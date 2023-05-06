З Днем ангела Юрія — 6 травня — найщиріші привітання та яскраві листівки

Іменини Юрія 6 травня: оригінальні привітання в прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 6 травня, православні християни відзначають День янгола Юрія. Це грецьке ім'я походить від імені Георгій, і іменини Юрії святкують в одну дату з днем пам'яті святого Георгія Побідоносця, який вважається покровителем воїнів.
Новини.LIVE зібрав найгарніші привітання у прозі, віршах, листівках та картинках для Юрія. Обов'язково привітайте ваших рідних та друзів, які мають це чудове ім'я.
Коли святкувати День ангела Юрія
Іменини Юрія відзначають декілька разів на рік, але найбільш значущими вважаються дні вшанування святого Юрія (Георгія) Змієборця — 9 грудня і 6 травня.
Так іменини Юрія 2023 року за православним календарем святкують:
- 6 травня — день пам'яті Георгія Побідоносця (літній Юр'єв день);
- 13 серпня — Юрій Петроградський, мученик;
- 9 грудня — день пам'яті Георгія Побідоносця (осінній Юр'єв день);
- 17 лютого — Юрій Всеволодович, Володимирський, великий князь.
Іменини Юрія 6 травня — яке значення має ім'я та характер власника
Ім'я Юрій походить від грецького імені Георгій. По суті являється його слов'янським аналогом. У перекладі з грецького означає "хлібороб". А у слов'ян — "високе місце" або "вельмишановний".
Ще одна версія — походження від латинського слова "jura", що означає приносити клятву. Звідси, ім'я Юрій буде означати — "вірність клятві".
Люди з ім'ям Юрій мають спокійний характер та філософський склад розуму. При цьому Юрії дуже наполегливі у процесі досягнення своєї мети.
Чоловіки з цим ім'ям мають трохи замкнуті, часто живуть у своєму власному світі. Дуже любить спокійні, негаласливі заняття — риболовлю, розведення рослин, догляд за тваринами, колекціонування. Але його акуратність, педантичність і природна краса допомагають знаходити вірних друзів.
Професію собі Юрій завжди вибирає дуже відповідальну. Часто Юрії стають видними політиками або ж діячами кіно, музики та літератури.
Іменини Юрія — привітання у віршах
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
***
Юрій – ім’я царське!
Сьогодні за столом ми
Відкриємо шампанське,
У келихи наллємо.
Привітаємо ми Юрія,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
Тебе з іменинами вітаю,
Добра тобі та щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець оберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає!
***
Юрій, вірний наш товариш!
Всі вітаємо тебе.
Нехай праця буде в радість,
В щасті віднайди себе.
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
***
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Юрія сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Юрою лиш буде.
З Днем Ангела Юрія — красиві привітання в прозі
Дорогий Юрію, вітаю тебе з Днем твого Ангела і з щирого серця бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові та мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха.
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З іменинами тебе! Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Іди по життю з гарячим серцем, ніколи не знемагай, відкривай нові горизонти! Нехай поряд будуть ті, кого ти любиш!
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Дорогий Юрію. Вітаю тебе з радісним і світлим днем, з Днем Ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід у цьому житті та заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена любов’ю і щастя, нехай буде неймовірне диво у твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.
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Щиро вітаю тебе із Днем ангела! Нехай ця дата буде для тебе найрадіснішою та наповненою Божою присутністю!
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Юрчик, Твій ангел-охоронець оберігає тебе з висоти небес! Вітаю та бажаю удачі у всіх сферах життя. Нехай кожен твій друг, тільки почувши твоє ім'я, Юрію, пишається знайомством із тобою. Нехай поряд завжди будуть надійні люди, а в роботі та житті у тебе будуть лише успішні дні, тижні та місяці. Зі святом!
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Юрій. У День твого Ангела Юрія хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було сповнене любов'ю до ближніх, щастя, добробут. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поряд і все у житті складається вдало.
Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що показують тобі шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, що зігріває твоє серце, великих надій та яскравих моментів щастя.
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Вітаю тебе з Днем Ангела! Дорогий Юрію, прийми вітання від щирого серця. Бажаю тобі яскравого світла на життєвому шляху і підтримки рідних людей, доброго здоров'я і добробуту, цілеспрямованості до своїх бажань і переможних підсумків великих справ, відмінного настрою і велику повагу.
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Нехай кожну мить тобі, Юрію, приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу та море позитиву! Будь сильним і духом, і тілом. Бажаю міцного здоров’я та добробуту у всьому!
Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Юрія
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Раніше ми розповідали про головні особливості, традиції, звичаї, прикмети та заборони свята 6 травня — Юріїв день або Георгія Побідоносця.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в травні та яке ім'я обрати для дитини за церковним травневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.