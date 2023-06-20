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Ця курка виходить завжди соковитою: рецепт запікання на солі

20 червня 2023 10:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Така курка у 100% випадках виходить соковитою.
Запечена курка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Рецепт курки запеченої на солі відмінно підійде для тих, хто не хоче морочитися з маринадом. Вам знадобиться лише один кілограм солі та кілька нехитрих рекомендацій.

Рецепт від редакції Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • курка;
  • сіль;
  • соняшникова олія;
  • часник;
  • спеції на смак.

У чому простота рецепту?

Цей рецепт простий тим, що для нього вам знадобиться лише один кілограм солі, яка служитиме "подушкою" для курки під час запікання.

Спосіб приготування запеченої курки на сольовій подушці

1. Візьміть курку, зв'яжіть ніжки курки, щоб вони не розпалися під час приготування.

курка
Сірий курка. Фото: Freepik

2. Насипте кілограм солі на лист і покладіть на неї курку на спинку, це важливо, щоб курка зберегла свою соковитість.

курка
Курка на "сольовій" подушці. Фото: Google

3. Попередньо курці готувати не потрібно.

4. Запікайте курку до рум'яної скоринки при 180 градусах. Для середньої курки зазвичай потрібно 80-90 хвилин.

курка
Готові курки. Фото: Freepik

Рецепт цієї курки відрізняється тим, що вона ніколи не виходить пересушеною.

5. Перед тим, як дістати курку з духовки, змішайте часник та олію. Коли дістанете курку з духовки, змастіть її олією, яка у вас вийшла.

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