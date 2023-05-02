Іменини в травні 2023 — кого вітати та як назвати дитину

Хто святкує День ангела у травні 2023 року. Фото: google.com

Особливе для кожного християнина свято — День ангела або іменини. Таку дату заведено вважати другим днем народження, адже це День народження душі. У народі також заведено давати дітям церковні імена з календаря святців, так малюк набуде небесного благословення.

Новини.LIVE розповідає, кого слід привітати в останній місяць весни з іменинами та яке ім'я обрати для дитини за церковним травневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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У кого іменини в травні 2023 року

У кого День ангела 1 травня

Чоловічі імена: Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян.

Жіночі імена: Тамара.

У кого День ангела 2 травня

Чоловічі імена: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

Жіночі імена: Мотрона.

У кого День ангела 3 травня

Чоловічі імена: Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Федора.

У кого День ангела 4 травня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян.

У кого День ангела 5 травня

Чоловічі імена: Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

У кого День ангела 6 травня

Чоловічі імена: Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян.

Жіночі імена: Олександра, Валерія, Софія.

Іменини в травні 2023 року. Фото: nastol.com.ua

У кого День ангела 7 травня

Чоловічі імена: Олексій, Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Фома.

Жіночі імена: Єлизавета. Ельза.

У кого День ангела 8 травня

Чоловічі імена: Василь, Марк, Сергій.

Жіночі імена: Ніка.

У кого День ангела 9 травня

Чоловічі імена: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.

Жіночі імена: Глафіра.

У кого День ангела 10 травня

Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.

Жіночі імена: Анастасія, Марія.

У кого День ангела 11 травня

Чоловічі імена: Віталій, Кирило, Максим.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 12 травня

Чоловічі імена: Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

У кого День ангела 13 травня

Чоловічі імена: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

У кого День ангела 14 травня

Чоловічі імена: Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар.

Жіночі імена: Ніна, Тамара.

У кого День ангела 15 травня

Чоловічі імена: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман.

Жіночі імена: Зоя.

У кого День ангела 16 травня

Чоловічі імена: Микола, Павло, Петро, Тимофій.

Жіночі імена: Уляна, Юліана.

У кого День ангела 17 травня

Чоловічі імена: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян.

Жіночі імена: Марія, Пелагея.

День ангела в травні. Фото: google.com

У кого День ангела 18 травня

Чоловічі імена: Адріан, Яків.

Жіночі імена: Аріна, Ірина.

У кого День ангела 19 травня

Чоловічі імена: Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.

Жіночі імена: Жанна, Іоанна, Лілія, Марія, Марта, Марфа, Тамара, Яна, Сюзанна.

У кого День ангела 20 травня

Чоловічі імена: Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.

У кого День ангела 21 травня

Чоловічі імена: Адріан, Арсеній, Іван, Ян.

У кого День ангела 22 травня

Чоловічі імена: Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.

Жіночі імена: Акіліна.

У кого День ангела 23 травня

Чоловічі імена: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон.

Жіночі імена: Таїсія.

У кого День ангела 24 травня

Чоловічі імена: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

У кого День ангела 25 травня

Чоловічі імена: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

У кого День ангела 26 травня

Чоловічі імена: Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян.

Жіночі імена: Аріна, Гликерія, Ірина.

У кого День ангела 27 травня

Чоловічі імена: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

У кого День ангела 28 травня

Чоловічі імена: Дмитро, Гнат.

Жіночі імена: Анастасія.

У кого День ангела 29 травня

Чоловічі імена: Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір.

У кого День ангела 30 травня

Чоловічі імена: Адріан, Афанасій, Микола, Степан.

Жіночі імена: Євдокія, Єфросинія.

У кого День ангела 31 травня

Чоловічі імена: Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан.

Жіночі імена: Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Мотрона, Фаїна, Юлія.

День ангела у травні 2023. Фото: google.com

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