Эти лимонады удобно хранить в холодильнике

Холодный лимонад. Фото: Freepik

Жаркие летние дни радуют своей погодой, но важно помнить о том, чтобы много пить. Если вам надоело пить обычную воду или сладкие газированные напитки, есть отличная альтернатива. Собственноручно приготовленные лимонады будут хорошо утолять жажду и долго храниться в вашем холодильнике.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Рецепты этих лимонадов очень простые в приготовлении. Их можно делать порционно в стаканах, либо взять кувшин побольше. Если вы собираетесь хранить лимонады в холодильнике, в таком случае лед следует добавлять сразу перед подачей.

Малиновый лимонад

Вам понадобится:

малиновое варенье;

листья мяты;

газированная вода;

лед.

Малиновый лимонад. Фото: Freepik

Способ приготовления:

в стакан добавить три чайные ложки малинового варенья;

добавить листья мяты;

добавить газированную воду;

добавить лед.

Холодный чай

Вам понадобится:

мед;

листья мяты;

лед;

чай.

Холодный чай. Фото: Freepik

Способ приготовления:

добавить в стакан две чайные ложки меда;

затем следует добавить листья мяты;

положите несколько кубиков льда;

залейте холодным черным или зеленым чаем.

Газированный лимонад

Вам понадобится:

грушевый лимонад;

карамель;

лед;

карамельки;

вода.

Холодный лимонад. Фото: Freepik

Способ приготовления:

карамельный сироп добавить в стакан и размазать по стенкам;

добавить лед;

залить грушевым лимонадом;

сверху добавить карамельки.

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