Простые салаты для шашлыков

Люди готовят шашлык. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Летний сезон приносит множество возможностей побаловать себя любимыми блюдами. А с наступлением жаркой солнечной погоды многие поедут на природу готовить шашлыки. Картофельные салаты станут хорошим дополнением к мясу, приготовленному на углях.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

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Существует множество вариаций картофельных салатов, вы можете сами миксовать ингридиенты, главное, что они станут вкусным гарниром к шашлыку.

1. Полезный картофельный салат

Этот классический рецепт картофельного салата идеально подходит для тех, кто только начинает пробовать это летнее блюдо, поскольку список ингредиентов достаточно прост и понятен.

Для его приготовления требуется половина стакана майонеза, но если вы хотите сделать его еще более полезным, можете заменить майонез обычным греческим йогуртом.

Вам понадобится:

1,5 килограмма картофеля одинаковой величины;

соль и черный перец по вкусу;

2 стебля сельдерея, нарезанные;

1⁄4 стакана нарезанных маринованных огурцов;

1 небольшая красная луковица, нарезанная;

2 ст.л. дижонской горчицы;

1⁄2 стакана майонеза;

2 ст.л. белого винного уксуса;

3 вкрутую сваренных яйца, измельченные;

копченая паприка (по желанию).

Картофельный салат. Фото: Freepik

Приготовление:

положите картофель в большую кастрюлю и залейте достаточным количеством холодной воды, чтобы легко его покрыть;

Посолите воду 1 чайной ложкой соли и доведите до кипения. Варите картофель до полной готовности;

когда картофель достаточно остынет, нарежьте его на кусочки размером 3⁄4 дюйма;

положите в большую миску и добавьте сельдерей, маринованные огурцы, лук, горчицу, майонез, уксус и яйца, перемешайте.

2. Греческий картофельный салат

Этот рецепт очень похож на ваш любимый картофельный салат с детства, за исключением того, что в нем добавлено еще больше пикантных вкусов. Такие ингредиенты, как греческая заправка, вяленые помидоры и оливки, этот летний гарнир гарантированно поразит всех, кто его попробует.

Вам понадобится:

греческая салатная заправка (оливковое масло, красный винный уксус, чеснок, сухая горчица, орегано и чабрец, соль и перец);

молодой картофель;

вяленые помидоры;

оливки;

красный лук;

каперсы;

свежий укроп;

сыр фета.

Салат из картофеля. Фото: Freepik

Приготовление:

отварите картофель;

как только вареный картофель остынет, нарежьте его кусочками (пополам или четвертинками, в зависимости от размера картофеля);

полить картофель рассолом от оставшегося каперсов, пока картофель еще теплый, сбрызните его рассолом от оставшегося каперсов;

В миску с картофелем добавьте оливки, красный лук, каперсы, вяленые помидоры, укроп и творог, перемешайте с заправкой.

3. Немецкий картофельный салат

Картофельный салат без майонеза, он будет хорошим гарниром к шашлыку или другим блюдам, приготовленным на углях.

Вам понадобится:

молодой картофель;

бекон;

красный лук;

уксус;

дижонская горчица;

оливковое масло;

соль и перец;

зеленый лук;

петрушка.

Немецкий салат. Фото: Freepik

Приготовление:

отварить картофель до мягкости;

обжарить бекон до румяной корочки;

к бекону добавляем нарезанный кубиками лук и готовим к карамелизации, затем добавляем уксус и горчицу;

добавить уксус и горчицу, готовить еще в течение 2 минут, затем выключить огонь и добавить масло;

добавляем в картофель хрустящий бекон, лук и петрушку;

вылить тёплую заправку на картофель и перемешать.

Раньше мы писали, чем заменить сливочное масло без вреда здоровью, особенно когда денег маловато.