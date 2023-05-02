Именины в мае 2023 — кого поздравлять и как назвать ребенка

День ангела в мае 2023: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка
Особый для каждого христианина праздник — День ангела или именины. Такую дату принято считать вторым днем рождения, ведь это День рождения души. В народе также принято давать детям церковные имена из календаря святцов, так малыш приобретет небесное благословение.
Новини.LIVE рассказывает, кого следует поздравить в последний месяц весны с именинами и какое имя выбрать для ребенка по церковному майскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.
У кого именины в мае 2023 года
У кого День ангела 1 мая
Мужские имена: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян.
Женские имена: Тамара.
У кого День ангела 2 мая
Мужские имена: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.
Женские имена: Матрена.
У кого День ангела 3 мая
Мужские имена: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.
Женские имена: Фёдора.
У кого День ангела 4 мая
Мужские имена: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.
У кого День ангела 5 мая
Мужские имена: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.
У кого День ангела 6 мая
Мужские имена: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян.
Женские имена: Александра, Валерия, София.
У кого День ангела 7 мая
Мужские имена: Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома.
Женские имена: Елизавета. Эльза.
У кого День ангела 8 мая
Мужские имена: Василий, Марк, Сергей.
Женские имена: Ника.
У кого День ангела 9 мая
Мужские имена: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.
Женские имена: Глафира.
У кого День ангела 10 мая
Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай , Павел, Петр, Семен, Сергей , Степан, Ян.
Женские имена: Анастасия, Мария.
У кого День ангела 11 мая
Мужские имена: Виталий, Кирилл, Максим.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 12 мая
Мужские имена: Арсений, Артем, Богдан, Василий.
У кого День ангела 13 мая
Мужские имена: Василий, Игнат, Клим, Максим , Никита, Яков.
У кого День ангела 14 мая
Мужские имена: Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар.
Женские имена: Нина, Тамара.
У кого День ангела 15 мая
Мужские имена: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман.
Женские имена: Зоя.
У кого День ангела 16 мая
Мужские имена: Николай, Павел, Петр, Тимофей.
Женские имена: Ульяна, Юлиана.
У кого День ангела 17 мая
Мужские имена: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян.
Женские имена: Мария, Пелагея.
У кого День ангела 18 мая
Мужские имена: Адриан, Яков.
Женские имена: Арина, Ирина.
У кого День ангела 19 мая
Мужские имена: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.
Женские имена: Жанна, Иоанна, Лилия, Мария, Марта, Марфа, Тамара, Яна, Сюзанна.
У кого День ангела 20 мая
Мужские имена: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.
У кого День ангела 21 мая
Мужские имена: Адриан, Арсений, Иван, Ян.
У кого День ангела 22 мая
Мужские имена: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.
Женские имена: Акилина.
У кого День ангела 23 мая
Мужские имена: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон.
Женские имена: Таисия.
У кого День ангела 24 мая
Мужские имена: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.
У кого День ангела 25 мая
Мужские имена: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.
У кого День ангела 26 мая
Мужские имена: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян.
Женские имена: Арина, Гликерия, Ирина.
У кого День ангела 27 мая
Мужские имена: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим , Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.
У кого День ангела 28 мая
Мужские имена: Дмитрий, Игнат.
Женские имена: Анастасия.
У кого День ангела 29 мая
Мужские имена: Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.
У кого День ангела 30 мая
Мужские имена: Адриан, Афанасий, Николай, Степан.
Женские имена: Евдокия, Ефросинья.
У кого День ангела 31 мая
Мужские имена: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан.
Женские имена: Александра, Джулия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина, Юлия.
Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.
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