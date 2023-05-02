Именины в мае 2023 — кого поздравлять и как назвать ребенка

Кто отмечает День ангела в мае 2023 года. Фото: google.com

Особый для каждого христианина праздник — День ангела или именины. Такую дату принято считать вторым днем рождения, ведь это День рождения души. В народе также принято давать детям церковные имена из календаря святцов, так малыш приобретет небесное благословение.

Новини.LIVE рассказывает, кого следует поздравить в последний месяц весны с именинами и какое имя выбрать для ребенка по церковному майскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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У кого именины в мае 2023 года

У кого День ангела 1 мая

Мужские имена: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян.

Женские имена: Тамара.

У кого День ангела 2 мая

Мужские имена: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.

Женские имена: Матрена.

У кого День ангела 3 мая

Мужские имена: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

Женские имена: Фёдора.

У кого День ангела 4 мая

Мужские имена: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

У кого День ангела 5 мая

Мужские имена: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

У кого День ангела 6 мая

Мужские имена: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян.

Женские имена: Александра, Валерия, София.

Именины в мае 2023 года. Фото: nastol.com.ua

У кого День ангела 7 мая

Мужские имена: Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома.

Женские имена: Елизавета. Эльза.

У кого День ангела 8 мая

Мужские имена: Василий, Марк, Сергей.

Женские имена: Ника.

У кого День ангела 9 мая

Мужские имена: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.

Женские имена: Глафира.

У кого День ангела 10 мая

Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай , Павел, Петр, Семен, Сергей , Степан, Ян.

Женские имена: Анастасия, Мария.

У кого День ангела 11 мая

Мужские имена: Виталий, Кирилл, Максим.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 12 мая

Мужские имена: Арсений, Артем, Богдан, Василий.

У кого День ангела 13 мая

Мужские имена: Василий, Игнат, Клим, Максим , Никита, Яков.

У кого День ангела 14 мая

Мужские имена: Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар.

Женские имена: Нина, Тамара.

У кого День ангела 15 мая

Мужские имена: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман.

Женские имена: Зоя.

У кого День ангела 16 мая

Мужские имена: Николай, Павел, Петр, Тимофей.

Женские имена: Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 17 мая

Мужские имена: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян.

Женские имена: Мария, Пелагея.

День ангела в мае. Фото: google.com

У кого День ангела 18 мая

Мужские имена: Адриан, Яков.

Женские имена: Арина, Ирина.

У кого День ангела 19 мая

Мужские имена: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

Женские имена: Жанна, Иоанна, Лилия, Мария, Марта, Марфа, Тамара, Яна, Сюзанна.

У кого День ангела 20 мая

Мужские имена: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

У кого День ангела 21 мая

Мужские имена: Адриан, Арсений, Иван, Ян.

У кого День ангела 22 мая

Мужские имена: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

Женские имена: Акилина.

У кого День ангела 23 мая

Мужские имена: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон.

Женские имена: Таисия.

У кого День ангела 24 мая

Мужские имена: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

У кого День ангела 25 мая

Мужские имена: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

У кого День ангела 26 мая

Мужские имена: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян.

Женские имена: Арина, Гликерия, Ирина.

У кого День ангела 27 мая

Мужские имена: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим , Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

У кого День ангела 28 мая

Мужские имена: Дмитрий, Игнат.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 29 мая

Мужские имена: Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.

У кого День ангела 30 мая

Мужские имена: Адриан, Афанасий, Николай, Степан.

Женские имена: Евдокия, Ефросинья.

У кого День ангела 31 мая

Мужские имена: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан.

Женские имена: Александра, Джулия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина, Юлия.

День ангела в мае 2023 года. Фото: google.com

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.

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