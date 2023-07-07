Эти лимонады удобно хранить в холодильнике

Три простых лимонада в холодильник на лето
Жаркие летние дни радуют своей погодой, но важно помнить о том, чтобы много пить. Если вам надоело пить обычную воду или сладкие газированные напитки, есть отличная альтернатива. Собственноручно приготовленные лимонады будут хорошо утолять жажду и долго храниться в вашем холодильнике.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Рецепты этих лимонадов очень простые в приготовлении. Их можно делать порционно в стаканах, либо взять кувшин побольше. Если вы собираетесь хранить лимонады в холодильнике, в таком случае лед следует добавлять сразу перед подачей.
Малиновый лимонад
Вам понадобится:
- малиновое варенье;
- листья мяты;
- газированная вода;
- лед.
Способ приготовления:
- в стакан добавить три чайные ложки малинового варенья;
- добавить листья мяты;
- добавить газированную воду;
- добавить лед.
Холодный чай
Вам понадобится:
- мед;
- листья мяты;
- лед;
- чай.
Способ приготовления:
- добавить в стакан две чайные ложки меда;
- затем следует добавить листья мяты;
- положите несколько кубиков льда;
- залейте холодным черным или зеленым чаем.
Газированный лимонад
Вам понадобится:
- грушевый лимонад;
- карамель;
- лед;
- карамельки;
- вода.
Способ приготовления:
- карамельный сироп добавить в стакан и размазать по стенкам;
- добавить лед;
- залить грушевым лимонадом;
- сверху добавить карамельки.
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