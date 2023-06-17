Простые салаты для шашлыков

Лучшие рецепты салатов из картофеля для шашлыков
Летний сезон приносит множество возможностей побаловать себя любимыми блюдами. А с наступлением жаркой солнечной погоды многие поедут на природу готовить шашлыки. Картофельные салаты станут хорошим дополнением к мясу, приготовленному на углях.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
Существует множество вариаций картофельных салатов, вы можете сами миксовать ингридиенты, главное, что они станут вкусным гарниром к шашлыку.
1. Полезный картофельный салат
Этот классический рецепт картофельного салата идеально подходит для тех, кто только начинает пробовать это летнее блюдо, поскольку список ингредиентов достаточно прост и понятен.
Для его приготовления требуется половина стакана майонеза, но если вы хотите сделать его еще более полезным, можете заменить майонез обычным греческим йогуртом.
Вам понадобится:
- 1,5 килограмма картофеля одинаковой величины;
- соль и черный перец по вкусу;
- 2 стебля сельдерея, нарезанные;
- 1⁄4 стакана нарезанных маринованных огурцов;
- 1 небольшая красная луковица, нарезанная;
- 2 ст.л. дижонской горчицы;
- 1⁄2 стакана майонеза;
- 2 ст.л. белого винного уксуса;
- 3 вкрутую сваренных яйца, измельченные;
- копченая паприка (по желанию).
Приготовление:
- положите картофель в большую кастрюлю и залейте достаточным количеством холодной воды, чтобы легко его покрыть;
- Посолите воду 1 чайной ложкой соли и доведите до кипения. Варите картофель до полной готовности;
- когда картофель достаточно остынет, нарежьте его на кусочки размером 3⁄4 дюйма;
- положите в большую миску и добавьте сельдерей, маринованные огурцы, лук, горчицу, майонез, уксус и яйца, перемешайте.
2. Греческий картофельный салат
Этот рецепт очень похож на ваш любимый картофельный салат с детства, за исключением того, что в нем добавлено еще больше пикантных вкусов. Такие ингредиенты, как греческая заправка, вяленые помидоры и оливки, этот летний гарнир гарантированно поразит всех, кто его попробует.
Вам понадобится:
- греческая салатная заправка (оливковое масло, красный винный уксус, чеснок, сухая горчица, орегано и чабрец, соль и перец);
- молодой картофель;
- вяленые помидоры;
- оливки;
- красный лук;
- каперсы;
- свежий укроп;
- сыр фета.
Приготовление:
- отварите картофель;
- как только вареный картофель остынет, нарежьте его кусочками (пополам или четвертинками, в зависимости от размера картофеля);
- полить картофель рассолом от оставшегося каперсов, пока картофель еще теплый, сбрызните его рассолом от оставшегося каперсов;
- В миску с картофелем добавьте оливки, красный лук, каперсы, вяленые помидоры, укроп и творог, перемешайте с заправкой.
3. Немецкий картофельный салат
Картофельный салат без майонеза, он будет хорошим гарниром к шашлыку или другим блюдам, приготовленным на углях.
Вам понадобится:
- молодой картофель;
- бекон;
- красный лук;
- уксус;
- дижонская горчица;
- оливковое масло;
- соль и перец;
- зеленый лук;
- петрушка.
Приготовление:
- отварить картофель до мягкости;
- обжарить бекон до румяной корочки;
- к бекону добавляем нарезанный кубиками лук и готовим к карамелизации, затем добавляем уксус и горчицу;
- добавить уксус и горчицу, готовить еще в течение 2 минут, затем выключить огонь и добавить масло;
- добавляем в картофель хрустящий бекон, лук и петрушку;
- вылить тёплую заправку на картофель и перемешать.
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