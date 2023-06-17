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Лучшие рецепты салатов из картофеля для шашлыков

17 июня 2023 05:43
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Простые салаты для шашлыков
Люди готовят шашлык. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Летний сезон приносит множество возможностей побаловать себя любимыми блюдами. А с наступлением жаркой солнечной погоды многие поедут на природу готовить шашлыки. Картофельные салаты станут хорошим дополнением к мясу, приготовленному на углях.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

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Существует множество вариаций картофельных салатов, вы можете сами миксовать ингридиенты, главное, что они станут вкусным гарниром к шашлыку.

1. Полезный картофельный салат

Этот классический рецепт картофельного салата идеально подходит для тех, кто только начинает пробовать это летнее блюдо, поскольку список ингредиентов достаточно прост и понятен.

Для его приготовления требуется половина стакана майонеза, но если вы хотите сделать его еще более полезным, можете заменить майонез обычным греческим йогуртом.

Вам понадобится:

  • 1,5 килограмма картофеля одинаковой величины;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • 2 стебля сельдерея, нарезанные;
  • 1⁄4 стакана нарезанных маринованных огурцов;
  • 1 небольшая красная луковица, нарезанная;
  • 2 ст.л. дижонской горчицы;
  • 1⁄2 стакана майонеза;
  • 2 ст.л. белого винного уксуса;
  • 3 вкрутую сваренных яйца, измельченные;
  • копченая паприка (по желанию).
салат
Картофельный салат. Фото: Freepik

Приготовление:

  • положите картофель в большую кастрюлю и залейте достаточным количеством холодной воды, чтобы легко его покрыть;
  • Посолите воду 1 чайной ложкой соли и доведите до кипения. Варите картофель до полной готовности;
  • когда картофель достаточно остынет, нарежьте его на кусочки размером 3⁄4 дюйма;
  • положите в большую миску и добавьте сельдерей, маринованные огурцы, лук, горчицу, майонез, уксус и яйца, перемешайте.

2. Греческий картофельный салат

Этот рецепт очень похож на ваш любимый картофельный салат с детства, за исключением того, что в нем добавлено еще больше пикантных вкусов. Такие ингредиенты, как греческая заправка, вяленые помидоры и оливки, этот летний гарнир гарантированно поразит всех, кто его попробует.

Вам понадобится:

  • греческая салатная заправка (оливковое масло, красный винный уксус, чеснок, сухая горчица, орегано и чабрец, соль и перец);
  • молодой картофель;
  • вяленые помидоры;
  • оливки;
  • красный лук;
  • каперсы;
  • свежий укроп;
  • сыр фета.
салат
Салат из картофеля. Фото: Freepik

Приготовление:

  • отварите картофель;
  • как только вареный картофель остынет, нарежьте его кусочками (пополам или четвертинками, в зависимости от размера картофеля);
  • полить картофель рассолом от оставшегося каперсов, пока картофель еще теплый, сбрызните его рассолом от оставшегося каперсов;
  • В миску с картофелем добавьте оливки, красный лук, каперсы, вяленые помидоры, укроп и творог, перемешайте с заправкой.

3. Немецкий картофельный салат

Картофельный салат без майонеза, он будет хорошим гарниром к шашлыку или другим блюдам, приготовленным на углях.

Вам понадобится:

  • молодой картофель;
  • бекон;
  • красный лук;
  • уксус;
  • дижонская горчица;
  • оливковое масло;
  • соль и перец;
  • зеленый лук;
  • петрушка.
салат
Немецкий салат. Фото: Freepik

Приготовление:

  • отварить картофель до мягкости;
  • обжарить бекон до румяной корочки;
  • к бекону добавляем нарезанный кубиками лук и готовим к карамелизации, затем добавляем уксус и горчицу;
  • добавить уксус и горчицу, готовить еще в течение 2 минут, затем выключить огонь и добавить масло;
  • добавляем в картофель хрустящий бекон, лук и петрушку;
  • вылить тёплую заправку на картофель и перемешать.

Раньше мы писали, чем заменить сливочное масло без вреда здоровью, особенно когда денег маловато.

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