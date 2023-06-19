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Чотири лайфхаки, які допоможуть вину зберігатися довше після відкриття

19 червня 2023 22:01
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як зберігати відкриту пляшку вина
Келихи з вином. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Невідкоркована пляшка вина може зберігатися роками, причому більшість з них з віком стають ще кращими. Однак, як тільки ви відкриваєте пляшку, ви різко скорочуєте термін придатності цього алкогольного напою.

Про це повідомив Eat This, Not That

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Під впливом кисню вино може стати гірким, концентрація антиоксидантів і певних летких сполук, які сприяють аромату вина, зменшиться, а колір може змінитися. На жаль, навіть якщо ви повернете пробку назад у пляшку, вино все одно може швидко зіпсуватися.

вино
Червоне вино. Фото: Freepik

1. Зберігайте пляшку вина в холодильнику

"В ідеальному світі у вас був би власний холодний темний винний льох, де зберігалися б усі ваші улюблені пляшки. Але оскільки це недоступно для більшості людей, холодильник стає єдиним рішенням. Через процес окислення, про який ми вже згадували, цей напій починає псуватися одразу після відкриття. Однак зберігати його в прохолодній температурі корисно", — повідомила власниця La Sicilyana Wines Лаура Раймонді.

вино
Чоловік відкриває пляшку вина. Фото: Pexels

Для зберігання червоних і білих вин у холодильнику, перше, що ви повинні спробувати зробити, це покласти ту ж саму пробку назад у пляшку. Якщо корок зіпсований або не вставляється назад, можна використовувати гумову пробку.

Який термін зберігання в різних вин: 

  • більшість червоних і білих вин зберігаються в холодильнику 3-5 днів; 
  • солодкі вина зберігаються декілька тижнів.

2. Використовуйте поліетиленову плівку для ігристого вина

"Наступна порада не здасться вам вишуканою, але вона, безумовно, дасть вам більше часу з відкритою пляшкою вина.  Для пляшок з ігристим вином, оскільки корок не повертається назад, використовуйте поліетиленову плівку, заклеєну гумкою. Вона зберігає бульбашки і запобігає потраплянню кисню в пляшку, а якщо у вас немає пробки для червоного або білого вина, поліетиленова обгортка чудово підійде і для них", — сказав сомельє італійського ресторану Panzan Метт Дельгадо.

вино
Пляшки вин. Фото: Pexels

3. Перелийте залишки вина в меншу пляшку

Якщо ви випиваєте лише невелику частину вина, експерти радять перелити решту в меншу пляшку або контейнер. Зменшивши площу поверхні вина, яка піддається впливу кисню, ви зможете сповільнити процес деградації.

вино
Червоне вино. Фото: Freepik

"Половина пляшки або навіть менші пляшки ідеально підходять для зменшення повітряного простору над вином, що обмежує вплив кисню, допомагаючи зберегти якість вина. Якщо у вас немає маленької пляшки, підійде і скляна банка", — додала Лаура Раймонді.

Після того, як ви перелили залишки вина в меншу пляшку, ви можете поставити її в холодильник і зберігати там.

4. Придбайте пробку для пляшки

Після того, як ви відкоркували шампанське, неможливо поставити ту ж саму пробку назад у пляшку. Ось чому варто придбати пробку спеціально для ігристих вин, щоб запобігти псуванню вина і не дати йому зіпсуватися.

Пробка для шампанського закривається зверху пляшки, а потім розширюється і затягується, коли тиск всередині зростає. Це не дає пробці вилетіти з пляшки.

вино
Спеціальний набір для вина. Фото: Freepik

"Використання пробки для шампанського і поміщення пляшки назад у холодильник має спрацювати чудово, оскільки тиск всередині пляшки допоможе зберегти газованість, а холод сповільнить окислення. Однак, через свою делікатну природу, ігристі вина в ідеалі все одно слід споживати протягом одного-двох днів", — додала Лаура Раймонді.

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