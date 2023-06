Як корисні снідати

Люди снідають. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Збалансований сніданок важливий для вашого здоров'я. Правильно підібрана їжа на сніданок може забезпечити ваш організм корисними поживними речовинами, вітамінами та мінералами, які допоможуть вам розпочати день. Але є продукти для сніданку, які є шкідливими для здоров'я, і ці сніданки можуть сприяти розвитку запалення у вашому організмі.

Про це повідомив Eat This, Not That.

1. Бутерброди для швидкого сніданку

Коли йдеться про дійсно корисний сніданок, потрібно обмежити продукти з високим вмістом цукру та насичених жирів. А щоб уникнути насичених жирів на сніданок, можливо, вам доведеться відмовитися від бутербродів чи фастфуду.

Бутерброди на сніданок. Фото: Pexels

"Насичені жири, що містяться в бутербродах, випічці, хлібобулочних виробах і більшості заморожених продуктів для сніданку, можуть сприяти підвищенню рівня холестерину і запаленню, якщо їх регулярно вживати протягом тривалого часу, особливо якщо в раціоні людини мало клітковини і вона вживає інші джерела насичених жирів протягом дня", — сказала дієтологиня Емі Гудсон.

2. Бекон з індички

"Хоча багато людей вважають, що бекон з індички не такий жирний, правда полягає в тому, що він все ще вважається переробленим м'ясом і може містити багато насичених жирів. Незалежно від того, чи любите ви індичку, чи класичний бекон, зведіть споживання бекону до мінімуму", — додала авторка кулінарної книги Лорен Манакер.

Жирний бекон. Фото: Pexels

Не тільки насичені жири викликають занепокоєння, але й те, що бекон з індички зазвичай містить багато натрію, а надлишок натрію також пов'язаний з підвищеним запаленням.

3. Ароматизовані вівсяні пластівці швидкого приготування

У списку підступних продуктів також є улюблена класика — вівсянка швидкого приготування.

"Звичайно, вівсянка — це класичний корисний сніданок, багатий на здорову клітковину, вітаміни та вуглеводи. Але якщо ви обираєте ароматизований сорт, який містить цукор, ви можете посприяти запаленню", — пояснила Лорен Манакер.

Солодкі пластівці. Фото: Pexels

Дослідження виявили, що дієти з високим вмістом доданого цукру можуть підвищувати рівень протизапальних маркерів в організмі, що в кінцевому підсумку посилює запалення.

4. Кекси

Привабливість такої випічки на сніданок, як кекси або пончики, полягає в тому, що вона смачна, швидка і її легко взяти з собою, коли ви поспішаєте. Але, на жаль, вони часто можуть містити велику кількість інгредієнтів, які, як відомо, провокують запалення при постійному споживанні у великих кількостях.

Шоколадні кекси. Фото: Pexels

"Мафіни містять багато цукру та насичених жирів. Хоча кекси можуть здаватися здоровими, залежно від способу їх приготування, вони є не найкращим вибором", — сказала Лорен Манакер.

5. Ароматне латте

Експерти попереджають, що тип кави, яку ви п'єте вранці, може сприяти поточному запаленню, залежно від того, які вершки та цукор ви використовуєте. Встановлено, що вживання помірної кількості чорної кави дійсно знижує рівень маркерів запалення, але якщо ви використовуєте солодкі сиропи, то це може призвести до зворотного ефекту.

Кава латте. Фото: Pexels

"Хоча кава сама по собі може мати протизапальну дію, якщо ви додаєте в чашку кави сироп або ложки цукру, ви можете завдати більше шкоди, ніж користі в боротьбі із запаленням. Занадто багато цукру може сприяти запаленню, тому краще віддати перевагу класичному лате з молоком та дрібкою кориці", — сказала експертка.

6. Перероблене червоне м'ясо

М'ясні продукти для сніданку, такі як ковбаса та бекон, — це смачний солоний спосіб розпочати день, а також ідеальний гарнір до яєчні та улюбленої кави. Але, на жаль, ці перероблені продукти з червоного м'яса можуть не принести вашому організму ніякої користі.

М'ясні продукти. Фото: Pexels

"Бекон і ковбаса містять багато сполук, які називаються кінцевими продуктами просунутого глікування (КПГ). Ці сполуки пов'язані з підвищеним рівнем запалення і призводять до хронічних захворювань і певних видів раку. Не обов'язково повністю відмовлятися від улюблених м'ясних страв на сніданок, але, можливо, варто обмежитися ними, приберігши їх для особливих випадків", — йдеться в повідомленні.

7. Білий хліб

"Ми розуміємо, що немає нічого смачнішого за шматочок тосту з теплим маслом вранці. Але, на жаль, білий хліб виготовляється з білого борошна, яке швидко перетравлюється і може залишити нас голодними вже через годину-дві. Біле рафіноване борошно пов'язане з підвищеним рівнем запалення", — додали експерти.

Білий хліб. Фото: Pexels

Замініть свої сніданки з білого борошна на сніданки на основі пшениці, і ви вже на шляху до зменшення запалення.

8. Млинці

"Хоча ми любимо тонкі млинці так само, як і інші люди, нам не подобаються наслідки для здоров'я, які з ними пов'язані. Млинці та вафлі, як правило, є концентрованим джерелом білого борошна і цукру. До того ж, хто не любить поливати їх сиропом і збитими вершками? Таке поєднання, на жаль, є рецептом запальної катастрофи", — зауважили експерти.

Млинці з джемом. Фото: Pexels

Час від часу вибирати млинці — не проблема. Але якщо ви регулярно покладаєтеся на них як на швидкий заряд енергії вранці, можливо, настав час замінити їх на щось більш збалансоване.

