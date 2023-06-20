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Эта курица получается всегда сочной: рецепт запекания на соли

20 июня 2023 10:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Такая курица в 100% случаях получается сочной
Запеченная курица. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Рецепт курицы запеченной на соли отлично подойдет для тех, кто не хочет заморачиваться с маринадом. Вам понадобится всего один килограмм соли и несколько нехитрых рекомендаций. 

Рецепт от редакции Новини.LIVE. 

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Вам понадобится: 

  • курица;
  • соль;
  • подсолнечное масло; 
  • чеснок; 
  • специи по вкусу. 

В чем простота рецепта? 

Этот рецепт прост тем, что для него вам понадобится всего один килограмм соли, которая будет служить "подушкой" для курицы вовремя запекания. 

Способ приготовления запеченной курицы на солевой подушке 

1. Возьмите курицу, свяжите ножки курицы, чтобы они не распались во время приготовления.

курица
Сирая курица. Фото: Freepik

2. Насыпьте килограмм соли на противень и уложите на нее курицу на спинку, это важно, чтобы курица сохранила свою сочность. 

курица
Курица на "солевой" подушке. Фото: Google

3. Предварительно курице подготавливать никак не нужно. 

4. Запекайте курица до румяной корочки при 180 градусах. Для средней курицы обычно требуется 80-90 минут. 

курица
Готовая курица. Фото: Freepik

Рецепт этой курицы отличается тем, что она никогда не получается пересушенной. 

5. Перед тем, как достать курицу из духовки, смешайте чеснок и растительное масло. Когда достаните курицу из духовки, смажьте ее чесночным маслом, которое у вас получилось. 

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