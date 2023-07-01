Які квіт посадити на дачі та в саду у липні — список та корисні поради

Жінка-садівниця пересаджує квіти. Фото: depositphotos.com

Вже в середині літа багато популярних рослин припиняють своє цвітіння. Проте так хочеться, щоб сад, подвір'я чи клумба радували яскравими фарбами аж до пізньої осені. І це можливо! Адже є цілий перелік квітів, які можна посадити в липні та вони будуть радувати своїм цвітом. А найголовніше — їх можна сіяти одразу в ґрунт.

Розповідаємо, які квити посадити у другий місяць літа, щоб милуватися красою аж до настання холодів.

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Які квіти можна посіяти у липні

Щоб продовжити цвітіння до осені, садівники радять садити в липні холодостійкі літники:

волошки;

іберіс;

календулу;

космею;

лівкою;

льнянку.

Своїм цвітом квіти порадують вже у серпні.

Також серед однорічників вербена та сальвія. Спеціалісти радять їх вирощувати у контейнері, а коли настане цвітіння висадити на клумбу. Радувати своїми суцвіттями рослини будуть до самих морозів.

Серед багаторічників, які можна посадити в липні:

астри;

піретрум;

водозбір;

дельфініум;

ромашка;

мальва;

гвоздика-піщанка;

еригерон;

флокси.

Їх можна посіяти насінням відразу в ґрунт. Зійдуть і зацвітуть ці красуні в цьому ж році.

Прикрасити клумби та подвір'я здатні й ґрунтопокривні рослини, а саме агератум (у липні висаджують розсаду), немофіла (сіють насінням). Зацвітуть килимки до початку осені.

Дівчина доглядає за квітами. Фото: freepik.com

Які квіти не пізно посіяти у липні

Навіть у середині літа багато дачників висаджують на свої клумби наступні квіти:

малькольмія — однорічник родом із Греції;

іпомея — рослина сімейства В'юнкових;

бальзаміни — невибагливі до догляду;

ешшольція;

рудбекія;

чорнобривці;

братки.

Які правила посіву насіння

Зазвичай правила описані на пакетиках з насінням. Фахівці зазначають, що обов'язково необхідно дотримуватися рекомендованої глибини посіву для кожної рослини. При посіві намагайтеся розташувати насіння так, щоб між сходами залишалося 4-5 см, а в міжряддях — від 10-15 см.

Також перед посівом варто полити грядку фунгіцидами, і в цьому ж розчині або протруйниками знезаразити насіння.

Таким чином можна захистити молоді сіянці від основних захворювань.

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