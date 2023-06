Прості салати для шашликів

Люди готують шашлик. Фото: Freepik

Літній сезон приносить безліч можливостей побалувати себе улюбленими стравами. А з настанням спекотної сонячної погоди багато хто поїде на природу готувати шашлики. Картопляні салати стануть гарним доповненням до м'яса приготованого на вуглях.

Існує безліч варіацій картопляних салатів, ви можете самі міксувати інгрідієнти, головне, що вони стануть смачним гарніром до шашлику.

1. Корисний картопляний салат

Цей класичний рецепт картопляного салату ідеально підходить для тих, хто тільки починає пробувати цю літню страву, оскільки список інгредієнтів досить простий і зрозумілий.

Для його приготування потрібно половина склянки майонезу, але якщо ви хочете зробити його ще кориснішим, можете замінити майонез на звичайний грецький йогурт.

Вам знадобиться:

1,5 кілограми картоплі однакової величини;

сіль і чорний перець за смаком;

2 стебла селери, нарізані;

1⁄4 склянки нарізаних маринованих огірків;

1 невелика червона цибулина, нарізана;

2 ст.л. діжонської гірчиці;

1⁄2 склянки майонезу;

2 ст.л. білого винного оцту;

3 круто зварених яйця, подрібнені;

копчена паприка (за бажанням).

Картопляний салат. Фото: Freepik

Приготування:

покладіть картоплю у велику каструлю і залийте достатньою кількістю холодної води, щоб легко її покрити;

посоліть воду 1 чайною ложкою солі та доведіть до кипіння. Варіть картоплю до повної готовності;

коли картопля достатньо охолоне, наріжте її на шматочки розміром 3⁄4 дюйма;

покладіть у велику миску і додайте селеру, мариновані огірки, цибулю, гірчицю, майонез, оцет і яйця, перемішайте.

2. Грецький картопляний салат

Цей рецепт дуже схожий на ваш улюблений картопляний салат з дитинства, за винятком того, що в ньому додано ще більше пікантних смаків. Такі інгредієнти, як грецька заправка, в'ялені помідори та оливки, цей літній гарнір гарантовано вразить усіх, хто його скуштує.

Вам знадобиться:

грецька салатна заправка (оливкова олія, червоний винний оцет, часник, суха гірчиця, орегано і чебрець, сіль і перець);

молода картопля;

в'ялені помідори;

оливки;

червона цибуля;

каперси;

свіжий кріп;

сир фета.

Салат з картоплі. Фото: Freepik

Приготування:

відваріть картоплю;

як тільки варена картопля охолоне, наріжте її шматочками (навпіл або четвертинками, залежно від розміру картоплі);

полити картоплю розсолом від каперсів, що залишився, поки картопля ще тепла, збризніть її розсолом від каперсів, що залишився;

у миску з картоплею додайте оливки, червону цибулю, каперси, в'ялені помідори, кріп та сир, перемішати з заправкою.

3. Німецький картопляний салат

Картопляний салат без майонезу, він буде гарним гарніром до шашлику чи інших страв приготованих на вуглях.

Вам знадобиться:

молода картопля;

бекон;

червона цибуля;

оцет;

діжонська гірчиця;

оливкова олія;

сіль та перець;

зелена цибуля;

петрушка.

Німецький салат. Фото: Freepik

Приготування:

відварити картоплю до м'якості;

обсмажити бекон до рум'яної скоринки;

до бекону додаємо нарізану кубиками цибулю і готуємо до карамелізації, потім додаємо оцет і гірчицю;

додати оцет і гірчицю, готувати ще протягом 2 хвилин, потім вимкніть вогонь і додайте олію;

додаємо до картоплі хрусткий бекон, цибулю та петрушку;

вилити теплу заправку на картоплю і перемішати.

