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Іменини Юрія 6 травня: оригінальні привітання в прозі, віршах та листівках

6 травня 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем ангела Юрія — 6 травня — найщиріші привітання та яскраві листівки
День ангела 6 травня. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 6 травня, православні християни відзначають День янгола Юрія. Це грецьке ім'я походить від імені Георгій, і іменини Юрії святкують в одну дату з днем ​​пам'яті святого Георгія Побідоносця, який вважається покровителем воїнів.

Новини.LIVE зібрав найгарніші привітання у прозі, віршах, листівках та картинках для Юрія. Обов'язково привітайте ваших рідних та друзів, які мають це чудове ім'я. 

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Коли святкувати День ангела Юрія 

Іменини Юрія відзначають декілька разів на рік, але найбільш значущими вважаються дні вшанування святого Юрія (Георгія) Змієборця — 9 грудня і 6 травня.

Так іменини Юрія 2023 року за православним календарем святкують: 

  • 6 травня — день пам'яті Георгія Побідоносця (літній Юр'єв день);
  • 13 серпня — Юрій Петроградський, мученик;
  • 9 грудня — день пам'яті Георгія Побідоносця (осінній Юр'єв день);
  • 17 лютого — Юрій Всеволодович, Володимирський, великий князь.

 

Коли святкувати День ангела Юрія
Коли День ангела Юрія. Фото: google.com

Іменини Юрія 6 травня — яке значення має ім'я та характер власника 

Ім'я Юрій походить від грецького імені Георгій. По суті являється його слов'янським аналогом. У перекладі з грецького означає "хлібороб". А у слов'ян — "високе місце" або "вельмишановний".

Ще одна версія — походження від латинського слова "jura", що означає приносити клятву. Звідси, ім'я Юрій буде означати — "вірність клятві".

Люди з ім'ям Юрій мають спокійний характер та філософський склад розуму. При цьому Юрії дуже наполегливі у процесі досягнення своєї мети.

Чоловіки з цим ім'ям мають трохи замкнуті, часто живуть у своєму власному світі. Дуже любить спокійні, негаласливі заняття — риболовлю, розведення рослин, догляд за тваринами, колекціонування. Але його акуратність, педантичність і природна краса допомагають знаходити вірних друзів.

Професію собі Юрій завжди вибирає дуже відповідальну. Часто Юрії стають видними політиками або ж діячами кіно, музики та літератури.

 

Іменини Юрія 6 травня — яке значення має ім'я та характер власника
Іменини Юрія 6 травня.  Фото: google.com

Іменини Юрія — привітання у віршах

Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!

***

Юрій – ім’я царське!
Сьогодні за столом ми
Відкриємо шампанське,
У келихи наллємо.
Привітаємо ми Юрія,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.

***

Тебе з іменинами вітаю,
Добра тобі та щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець оберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає!

***

Юрій, вірний наш товариш!
Всі вітаємо тебе.
Нехай праця буде в радість,
В щасті віднайди себе.

***

Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!

***

День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Юрія сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Юрою лиш буде.
 

 

Іменини Юрія — привітання у віршах
Іменини Юрія — привітання. Фото: google.com

З Днем Ангела Юрія — красиві привітання в прозі 

Дорогий Юрію, вітаю тебе з Днем твого Ангела і з щирого серця бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові та мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха.

***

З іменинами тебе! Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Іди по життю з гарячим серцем, ніколи не знемагай, відкривай нові горизонти! Нехай поряд будуть ті, кого ти любиш!

***

Дорогий Юрію. Вітаю тебе з радісним і світлим днем, з Днем Ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід у цьому житті та заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена любов’ю і щастя, нехай буде неймовірне диво у твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.

***

Щиро вітаю тебе із Днем ангела! Нехай ця дата буде для тебе найрадіснішою та наповненою Божою присутністю!

***

Юрчик, Твій ангел-охоронець оберігає тебе з висоти небес! Вітаю та бажаю удачі у всіх сферах життя. Нехай кожен твій друг, тільки почувши твоє ім'я, Юрію, пишається знайомством із тобою. Нехай поряд завжди будуть надійні люди, а в роботі та житті у тебе будуть лише успішні дні, тижні та місяці. Зі святом!

***

Юрій. У День твого Ангела Юрія хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було сповнене любов'ю до ближніх, щастя, добробут. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поряд і все у житті складається вдало.

 

З Днем Ангела Юрія — красиві привітання в прозі
З Днем Ангела Юрія — красиві привітання. Фото: google.com

Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що показують тобі шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, що зігріває твоє серце, великих надій та яскравих моментів щастя.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Дорогий Юрію, прийми вітання від щирого серця. Бажаю тобі яскравого світла на життєвому шляху і підтримки рідних людей, доброго здоров'я і добробуту, цілеспрямованості до своїх бажань і переможних підсумків великих справ, відмінного настрою і велику повагу.

***

Нехай кожну мить тобі, Юрію, приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу та море позитиву! Будь сильним і духом, і тілом. Бажаю міцного здоров’я та добробуту у всьому!

Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Юрія

З Днем Ангела Юрія — красиві привітання
Вітання З Днем Ангела Юрія. Фото: Новини.LIVE
З днем ангела Юрія: привітання з іменинами
Вітання З Днем Ангела Юрія. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Юрія: оригінальні привітання
Вітання З Днем Ангела Юрія. Фото: Новини.LIVE
З днем ангела, Юрію: картинки
Вітання З Днем Ангела Юрія. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем ангела Юрія 2023
Вітання З Днем Ангела Юрія. Фото: Новини.LIVE

Теплі відеовітання з Днем ангела Юрія

 

 

 

Раніше ми розповідали про головні особливості, традиції, звичаї, прикмети та заборони свята 6 травня — Юріїв день або Георгія Побідоносця

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в травні та яке ім'я обрати для дитини за церковним травневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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