Во Львове собирают Пасхальную корзину для военных

Желающие могут приносить продукты и оставлять их в холле Львовской ОВА

Жителей Львовщины приглашают принять участие в сборе пасхальной корзины для Вооруженных Сил Украины. Желающие могут приносить продукты и оставлять их в холле Львовской ОВА, а с 10 по 14 апреля будет работать еще несколько локаций. Корзины будут отправлять украинским воинам на передовую несколько раз.

Об этом сообщили в Львовской Областной военной админстрации .

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Желающие могут приносить продукты по предварительной договоренности по адресам:

Пластовый дом г. Львов, ул. Винниченко, 6 (по предварительной договоренности 097 363 23 02 – Настя)

Пластовый сыховский дом – г. Львов, ул. Гната Хоткевича, 16а (по предварительной договоренности 050 801 893 9 – Ульяна)

Львовский областной молодежный центр – Львов, ул. Владимира Винниченко, 12 (по предварительной договоренности 068 131 24 98 – Маричка)

Пластовый дом пгт Рудно, ул. Юрия Липы, 1 (по предварительной договоренности 067 341 81 20 – Вера)

киноцентр во Львове на ул. Владимира Великого, 14а (10-14 апреля с 10:00 до 19:00)

Напомним, мы раньше писали, как приготовить настоящий творожный кулич к Пасхе.