Как полезны завтракать

Люди завтракают. Фото: Pexels

Сбалансированный завтрак важен для вашего здоровья. Правильно подобранная еда на завтрак может обеспечить ваш организм полезными питательными веществами, витаминами и минералами. Но есть продукты для завтрака, которые вредны для здоровья, и эти продукты могут способствовать развитию воспаления в вашем организме.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

1. Бутерброды для быстрого завтрака

Следует ограничить продукты с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров. А чтобы избежать насыщенных жиров на завтрак, возможно, вам придется отказаться от бутербродов и фастфуда.

Бутерброды на завтрак. Фото: Pexels

"Насыщенные жиры, содержащиеся в бутербродах, выпечке, хлебобулочных изделиях и большинстве замороженных продуктов для завтрака, могут способствовать повышению уровня холестерина и воспалению, если их регулярно употреблять в течение длительного времени, особенно если в рационе человека мало клетчатки и вы употребляете другие источники насыщенных жиров в течение дня", — сказала диетолог Эми Гудсон.

2. Бекон из индейки

"Хотя многие люди налегают на бекон из индейки, поскольку считают его более полезным, правда заключается в том, что он все еще считается переработанным мясом и может содержать много насыщенных жиров. Независимо от того, любите ли вы индейку, или классический бекон, сведите потребление бекона к минимуму", — добавила автор кулинарной книги Лорен Манакер.

Жирный бекон. Фото: Pexels

Не только насыщенные жиры вызывают беспокойство, но и то, что бекон из индейки обычно содержит много натрия, а избыток натрия также связан с повышенным воспалением.

3. Ароматизированные овсяные хлопья быстрого приготовления

В списке коварных продуктов также есть любимая классика – овсянка быстрого приготовления.

"Конечно, овсянка — это классический полезный завтрак, богатый здоровой клетчаткой, витаминами и углеводами. Но если вы выбираете ароматизированный сорт, содержащий сахар, вы можете поспособствовать воспалению в организме", — пояснила Лорен Манакер.

Сладкие хлопья. Фото: Pexels

Исследования обнаружили, что диеты с высоким содержанием добавленного сахара могут повышать уровень противовоспалительных маркеров в организме, что в конечном счете усиливает воспаление.

4. Кексы

Привлекательность такой выпечки на завтрак, как кексы или пончики, заключается в том, что она вкусная, быстрая и ее легко взять с собой, когда вы торопитесь. Но, к сожалению, они часто могут содержать большое количество ингредиентов, которые, как известно, провоцируют воспаление при постоянном потреблении в больших количествах.

Шоколадные кексы. Фото: Pexels

"Мафины содержат много сахара, насыщенных жиров. Хотя кексы могут казаться здоровыми, в зависимости от способа их приготовления, они могут быть не лучшим выбором для людей, которые пытаются уменьшить воспаление", — сказала Лорен Манакер.

5. Ароматное латте

Эксперты предупреждают, что тип кофе, который вы пьете утром, может способствовать текущему воспалению в зависимости от того, какие сливки и сахар вы используете. Установлено, что употребление умеренного количества черного кофе действительно снижает уровень маркеров воспаления, но если вы используете сладкие сиропы, это может привести к обратному эффекту.

Кофе латте. Фото: Pexels

"Хотя кофе сам по себе может оказывать противовоспалительное действие, если вы добавляете в чашку кофе сироп или ложку сахара, вы можете нанести больше вреда, чем пользы в борьбе с воспалением. Слишком много сахара может способствовать воспалению, поэтому лучше предпочесть классический латте с молоком или кофе и щепоткой корицы", — сказала эксперт.

6. Переработанное красное мясо

Мясные продукты для завтрака, такие как колбаса и бекон – это вкусный способ начать день, а также идеальный гарнир к яичнице и любимому кофе. Но, к сожалению, эти переработанные продукты из красного мяса не приносят вашему организму никакой пользы.

Мясные продукты. Фото: Pexels

"Бекон и колбаса содержат много соединений, которые называются конечными продуктами продвинутого глочения (КПГ). Эти соединения связаны с повышенным уровнем воспаления и приводят к хроническим заболеваниям и определенным видам рака. Не обязательно полностью отказываться от любимых мясных блюд на завтрак, но, возможно, стоит ограничиться", — говорится в сообщении.

7. Белый хлеб

"Мы понимаем, что нет ничего вкуснее кусочка тоста с теплым маслом утром. Но, к сожалению, белый хлеб изготавливается из белой муки, которая быстро переваривается и может оставить нас голодными уже через час-два. Белая рафинированная мука связана с повышенной" уровнем воспаления", — добавили эксперты.

Белый хлеб. Фото: Pexels

Замените свои завтраки из белой муки на завтраки на основе пшеницы, и вы уже на пути к уменьшению воспаления.

8. Блинчики

"Хотя мы любим тонкие блины так же, как и другие люди, нам не нравятся последствия для здоровья, которые с ними связаны. Блинчики и вафли, как правило, являются концентрированным источником белой муки и сахара. К тому же кто не любит поливать их сиропом и взбитыми сливками? Такое сочетание, к сожалению, является рецептом воспалительной катастрофы", — отметили эксперты.

Блинчики с джемом. Фото: Pexels

Время от времени выбирать блины – не проблема. Но если вы регулярно полагаетесь на них как на быстрый заряд энергии утром, возможно, пора заменить их на что-то более сбалансированное.

