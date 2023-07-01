Какие цветы посадить на даче и в саду в июле — список и полезные советы

Женщина-садовница пересаживает цветы. Фото: depositphotos.com

Уже в середине лета многие популярные растения прекращают свое цветение. Однако так хочется, чтобы сад, двор или клумба радовали яркими красками до поздней осени. И это возможно! Ведь есть целый список цветов, которые можно посадить в июле, и они будут радовать своим цветом. А самое главное — их можно сеять сразу в почву.

Рассказываем, какие цветы посадить во второй месяц лета, чтобы любоваться красотой вплоть до наступления холодов.

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Какие цветы можно посеять в июле

Чтобы продлить цветение до осени, садоводы советуют сажать в июле холодостойкие летники:

васильки;

иберрис;

календулу;

космею;

левкой;

льнянку.

Своим цветом цветы порадуют уже в августе.

Также среди однолетников вербена и сальвия. Специалисты советуют их выращивать в контейнере, а когда настанет цветение высадить на клумбу. Радовать своими соцветиями растения будут до самых морозов.

Среди многолетников, которые можно посадить в июле:

астры;

пиретрум;

водосбор;

дельфиниум;

ромашка;

мальва;

гвоздика-песчанка;

эригерон;

флоксы.

Их можно посеять семенами сразу в почву. Взойдут и зацветут эти красотки в этом же году.

Украсить клумбы и двор способны и почвопокровные растения, а именно агератум (в июле высаживают рассаду), немофила (сеют семенами). Зацветут коврики к началу осени.

Девушка ухаживает за цветами. Фото: freepik.com

Какие цветы не поздно посеять в июле

Даже в середине лета многие дачники высаживают на свои клумбы следующие цветы:

малькольмия — однолетник родом из Греции;

ипомея — растение семейства Вьюнковых;

бальзамины — неприхотливы к уходу;

эшшольция;

рудбекия;

бархатцы;

братцы.

Какие правила посева семян

Обычно правила описаны на пакетиках с семенами. Специалисты отмечают, что обязательно необходимо соблюдать рекомендуемую глубину посева для каждого растения. При посеве старайтесь расположить семена так, чтобы между всходами оставалось 4-5 см, а в междурядьях — от 10-15 см.

Также перед посевом следует полить грядку фунгицидами, и в этом же растворе или протравителем обеззаразить семена.

Таким образом, можно защитить молодые сеянцы от основных заболеваний.

Напомним, мы писали, как правильно ухаживать за домашней орхидеей, чтобы она цвела весь год, как правильно поливать и подкармливать.

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