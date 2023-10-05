Які квіти посадити в жовтні, щоб отримати гарний цвіт вже навесні — список

Посадка квітів у саду восени. Фото: fotolia.com

Досвідчені садівники знають секрет гарних та барвистих клумб ранньою весною — висаджування квітів під зиму. І жовтень — найвдаліший час, щоб це зробити.

Розповідаємо, які саме квіти варто посадити у другий місяць осені, щоб не займатися усю зиму вирощуванням розсади та милуватися квітучими клумбами навесні.

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У середині осені можна сміливо висаджувати:

1. Гіацинти

Правила посадки цибулин цих ніжних квітів наступні:

очистити цибулини від сухої оболонки;

зробити лунки втричі більше за саму цибулину глибиною 17-18 см;

покласти кожну цибулину в окрему лунку корінням донизу;

акуратно втиснути в землю і засипати ґрунтом;

відстань між цибулинами має бути не менше 20 см.

Гіацинти. Фото: google.com

2. Тюльпани

Як правильно садити тюльпани восени? Все дуже просто — для цього потрібно покласти цибулини на дно лунки (вона має бути глибиною 15-18 см) корінням донизу та акуратно втиснути їх у ґрунт. Потім потрібно засипати їх землею і добре утрамбувати поверхню долонею.

Тюльпани. Фото: shutterstock.com

3. Нарцис

Рослина без проблем виросте, якщо висаджувати її у жовтні-листопаді. Квітці потрібна температура ґрунту на позначці 8-10 градусів тепла впродовж двох тижнів. Глибина посадкової лунки — 3 висоти цибулини.

Нарцис. Фото: freepik.com

4. Крокус

Квітку садять, коли на вулиці зберігається температура близько 10 градусів тепла. Глибина посадки та відстань між цибулинами — 6-7 см.

Крокуси. Фото: google.com

5. Алліуми

Найкращий час для посадки алліумів — початок осені, жовтень, оскільки це забезпечить їм більш тривалий час цвітіння наступного року.

Ці квіти краще вирощувати на дуже сонячній ділянці саду, але більшість сортів також переносять півтінь. Бажано висаджувати біля стіни або паркану, щоб трохи захистити від сильних зимових вітрів.

Алліуми. Фото: google.com

6. Троянди

Троянди також можна не боятися висаджувати в жовтні. Правда встигнути треба до середини місяця, щоб квітка не замерзла у землі та встигла вкоренитися.

Як садити троянди восени? Оберіть сонячне й гарне місце для майбутніх квітів. Викопайте на ділянці ями глибиною і шириною приблизно 50 см.

Відстань між сусідніми лунками залежить від сорту рослини:

80 см між парковими трояндами;

1 м між плетистими трояндами;

50 см між чайними та гібридними сортами.

Саджанець слід поставити на дно лунки та акуратно насипати землю навколо коренів, так щоб вони не згиналися, а були прямими. Далі слід поступово засипати спеціальний субстрат для троянд або звичайний ґрунт.

Посаджені троянди потрібно буде підгорнути в листопаді, а на зиму накрити плівкою.

Троянди. Фото: google.com

Які переваги має пізня осіння посадка квітів

Серед головних переваг садівники та квіткарі виділяють наступні:

рослини не потребують особливого догляду;

не треба тривалий час вирощувати розсаду;

рослини стійкі до заморозків і низьких температур;

осінні квіти вбирають більше вологи, оскільки їхні корені сидять значно глибше, ніж у молодих весняних рослин;

корені осінніх квітів міцні, що допомагає їм активно зростати навесні;

осінні квіти починають квітнути на три тижні раніше за квіти, висаджені весною;

рослини, які посаджені восени, мають більшу стійкість до хвороб і шкідників.

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