. В народе же этот праздник называют Юрьев день (Юрий Весенний, День святого Юрия) и символизирует приход весны.

Рассказываем главные особенности, традиции, обычаи, приметы и запреты праздника 6 мая.

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История и значение праздника Георгия Победоносца

Многие могут запутаться с названиями праздника. Почему это одновременно Юрий день и День Георгия Победоносца. Дело в том, что имя Юрий происходит от имени Георгия.

Славяне считали, что Юрий, а точнее Юр, Юрай, освобождает силы природы к их полному расцвету и жизни.

Наши предки приметили, что наши предки в этот день следили за облаками. Именно после этого начинался бурный рост трав и зелени, поэтому говорили "Юрий землю отпирает" .

С приходом христианства на украинские земли появилась история о святом Георгии Победоносце.

Святой родился в богатой и богатой семье, свято верившей во Христа. Жил в городе Бейруте. Во взрослом возрасте пошел служить в армию, где вскоре получил чин воеводы и старшего военачальника.

Во время службы Георгий увидел несправедливое отношение к христианам и тогда вслух назвал себя верующим и произнес речь в защиту Христа.

Праздник 6 мая — Юрьев день. Фото: popovfoundation.org

Царь пытался уговорить своего лучшего воина отречься от веры и перейти на сторону язычества, однако Георгий отказался.

Тогда Юрия подвергли страшным пыткам. Даже тяжелые раны не убедили воина отказаться от Господа. Тогда с неба спустился ангел, исцеливший его. Когда увидели, что преподобного невозможно сломить, ему решили отрубить голову. Случилось это в 303 году в Никодимии.

Так святого Юрия (Георгия) за духовную победу над правителем часто называют Победителем (Победоносцем).

К этому святому с особым уважением относятся воины, скотоводы и земледельцы. Он ведь считается их покровителем. Также Юрия называют защитником домашнего скота, в том числе коров.

Икона Георгия Победоносца. Фото: google.com

День святого Юрия — традиции и обычаи

Наши предки в этот день следили за облаками. Люди отправлялись к колодцам и слушали. Если никто ничего не слышал, то зима обещала быть теплой и непродолжительной. Если же кто-то слышал плеск воды, то зима обещала быть морозной.

Обычай на Юрьев день слушать колодец. Фото: Voyagerix/depositphotos.com

Утренняя роса у Юрьев день считалась целебной. Наши предки в этот день до восхода солнца собирали росу и больные промывали ею глаза, девушки умывались - "на красоту", пожилые люди мочили голову - "чтобы не болела", хозяйки кропили этой росой домашнюю птицу - "чтобы плодились цыплята".

Также День святого Юрия открывал "юриевое" полугодие, когда пастухи пасли животных, а крестьяне выращивали урожай.

Именно 6 мая в народе считается лучшим днем для посадки теплолюбивых огурцов, ведь по приметам после заморозков Юрия не бывает.

На ночь накануне 6 мая обязательно вывешивали влажное полотенце. Если утром он высохнет, урожай огурцов будет богатым.

6 мая – самый удачный день для посадки огурцов. Фото: google.com

На этот праздник обязательно ходили в гости, варили пиво, "открывали" землю, пели особые песни - "лад".

В некоторых селах Закарпатья на Юрьев день замаювали дома березовым ветвями, а молодежь обливалась водой. В этот день в Карпатах выгоняют скот на пастбище, до дня Юрия можно было свободно пасти скот и на чужом поле или пастбище.

В народе также верили, что в день святого Юрия начинает петь соловей и впервые кует кукушка. Девушки в этот день гадали на жениха. Услышав кукушку, девушка спрашивает, долго ли ей оставаться в папе отца. Если кукушка больше не ковать, то девушка в этом году выйдет замуж. Если будет ковать, то надо считать, сколько раз, — столько лет еще ждать ей замужества.

Православные христиане традиционно в день Юрия обращаются к святому Георгию с молитвами и просят святого об урожае, о защите от бед и непогоды, об удаче и успехах.

День святого Юрия – традиции и обычаи. Фото: google.com

Что нельзя делать в День святого Юрия

На День святого Юрия верующие соблюдают следующие запреты:

нельзя ругаться;

ссориться;

злословить;

желать другим зла;

сплетничать;

оговаривать кого-то;

шить, вязать и вышивать;

касаться шерстяных нитей;

пользоваться острыми предметами;

пользоваться расческами. Их нужно прятать, чтобы не попадались на глаза;

обрезать волосы. Если в этот день пользоваться расческой или отрезать волосы, они станут слабыми и могут начать выпадать;

иметь дело с шерстью.

Запреты в День святого Юрия. Фото: google.com

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