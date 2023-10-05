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Какие цветы посадить в октябре: клумба удивит яркими красками уже весной

5 октября 2023 10:00
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какие цветы посадить в октябре, чтобы получить красивый цвет уже весной — список
Посадка цветов в саду осенью. Фото: fotolia.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Опытные садоводы знают секрет красивых и красочных клумб ранней весной — высадка цветов под зиму. И октябрь — самое подходящее время, чтобы это сделать.

Рассказываем, какие именно цветы следует посадить во второй месяц осени, чтобы не заниматься всю зиму выращиванием рассады и любоваться цветущими клумбами ранней весной.

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Какие цветы можно посадить в октябре — список

В середине осени можно смело высаживать:

1. Гиацинты

Правила посадки луковиц этих нежных цветов:

  • очистить луковицы от сухой оболочки;
  • сделать лунки втрое больше самой луковицы глубиной 17-18 см;
  • положить каждую луковицу в отдельную лунку корнями вниз;
  • аккуратно вдавить в землю и засыпать грунтом;
  • расстояние между луковицами должно быть не менее 20 см.

 

Как сажать гиацинты в октябре
Гиацинты. Фото: google.com

2. Тюльпаны

Как правильно сажать тюльпаны осенью? Все очень просто — для этого нужно положить луковицы на дно лунки (она должна быть глубиной 15-18 см) корнями вниз и аккуратно вдавить их в грунт. Затем нужно засыпать их землей и хорошо утрамбовать поверхность ладонью.

 

Как следует сажать тюльпаны осенью: советы
Тюльпаны. Фото: shutterstock.com

3. Нарцисс

Растение без проблем вырастет, если высаживать его в октябре-ноябре. Цветку нужна температура грунта на отметке 8-10 градусов тепла в течение двух недель. Глубина посадочной лунки — 3 высоты луковицы.

 

Как правильно сажать нарциссы осенью
Нарцисс. Фото: freepik.com

4. Крокус

Цветок сажают, когда на улице сохраняется температура около 10 градусов тепла. Глубина посадки и расстояние между луковицами — 6-7 см.

 

Можно ли сажать крокусы осенью
Крокусы. Фото: google.com

5. Аллиумы

Лучшее время для посадки аллиумов — начало осени, октябрь, поскольку это обеспечит им более продолжительное время цветения в следующем году.

Эти цветы лучше выращивать на очень солнечном участке сада, но большинство сортов также переносят полутень. Желательно высаживать у стены или забора, чтобы немного оградить от сильных зимних ветров.

 

Какие цветы можно посадить в октябре: Аллиумы
Аллиум. Фото: google.com

6. Розы

Розы тоже можно не бояться высаживать в октябре. Правда успеть нужно до середины месяца, чтобы цветок не замерз в земле и успел укорениться.

Как сажать розы осенью? Выберите солнечное и хорошее место для будущих цветов. Выкопайте на участке ямы глубиной и шириной примерно 50 см.

Расстояние между соседними лунками зависит от сорта растения:

  • 80 см между парковыми розами;
  • 1 м между плетистыми розами;
  • 50 см между чайными и гибридными сортами.

Саженец следует поставить на дно лунки и аккуратно насыпать землю вокруг корней, чтобы они не сгибались, а были прямыми. Далее следует постепенно засыпать специальный субстрат для роз или обычную почву.

Посаженые розы нужно будет окучить в ноябре, а на зиму накрыть пленкой.

 

Как правильно сажать розы в октябре: советы
Розы. Фото: google.com

Какие преимущества имеет поздняя осенняя посадка цветов

Среди главных преимуществ садоводы и цветоводы выделяют следующие:

  • растения не нуждаются в особом уходе;
  • не нужно длительное время выращивать рассаду;
  • растения устойчивы к заморозкам и низким температурам;
  • осенние цветы впитывают больше влаги, поскольку их корни сидят гораздо глубже, чем у молодых весенних растений;
  • корни осенних цветов крепкие, что помогает им активно расти весной;
  • осенние цветы начинают цвести на три недели раньше цветов, высаженных весной;
  • растения, посаженные осенью, имеют большую устойчивость к болезням и вредителям.

 

Ранее мы сообщали, как правильно обрезать и укрывать кусты роз от морозов.

Напомним, мы писали, что нужно обязательно сделать с клубникой осенью, чтобы получить в 5 раз больший урожай весной.

Также мы рассказывали, что делать в октябре в саду и на огороде.

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