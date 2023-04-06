У Львові збирають Великодній кошик для війскових

Охочі можуть приносити продукти та залишати їх у холі Львівської ОВА

Мешканців Львівщини запрошують долучитись до збору великоднього кошика для Збройних Сил України. Охочі можуть приносити продукти та залишати їх у холі Львівської ОВА, а з 10 до 14 квітня працюватиме ще декілька локацій. Кошики відправлятимуть українським воїнам на передову декілька разів.

Про це повідомили у Львівській Обласній військовій адмінстрації.

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Охочі можуть приносити продукти за попередньою домовленістю за адресами:

Пластова домівка м. Львів, вул. Винниченка, 6 (за попередньою домовленістю 097 363 23 02 – Настя)

Пластова сихівська домівка – м. Львів, вул. Гната Хоткевича, 16а (за попередньою домовленістю 050 801 893 9 – Уляна)

Львівський обласний молодіжний центр – м. Львів, вул. Володимира Винниченка, 12 (за попередньою домовленістю 068 131 24 98 – Марічка)

Пластова домівка смт Рудно, вул. Юрія Липи, 1 (за попередньою домовленістю 067 341 81 20 – Віра)

кіноцентр у Львові на вул. Володимира Великого, 14а (10-14 квітня з 10:00 по 19:00)

Нагадаємо, ми раніше писали, як приготувати справжню сирну паску до Великодня.