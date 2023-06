Чому не виходить схуднити навіть коли тренуєшься та правильно харчуєшься

Дівчина займається схудненням. Фото: Freepik

Коли ви хочете схуднути, важливо знати, які кроки потрібно зробити, щоб "шальки терезів" почали рухатися у сприятливому напрямку. Так само важливо знати, чого не варто робити.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Очевидно, що організм кожної людини різний та унікальний. Те, що працює для однієї людини, може бути не найкращим способом для когось іншого. Але є деякі звички, яких варто уникати будь-якою ціною, якщо мета — позбутися небажаних жирових відкладень і змусити цифри на вагах рухатися вниз.

1. Чергування різних тренувань

Коли ви віддаєтесь схудненню на всі 100% і наполегливо працюєте, то через кілька тижнів ви можете розчаруватися, не побачивши фізичних результатів. Це може бути пов'язано з тим, що ви "стрибаєте" від одного тренування до іншого.

Жінка тренується. Фото: Pexels

"Хорошим практичним правилом є випробувати будь-яку програму тренувань протягом одного місяця, щоб побачити, чи відбуваються зміни і чи є прогрес. Прогрес не обов'язково має полягати в негайному схудненні, його можна з'ясувати іншими способами, наприклад, виконати більше повторень певного руху або віджиматися на носках, а не на колінах, або пробігти швидше ту ж саму відстань", — пояснила спеціалістка з дієтології Марісса Вест.

2. Їсти занадто багато здорових закусок

Забагато чогось ніколи не буває добре — і здорова їжа не є винятком з цього правила. Деякі здорові продукти навіть мають високу калорійність, тому важливо дотримуватися контролю над порціями.

Фрукт авокадо. Фото: Pexels

"Хоча мигдаль і авокадо є корисними суперпродуктами, вони все ще калорійні, тому можна перевищити добову норму калорій, якщо не дотримуватися правильного розміру порції здорових закусок, особливо тих, що продаються в пакетах. Легко подвоїти чи потроїти порцію, навіть не усвідомлюючи цього. Я завжди рекомендую клієнтам перевіряти розмір порції, потім розкладати закуску і, нарешті, прибирати пакет, щоб цього не сталося", — додала докторка філософії Ліза Янг.

3. Недостатня кількість сну

Наступною в цьому списку з семи звичок, які руйнують ваші зусилля зі схуднення, є недостатній відпочинок. Якісний сон — це не те, на чому варто економити, адже регулярне відчуття втоми безпосередньо пов'язане зі збільшенням ваги.

Жінка в ліжку. Фото: Pexels

"Дослідження показали, що недостатня кількість сну збільшує потяг до енергетично щільної, багатої на вуглеводи їжі. Сон дає вашому тілу достатньо часу для відновлення, збереження енергії та відновлення м'язів, які постраждали під час тренувань", — сказала дієтологиня Марісса Вест.

Корисною звичкою буде щоранку перевіряти, наскільки ви відпочили, і за потреби вносити необхідні корективи у свій розпорядок дня.

4. Вживання алкоголю

Звичайно, пити вино під час перегляду серіалу веселе поєднання, але остерігайтеся, що алкоголь може збити вас зі шляху досягнення будь-якої фітнес-цілі, до якої ви прагнете.

Два келихи вина. Фото: Pexels

"Не хочу бути занудою, але алкоголь впливає на синтез м'язового білка (MPS), що зменшує можливість набору м'язової маси, порушує сон і викликає зневоднення, а все це сприяє збільшенню ваги. Коли ми вживаємо алкоголь, ми порушуємо процес перетворення жиру в енергію, і цей жир, швидше за все, відкладатиметься в наших клітинах", — сказала Марісса Вест.

5. Обмеження калорій

"Для того, щоб зробити схуднення реальністю, рекомендується встановити дефіцит у 500 калорій щодня. Однак, коли ви бачите, що робите успіхи, ця цифра дефіциту калорій "може стати нав'язливою". Не ставайте занадто суворими у підрахунку калорій. Інакше ви не дасте своєму тілу енергії, необхідної для нормального функціонування. Це може навіть активувати "режим голодування", коли жир відкладається, а не спалюється", — додала дієтологиня.

Рахування калорій. Фото: Freepik

Замість того, щоб продовжувати обмежувати кількість калорій, просто додайте ці 500 калорій назад у свій раціон, але докладіть свідомих зусиль, щоб це були калорійні продукти, які будуть використані як енергія, а не відкладені у вигляді жиру.

6. Недостатня кількість води

Стару добру H2O необхідно включити у свій шлях до схуднення. Недостатнє зволоження організму може призвести до набору зайвої ваги з кількох причин.

Склянка води. Фото: Pexels

"По-перше, вода допомагає вам відчувати себе ситими, зменшуючи відчуття голоду. Дослідження показали, що значне споживання води сприяє зниженню маси тіла, жиру та індексу маси тіла. Також було доведено, що вживання достатньої кількості води допомагає організму виводити відходи", — додала експертка.

Коли організму не вистачає води і він зневоднений, нирки затримують рідину. Вода допомагає розріджувати нирки, фільтруючи токсини та інші відходи життєдіяльності. Зневоднення і затримка рідини в організмі може знищити шанси на схуднення

7. Занадто багато їсти або замовляти в ресторані

І останнє, але не менш важливе в цьому списку найгірших звичок, які руйнують ваші зусилля зі схуднення. Занадто багато їсти або замовляти їжу на винос. Це поширена звичка, якою грішать багато хто з нас, коли "жонглює" щільним графіком, планує багато зустрічей з друзями або відчуває себе трохи лінивим.

Велика кількість страв. Фото: Pexels

"Коли ви часто обідаєте поза домом, ви не контролюєте те, що потрапляє у вашу їжу. Ви не знаєте кожного інгредієнта, який використовується в рецепті, і ви точно не знаєте, скільки кожного інгредієнта використовується. Наприклад, салат може бути поданий з куркою-гриль, яка була приготована в надмірній кількості олії". Коли ви контролюєте інгредієнти, що входять до складу ваших страв, ви маєте набагато більше шансів схуднути", — резюмувала докторка філософії Ліза Янг.

