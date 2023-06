Почему не получается похудеть даже когда тренируешься и правильно питаешься

Девушка занимается похудением. Фото: Freepik

Если вы хотите похудеть, важно знать, какие шаги нужно предпринять, чтобы "шальки весов" начали двигаться в благоприятном направлении. Так же важно знать, чего не стоит делать.

Очевидно, что организм каждого человека разный и уникальный. То, что работает для одного человека, может быть не лучшим способом для другого. Но есть некоторые привычки, которых следует избегать любой ценой, если цель – избавиться от нежелательных жировых отложений и заставить цифры на весах двигаться вниз.

1. Чередование различных тренировок

Когда вы отдаетесь похудению на все 100% и упорно трудитесь, то через несколько недель вы можете разочароваться, не увидев физических результатов. Это может быть связано с тем, что вы "прыгаете" от одной тренировки к другой.

Женщина тренируется. Фото: Pexels

"Хорошим практическим правилом является испытать любую программу тренировок в течение одного месяца, чтобы увидеть, происходят ли изменения и прогресс. Прогресс не обязательно должен состоять в немедленном похудении, его можно выяснить другими способами, например, выполнить больше повторений определенного движения либо отжиматься на носках, а не на коленях, либо пробежать скорее то же расстояние", — пояснила специалист по диетологии Марисса Вест.

2. Есть слишком много здоровых закусок

Слишком много чего-то никогда не бывает хорошо — и здоровая пища не является исключением из этого правила. Некоторые здоровые продукты даже обладают высокой калорийностью, поэтому важно соблюдать контроль над порциями.

Фруктовый авокадо. Фото: Pexels

"Хотя миндаль и авокадо являются полезными суперпродуктами, они все еще калорийны, поэтому можно превысить суточную норму калорий, если не соблюдать правильный размер порции здоровых закусок, особенно продаваемых в пакетах. Легко удвоить или утроить порцию, даже не осознавая этого. всегда рекомендую клиентам проверять размер порции, затем раскладывать закуску и, наконец, убирать пакет, чтобы этого не произошло", — добавила доктор философии Лиза Янг.

3. Недостаточное количество сна

Следующей в этом списке из семи привычек, разрушающих ваши усилия по похудению, является недостаточный отдых. Качественный сон – это не то, на чем следует экономить, ведь регулярное чувство усталости напрямую связано с увеличением веса.

Женщина в постели. Фото: Pexels

"Исследования показали, что недостаточное количество сна увеличивает тягу к энергетически плотной, богатой углеводами пище. Сон дает вашему телу достаточно времени для восстановления, сохранения энергии и восстановления мышц, пострадавших во время тренировок", — сказала диетолог Марисса Вест.

Полезной привычкой будет каждое утро проверять, насколько вы отдохнули, и при необходимости вносить необходимые коррективы в распорядок дня.

4. Употребление алкоголя

Конечно, пить вино во время просмотра сериала веселое сочетание, но опасайтесь, что алкоголь может сбить вас с пути достижения любой фитнес-цели, к которой вы стремитесь.

Два бокала вина. Фото: Pexels

"Не хочу быть занудой, но алкоголь влияет на синтез мышечного белка (MPS), что уменьшает возможность набора мышечной массы, нарушает сон и вызывает обезвоживание, а все это способствует увеличению веса. Когда мы употребляем алкоголь, мы нарушаем процесс превращения жира в энергию, и этот жир, скорее всего, будет откладываться в наших клетках" — сказала Марисса Вест.

5. Ограничение калорий

"Для того, чтобы похудеть реальностью, рекомендуется установить дефицит в 500 калорий ежедневно. Однако, когда вы видите, что делаете успехи, эта цифра дефицита калорий "может стать навязчивой". Не становитесь слишком суровыми в подсчете калорий. Иначе вы не дадите своему телу энергии, необходимой для нормального функционирования. Это может даже активировать "режим голодания", когда жир откладывается, а не сжигается", — добавила диетолог.

Счет калорий. Фото: Freepik

Вместо того чтобы продолжать ограничивать количество калорий, просто добавьте эти 500 калорий назад в свой рацион, но приложите сознательные усилия, чтобы это были калорийные продукты, которые будут использованы как энергия, а не отложены в виде жира.

6. Недостаточное количество воды

Старую добрую H2O необходимо включить в свой путь к похудению. Недостаточное увлажнение организма может привести к набору лишнего веса по нескольким причинам.

Стакан воды. Фото: Pexels

"Во-первых, вода помогает вам чувствовать себя сытыми, уменьшая чувство голода. Исследования показали, что значительное потребление воды способствует снижению массы тела, жира и индекса массы тела. Также было доказано, что употребление достаточного количества воды помогает организму выводить отходы", — добавила эксперт.

Когда организму не хватает воды и он обезвожен, почки задерживают жидкость. Вода помогает разжижать почки, отфильтровывая токсины и другие отходы жизнедеятельности. Обезвоживание и задержка жидкости в организме может уничтожить шансы на похудение.

7. Слишком много есть или заказывать в ресторане

И последнее, но не менее важное в этом списке худших привычек, разрушающих ваши усилия по похудению. Слишком много есть или заказывать еду на вынос. Это распространенная привычка, которой грешат многие из нас, когда "жонглируют" плотным графиком, планируют много встреч с друзьями или чувствуют себя немного ленивым.

Большое количество блюд. Фото: Pexels

"Когда вы часто обедаете вне дома, вы не контролируете то, что попадает в вашу пищу. Вы не знаете каждого ингредиента, используемого в рецепте, и вы точно не знаете, сколько каждого ингредиента используется. Например, салат может быть подан с курицей- гриль, приготовленная в избыточном количестве масла". Когда вы контролируете ингредиенты, входящие в состав ваших блюд, у вас гораздо больше шансов похудеть", — резюмировала доктор философии Лиза Янг.

