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Продукты, которых следует избегать на завтрак

19 июня 2023 05:48
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как полезны завтракать
Люди завтракают. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Сбалансированный завтрак важен для вашего здоровья. Правильно подобранная еда на завтрак может обеспечить ваш организм полезными питательными веществами, витаминами и минералами. Но есть продукты для завтрака, которые вредны для здоровья, и эти продукты могут способствовать развитию воспаления в вашем организме.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

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1. Бутерброды для быстрого завтрака

Следует ограничить продукты с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров. А чтобы избежать насыщенных жиров на завтрак, возможно, вам придется отказаться от бутербродов и фастфуда.

кухня
Бутерброды на завтрак. Фото: Pexels

"Насыщенные жиры, содержащиеся в бутербродах, выпечке, хлебобулочных изделиях и большинстве замороженных продуктов для завтрака, могут способствовать повышению уровня холестерина и воспалению, если их регулярно употреблять в течение длительного времени, особенно если в рационе человека мало клетчатки и вы употребляете другие источники насыщенных жиров в течение дня", — сказала диетолог Эми Гудсон.

2. Бекон из индейки

"Хотя многие люди налегают на бекон из индейки, поскольку считают его более полезным, правда заключается в том, что он все еще считается переработанным мясом и может содержать много насыщенных жиров. Независимо от того, любите ли вы индейку, или классический бекон, сведите потребление бекона к минимуму", — добавила автор кулинарной книги Лорен Манакер.

бекон
Жирный бекон. Фото: Pexels

Не только насыщенные жиры вызывают беспокойство, но и то, что бекон из индейки обычно содержит много натрия, а избыток натрия также связан с повышенным воспалением.

3. Ароматизированные овсяные хлопья быстрого приготовления

В списке коварных продуктов также есть любимая классика – овсянка быстрого приготовления.

"Конечно, овсянка — это классический полезный завтрак, богатый здоровой клетчаткой, витаминами и углеводами. Но если вы выбираете ароматизированный сорт, содержащий сахар, вы можете поспособствовать воспалению в организме",  пояснила Лорен Манакер.

мальчишки
Сладкие хлопья. Фото: Pexels

Исследования обнаружили, что диеты с высоким содержанием добавленного сахара могут повышать уровень противовоспалительных маркеров в организме, что в конечном счете усиливает воспаление.

4. Кексы

Привлекательность такой выпечки на завтрак, как кексы или пончики, заключается в том, что она вкусная, быстрая и ее легко взять с собой, когда вы торопитесь. Но, к сожалению, они часто могут содержать большое количество ингредиентов, которые, как известно, провоцируют воспаление при постоянном потреблении в больших количествах.

кекс
Шоколадные кексы. Фото: Pexels

"Мафины содержат много сахара, насыщенных жиров. Хотя кексы могут казаться здоровыми, в зависимости от способа их приготовления, они могут быть не лучшим выбором для людей, которые пытаются уменьшить воспаление",  сказала Лорен Манакер.

5. Ароматное латте

Эксперты предупреждают, что тип кофе, который вы пьете утром, может способствовать текущему воспалению в зависимости от того, какие сливки и сахар вы используете. Установлено, что употребление умеренного количества черного кофе действительно снижает уровень маркеров воспаления, но если вы используете сладкие сиропы, это может привести к обратному эффекту.

кофе
Кофе латте. Фото: Pexels

"Хотя кофе сам по себе может оказывать противовоспалительное действие, если вы добавляете в чашку кофе сироп или ложку сахара, вы можете нанести больше вреда, чем пользы в борьбе с воспалением. Слишком много сахара может способствовать воспалению, поэтому лучше предпочесть классический латте с молоком или кофе и щепоткой корицы", — сказала эксперт.

6. Переработанное красное мясо

Мясные продукты для завтрака, такие как колбаса и бекон – это вкусный способ начать день, а также идеальный гарнир к яичнице и любимому кофе. Но, к сожалению, эти переработанные продукты из красного мяса не приносят вашему организму никакой пользы.

колбаса
Мясные продукты. Фото: Pexels

"Бекон и колбаса содержат много соединений, которые называются конечными продуктами продвинутого глочения (КПГ). Эти соединения связаны с повышенным уровнем воспаления и приводят к хроническим заболеваниям и определенным видам рака. Не обязательно полностью отказываться от любимых мясных блюд на завтрак, но, возможно, стоит ограничиться", — говорится в сообщении.

7. Белый хлеб

"Мы понимаем, что нет ничего вкуснее кусочка тоста с теплым маслом утром. Но, к сожалению, белый хлеб изготавливается из белой муки, которая быстро переваривается и может оставить нас голодными уже через час-два. Белая рафинированная мука связана с повышенной" уровнем воспаления", — добавили эксперты.

хлеб
Белый хлеб. Фото: Pexels

Замените свои завтраки из белой муки на завтраки на основе пшеницы, и вы уже на пути к уменьшению воспаления.

8. Блинчики

"Хотя мы любим тонкие блины так же, как и другие люди, нам не нравятся последствия для здоровья, которые с ними связаны. Блинчики и вафли, как правило, являются концентрированным источником белой муки и сахара. К тому же кто не любит поливать их сиропом и взбитыми сливками? Такое сочетание, к сожалению, является рецептом воспалительной катастрофы",  отметили эксперты.

блины
Блинчики с джемом. Фото: Pexels

Время от времени выбирать блины – не проблема. Но если вы регулярно полагаетесь на них как на быстрый заряд энергии утром, возможно, пора заменить их на что-то более сбалансированное.

Раньше мы писали, чем заменить сливочное масло без вреда здоровью, особенно когда денег маловато.

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