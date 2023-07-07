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Три простых лимонада в холодильник на лето

7 июля 2023 21:24
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Эти лимонады удобно хранить в холодильнике
Холодный лимонад. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Жаркие летние дни радуют своей погодой, но важно помнить о том, чтобы много пить. Если вам надоело пить обычную воду или сладкие газированные напитки, есть отличная альтернатива. Собственноручно приготовленные лимонады будут хорошо утолять жажду и долго храниться в вашем холодильнике. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Рецепты этих лимонадов очень простые в приготовлении. Их можно делать порционно в стаканах, либо взять кувшин побольше. Если вы собираетесь хранить лимонады в холодильнике, в таком случае лед следует добавлять сразу перед подачей. 

Малиновый лимонад 

Вам понадобится: 

  • малиновое варенье; 
  • листья мяты; 
  • газированная вода; 
  • лед. 
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Малиновый лимонад. Фото: Freepik

Способ приготовления: 

  • в стакан добавить три чайные ложки малинового варенья; 
  • добавить листья мяты; 
  • добавить газированную воду; 
  • добавить лед. 

Холодный чай 

Вам понадобится: 

  • мед;
  • листья мяты; 
  • лед; 
  • чай.
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Холодный чай. Фото: Freepik

Способ приготовления: 

  • добавить в стакан две чайные ложки меда;
  • затем следует добавить листья мяты; 
  • положите несколько кубиков льда; 
  • залейте холодным черным или зеленым чаем. 

Газированный лимонад 

Вам понадобится: 

  • грушевый лимонад;
  • карамель;
  • лед;
  • карамельки;
  • вода.
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Холодный лимонад. Фото: Freepik

Способ приготовления: 

  • карамельный сироп добавить в стакан и размазать по стенкам; 
  • добавить лед; 
  • залить грушевым лимонадом; 
  • сверху добавить карамельки. 

Ранее мы писали рецепт полезной окрошки на комбуче, который будет актуален этим летом. 

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