Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow День святого Юрия 2023: когда и как отмечать и что категорически нельзя делать в праздник arrow

День святого Юрия 2023: когда и как отмечать и что категорически нельзя делать в праздник

27 апреля 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Юрьев день — 6 мая — традиции и запреты праздника
День святого Юрия 2023 года. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно 6 мая православные верующие чтят память Георгия Победоносца. Этот святой является одним из самых почитаемых. В народе же этот праздник называют Юрьев день (Юрий Весенний, День святого Юрия) и символизирует приход весны.

Рассказываем главные особенности, традиции, обычаи, приметы и запреты праздника 6 мая.

Читайте также:

История и значение праздника Георгия Победоносца

Многие могут запутаться с названиями праздника. Почему это одновременно Юрий день и День Георгия Победоносца. Дело в том, что имя Юрий происходит от имени Георгия.

Славяне считали, что Юрий, а точнее Юр, Юрай, освобождает силы природы к их полному расцвету и жизни.

Наши предки приметили, что наши предки в этот день следили за облаками. Именно после этого начинался бурный рост трав и зелени, поэтому говорили "Юрий землю отпирает" .

С приходом христианства на украинские земли появилась история о святом Георгии Победоносце.

Святой родился в богатой и богатой семье, свято верившей во Христа. Жил в городе Бейруте. Во взрослом возрасте пошел служить в армию, где вскоре получил чин воеводы и старшего военачальника.

Во время службы Георгий увидел несправедливое отношение к христианам и тогда вслух назвал себя верующим и произнес речь в защиту Христа.

 

Праздник 6 мая
Праздник 6 мая — Юрьев день. Фото: popovfoundation.org

Царь пытался уговорить своего лучшего воина отречься от веры и перейти на сторону язычества, однако Георгий отказался.

Тогда Юрия подвергли страшным пыткам. Даже тяжелые раны не убедили воина отказаться от Господа. Тогда с неба спустился ангел, исцеливший его. Когда увидели, что преподобного невозможно сломить, ему решили отрубить голову. Случилось это в 303 году в Никодимии.

Так святого Юрия (Георгия) за духовную победу над правителем часто называют Победителем (Победоносцем).

К этому святому с особым уважением относятся воины, скотоводы и земледельцы. Он ведь считается их покровителем. Также Юрия называют защитником домашнего скота, в том числе коров.

 

Какая история праздника Георгия Победоносца
Икона Георгия Победоносца. Фото: google.com

День святого Юрия — традиции и обычаи

Наши предки в этот день следили за облаками. Люди отправлялись к колодцам и слушали. Если никто ничего не слышал, то зима обещала быть теплой и непродолжительной. Если же кто-то слышал плеск воды, то зима обещала быть морозной.

 

День святого Юрия — традиции и обычаи
Обычай на Юрьев день слушать колодец. Фото: Voyagerix/depositphotos.com

Утренняя роса у Юрьев день считалась целебной. Наши предки в этот день до восхода солнца собирали росу и больные промывали ею глаза, девушки умывались - "на красоту", пожилые люди мочили голову - "чтобы не болела", хозяйки кропили этой росой домашнюю птицу - "чтобы плодились цыплята".

Также День святого Юрия открывал "юриевое" полугодие, когда пастухи пасли животных, а крестьяне выращивали урожай.

Именно 6 мая в народе считается лучшим днем для посадки теплолюбивых огурцов, ведь по приметам после заморозков Юрия не бывает.

На ночь накануне 6 мая обязательно вывешивали влажное полотенце. Если утром он высохнет, урожай огурцов будет богатым.

 

Когда сажать огурцы: самый удачный день
6 мая – самый удачный день для посадки огурцов. Фото: google.com

На этот праздник обязательно ходили в гости, варили пиво, "открывали" землю, пели особые песни - "лад".

В некоторых селах Закарпатья на Юрьев день замаювали дома березовым ветвями, а молодежь обливалась водой. В этот день в Карпатах выгоняют скот на пастбище, до дня Юрия можно было свободно пасти скот и на чужом поле или пастбище.

В народе также верили, что в день святого Юрия начинает петь соловей и впервые кует кукушка. Девушки в этот день гадали на жениха. Услышав кукушку, девушка спрашивает, долго ли ей оставаться в папе отца. Если кукушка больше не ковать, то девушка в этом году выйдет замуж. Если будет ковать, то надо считать, сколько раз, — столько лет еще ждать ей замужества.

Православные христиане традиционно в день Юрия обращаются к святому Георгию с молитвами и просят святого об урожае, о защите от бед и непогоды, об удаче и успехах.

 

День святого Юрия — традиции и обычаи
День святого Юрия – традиции и обычаи. Фото: google.com

Что нельзя делать в День святого Юрия

На День святого Юрия верующие соблюдают следующие запреты:

  • нельзя ругаться;
  • ссориться;
  • злословить;
  • желать другим зла;
  • сплетничать;
  • оговаривать кого-то;
  • шить, вязать и вышивать;
  • касаться шерстяных нитей;
  • пользоваться острыми предметами;
  • пользоваться расческами. Их нужно прятать, чтобы не попадались на глаза;
  • обрезать волосы. Если в этот день пользоваться расческой или отрезать волосы, они станут слабыми и могут начать выпадать;
  • иметь дело с шерстью.

 

Что нельзя делать в День святого Юрия
Запреты в День святого Юрия. Фото: google.com

Юрий весенний: главные народные приметы

  • Если на день Юрьев день теплая роса, скоро придет лето.
  • Если есть роса, хорошо урожай просо, а снег или иней на деревьях — к хорошему урожаю гречихи, а вот дождь предвещает плохой урожай.
  • Утро 6 мая ясное и безветренное — ранние посевы будут удачными. Если сначала погода была плохой, но потом улучшилась — тогда хорошими будут поздние посевы.
  • Если 6 мая идет сильный дождь – в этом году вырастет много травы.
  • Если в этот день Луна в фазе роста или сильный ветер, гонящий тучи, такая погода еще будет долго.
  • Если в праздник Юрия комары собираются в стаи — ждите потепления.
  • Ночь против 7 мая тепла — к первым морозам созреет хлеб.
  • На День святого Юрия дует южный ветер – ждите хорошего урожая. А северный ветер означает скорые заморозки.
  • Ни в коем случае нельзя оскорблять домашних животных и скот, жестоко к ним относиться, ведь Георгий является их покровителем и накажет обидчика.
  • Если береза полностью распустила листву – будет хороший урожай.
  • Если во время богослужения гремит или слышно ворону – будет плохой урожай.
  • Кто услышит кукушку — будет иметь деньги в кармане круглый год.
  • На Юрия нужно сеять редьку, тогда она будет сочная.
  • Если появилось много майских жуков — будет хороший урожай.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас