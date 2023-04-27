Юрьев день — 6 мая — традиции и запреты праздника

День святого Юрия 2023: когда и как отмечать и что категорически нельзя делать в праздник
Ежегодно 6 мая православные верующие чтят память Георгия Победоносца. Этот святой является одним из самых почитаемых. В народе же этот праздник называют Юрьев день (Юрий Весенний, День святого Юрия) и символизирует приход весны.
Рассказываем главные особенности, традиции, обычаи, приметы и запреты праздника 6 мая.
История и значение праздника Георгия Победоносца
Многие могут запутаться с названиями праздника. Почему это одновременно Юрий день и День Георгия Победоносца. Дело в том, что имя Юрий происходит от имени Георгия.
Славяне считали, что Юрий, а точнее Юр, Юрай, освобождает силы природы к их полному расцвету и жизни.
Наши предки приметили, что наши предки в этот день следили за облаками. Именно после этого начинался бурный рост трав и зелени, поэтому говорили "Юрий землю отпирает" .
С приходом христианства на украинские земли появилась история о святом Георгии Победоносце.
Святой родился в богатой и богатой семье, свято верившей во Христа. Жил в городе Бейруте. Во взрослом возрасте пошел служить в армию, где вскоре получил чин воеводы и старшего военачальника.
Во время службы Георгий увидел несправедливое отношение к христианам и тогда вслух назвал себя верующим и произнес речь в защиту Христа.
Царь пытался уговорить своего лучшего воина отречься от веры и перейти на сторону язычества, однако Георгий отказался.
Тогда Юрия подвергли страшным пыткам. Даже тяжелые раны не убедили воина отказаться от Господа. Тогда с неба спустился ангел, исцеливший его. Когда увидели, что преподобного невозможно сломить, ему решили отрубить голову. Случилось это в 303 году в Никодимии.
Так святого Юрия (Георгия) за духовную победу над правителем часто называют Победителем (Победоносцем).
К этому святому с особым уважением относятся воины, скотоводы и земледельцы. Он ведь считается их покровителем. Также Юрия называют защитником домашнего скота, в том числе коров.
День святого Юрия — традиции и обычаи
Наши предки в этот день следили за облаками. Люди отправлялись к колодцам и слушали. Если никто ничего не слышал, то зима обещала быть теплой и непродолжительной. Если же кто-то слышал плеск воды, то зима обещала быть морозной.
Утренняя роса у Юрьев день считалась целебной. Наши предки в этот день до восхода солнца собирали росу и больные промывали ею глаза, девушки умывались - "на красоту", пожилые люди мочили голову - "чтобы не болела", хозяйки кропили этой росой домашнюю птицу - "чтобы плодились цыплята".
Также День святого Юрия открывал "юриевое" полугодие, когда пастухи пасли животных, а крестьяне выращивали урожай.
Именно 6 мая в народе считается лучшим днем для посадки теплолюбивых огурцов, ведь по приметам после заморозков Юрия не бывает.
На ночь накануне 6 мая обязательно вывешивали влажное полотенце. Если утром он высохнет, урожай огурцов будет богатым.
На этот праздник обязательно ходили в гости, варили пиво, "открывали" землю, пели особые песни - "лад".
В некоторых селах Закарпатья на Юрьев день замаювали дома березовым ветвями, а молодежь обливалась водой. В этот день в Карпатах выгоняют скот на пастбище, до дня Юрия можно было свободно пасти скот и на чужом поле или пастбище.
В народе также верили, что в день святого Юрия начинает петь соловей и впервые кует кукушка. Девушки в этот день гадали на жениха. Услышав кукушку, девушка спрашивает, долго ли ей оставаться в папе отца. Если кукушка больше не ковать, то девушка в этом году выйдет замуж. Если будет ковать, то надо считать, сколько раз, — столько лет еще ждать ей замужества.
Православные христиане традиционно в день Юрия обращаются к святому Георгию с молитвами и просят святого об урожае, о защите от бед и непогоды, об удаче и успехах.
Что нельзя делать в День святого Юрия
На День святого Юрия верующие соблюдают следующие запреты:
- нельзя ругаться;
- ссориться;
- злословить;
- желать другим зла;
- сплетничать;
- оговаривать кого-то;
- шить, вязать и вышивать;
- касаться шерстяных нитей;
- пользоваться острыми предметами;
- пользоваться расческами. Их нужно прятать, чтобы не попадались на глаза;
- обрезать волосы. Если в этот день пользоваться расческой или отрезать волосы, они станут слабыми и могут начать выпадать;
- иметь дело с шерстью.
Юрий весенний: главные народные приметы
- Если на день Юрьев день теплая роса, скоро придет лето.
- Если есть роса, хорошо урожай просо, а снег или иней на деревьях — к хорошему урожаю гречихи, а вот дождь предвещает плохой урожай.
- Утро 6 мая ясное и безветренное — ранние посевы будут удачными. Если сначала погода была плохой, но потом улучшилась — тогда хорошими будут поздние посевы.
- Если 6 мая идет сильный дождь – в этом году вырастет много травы.
- Если в этот день Луна в фазе роста или сильный ветер, гонящий тучи, такая погода еще будет долго.
- Если в праздник Юрия комары собираются в стаи — ждите потепления.
- Ночь против 7 мая тепла — к первым морозам созреет хлеб.
- На День святого Юрия дует южный ветер – ждите хорошего урожая. А северный ветер означает скорые заморозки.
- Ни в коем случае нельзя оскорблять домашних животных и скот, жестоко к ним относиться, ведь Георгий является их покровителем и накажет обидчика.
- Если береза полностью распустила листву – будет хороший урожай.
- Если во время богослужения гремит или слышно ворону – будет плохой урожай.
- Кто услышит кукушку — будет иметь деньги в кармане круглый год.
- На Юрия нужно сеять редьку, тогда она будет сочная.
- Если появилось много майских жуков — будет хороший урожай.