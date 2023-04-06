У Львові збирають великодній кошик для війскових: як долучитись
6 квітня 2023 17:52
Охочі можуть приносити продукти та залишати їх у холі Львівської ОВА
Мешканців Львівщини запрошують долучитись до збору великоднього кошика для Збройних Сил України. Охочі можуть приносити продукти та залишати їх у холі Львівської ОВА, а з 10 до 14 квітня працюватиме ще декілька локацій. Кошики відправлятимуть українським воїнам на передову декілька разів.
Про це повідомили у Львівській Обласній військовій адмінстрації.
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Охочі можуть приносити продукти за попередньою домовленістю за адресами:
- Пластова домівка м. Львів, вул. Винниченка, 6 (за попередньою домовленістю 097 363 23 02 – Настя)
- Пластова сихівська домівка – м. Львів, вул. Гната Хоткевича, 16а (за попередньою домовленістю 050 801 893 9 – Уляна)
- Львівський обласний молодіжний центр – м. Львів, вул. Володимира Винниченка, 12 (за попередньою домовленістю 068 131 24 98 – Марічка)
- Пластова домівка смт Рудно, вул. Юрія Липи, 1 (за попередньою домовленістю 067 341 81 20 – Віра)
- кіноцентр у Львові на вул. Володимира Великого, 14а (10-14 квітня з 10:00 по 19:00)
Нагадаємо, ми раніше писали, як приготувати справжню сирну паску до Великодня.