Какие цветы посадить в октябре, чтобы получить красивый цвет уже весной — список

Какие цветы посадить в октябре: клумба удивит яркими красками уже весной
Опытные садоводы знают секрет красивых и красочных клумб ранней весной — высадка цветов под зиму. И октябрь — самое подходящее время, чтобы это сделать.
Рассказываем, какие именно цветы следует посадить во второй месяц осени, чтобы не заниматься всю зиму выращиванием рассады и любоваться цветущими клумбами ранней весной.
Какие цветы можно посадить в октябре — список
В середине осени можно смело высаживать:
1. Гиацинты
Правила посадки луковиц этих нежных цветов:
- очистить луковицы от сухой оболочки;
- сделать лунки втрое больше самой луковицы глубиной 17-18 см;
- положить каждую луковицу в отдельную лунку корнями вниз;
- аккуратно вдавить в землю и засыпать грунтом;
- расстояние между луковицами должно быть не менее 20 см.
2. Тюльпаны
Как правильно сажать тюльпаны осенью? Все очень просто — для этого нужно положить луковицы на дно лунки (она должна быть глубиной 15-18 см) корнями вниз и аккуратно вдавить их в грунт. Затем нужно засыпать их землей и хорошо утрамбовать поверхность ладонью.
3. Нарцисс
Растение без проблем вырастет, если высаживать его в октябре-ноябре. Цветку нужна температура грунта на отметке 8-10 градусов тепла в течение двух недель. Глубина посадочной лунки — 3 высоты луковицы.
4. Крокус
Цветок сажают, когда на улице сохраняется температура около 10 градусов тепла. Глубина посадки и расстояние между луковицами — 6-7 см.
5. Аллиумы
Лучшее время для посадки аллиумов — начало осени, октябрь, поскольку это обеспечит им более продолжительное время цветения в следующем году.
Эти цветы лучше выращивать на очень солнечном участке сада, но большинство сортов также переносят полутень. Желательно высаживать у стены или забора, чтобы немного оградить от сильных зимних ветров.
6. Розы
Розы тоже можно не бояться высаживать в октябре. Правда успеть нужно до середины месяца, чтобы цветок не замерз в земле и успел укорениться.
Как сажать розы осенью? Выберите солнечное и хорошее место для будущих цветов. Выкопайте на участке ямы глубиной и шириной примерно 50 см.
Расстояние между соседними лунками зависит от сорта растения:
- 80 см между парковыми розами;
- 1 м между плетистыми розами;
- 50 см между чайными и гибридными сортами.
Саженец следует поставить на дно лунки и аккуратно насыпать землю вокруг корней, чтобы они не сгибались, а были прямыми. Далее следует постепенно засыпать специальный субстрат для роз или обычную почву.
Посаженые розы нужно будет окучить в ноябре, а на зиму накрыть пленкой.
Какие преимущества имеет поздняя осенняя посадка цветов
Среди главных преимуществ садоводы и цветоводы выделяют следующие:
- растения не нуждаются в особом уходе;
- не нужно длительное время выращивать рассаду;
- растения устойчивы к заморозкам и низким температурам;
- осенние цветы впитывают больше влаги, поскольку их корни сидят гораздо глубже, чем у молодых весенних растений;
- корни осенних цветов крепкие, что помогает им активно расти весной;
- осенние цветы начинают цвести на три недели раньше цветов, высаженных весной;
- растения, посаженные осенью, имеют большую устойчивость к болезням и вредителям.
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