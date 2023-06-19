Как хранить открытую бутылку вина

Четыре лайфхака, которые помогут вину храниться дольше после открытия
Неоткупоренная бутылка вина может храниться годами, причем большинство из них с возрастом становятся еще лучше. Однако как только вы открываете бутылку, вы резко сокращаете срок годности этого алкогольного напитка.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
Под влиянием кислорода вино может стать горьким, концентрация антиоксидантов и определенных летучих соединений, способствующих аромату вина, уменьшится, а цвет может измениться. К сожалению, даже если вы свернете пробку обратно в бутылку, вино все равно может быстро испортиться.
1. Храните бутылку вина в холодильнике
"В идеальном мире у вас был бы собственный холодный темный винный погреб, где хранились бы все ваши любимые бутылки. Но поскольку это недоступно для большинства людей, холодильник становится единственным решением. Из-за окисления, о котором мы уже упоминали, этот напиток начинает портиться сразу после открытия. Однако хранить его в прохладной температуре полезно" , — сообщила владелица La Sicilyana Wines Лаура Раймонди.
Для хранения красных и белых вин в холодильнике, первое, что вы должны попытаться сделать, это положить ту же пробку обратно в бутылку. Если пробка испорчена или не вставляется назад, можно использовать резиновую пробку.
Какой срок хранения у разных вин:
- большинство красных и белых вин хранятся в холодильнике 3-5 дней;
- сладкие вина хранятся несколько недель.
2. Используйте полиэтиленовую пленку для игристого вина
"Следующий совет не покажется вам изысканным, но он, безусловно, даст вам больше времени с открытой бутылкой вина. Для бутылок с игристым вином, поскольку пробка не возвращается назад, используйте полиэтиленовую пленку, заклеенную резинкой. Она хранит пузыри и предотвращает попадание кислорода в бутылку, а если у вас нет пробки для красного или белого вина, полиэтиленовая обертка отлично подойдет и для них", — сказал сомелье итальянского ресторана Panzan Мэтт Дельгадо.
3. Перелейте остатки вина в меньшую бутылку
Если вы выпиваете только небольшую часть вина, эксперты советуют перелить оставшиеся в меньшую бутылку или контейнер. Уменьшив площадь поверхности вина, подверженную воздействию кислорода, вы сможете замедлить процесс деградации.
"Половина бутылки или даже меньшие бутылки идеально подходят для уменьшения воздушного пространства над вином, что ограничивает влияние кислорода, помогая сохранить качество вина. Если у вас нет маленькой бутылки, подойдет и стеклянная банка", — добавила Лаура Раймонди.
После того как вы перелили остатки вина в меньшую бутылку, вы можете поставить ее в холодильник и хранить там.
4. Купите пробку для бутылки
После того, как вы откупорили шампанское, невозможно поставить ту же пробку обратно в бутылку. Вот почему стоит приобрести пробку специально для игристых вин, чтобы предотвратить порчу вина и не дать ему испортиться.
Пробка для шампанского закрывается сверху бутылки, затем расширяется и затягивается, когда давление внутри растет. Это не дает пробке вылететь из бутылки.
"Использование пробки для шампанского и помещение бутылки обратно в холодильник должно сработать отлично, поскольку давление внутри бутылки поможет сохранить газировку, а холод замедлит окисление. Однако, из-за своей щекотливой природы, игристые вина в идеале все равно следует потреблять в течение одного-двух дней", – добавила Лаура Раймонди.
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