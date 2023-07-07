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Три простих лимонадів в холодильник на літо

7 липня 2023 21:24
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Ці лимонади зручно зберігати у холодильнику
Холодний лимонад. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Спекотні літні дні тішать своєю погодою, але варто пам'ятати, що важливо багато пити. Якщо вам набридло пити звичайну воду або солодкі газовані напої, є чудова альтернатива. Власноруч приготовані лимонади добре вгамовуватимуть спрагу і довго зберігатимуться у вашому холодильнику.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Рецепти цих лимонадів дуже прості у приготуванні. Їх можна робити порційно в склянках, або взяти більше глечик. Якщо ви збираєтеся зберігати лимонади в холодильнику, у такому разі кригу слід додавати відразу перед подачею.

Малиновий лимонад

Вам знадобиться:

  • малинове варення;
  • листя м'яти;
  • газована вода;
  • лід.
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Малиновий лимонад. Фото: Freepik

Спосіб приготування:

  • у склянку додати три чайні ложки малинового варення;
  • додати листя м'яти;
  • додати газовану воду;
  • додати лід.

Холодний чай

Вам знадобиться:

  • мед;
  • листя м'яти;
  • лід;
  • чай.
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Холодний чай. Фото: Freepik

Спосіб приготування:

  • додати до склянки дві чайні ложки меду;
  • потім слід додати листя м'яти;
  • покладіть кілька кубиків льоду;
  • залийте холодним чорним чи зеленим чаєм.

Газований лимонад

Вам знадобиться:

  • грушевий лимонад;
  • карамель;
  • лід;
  • карамельки;
  • вода.
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Холодний лимонад. Фото: Freepik

Спосіб приготування:

  • карамельний сироп додати|добавляти| в склянку і розмазати по стінках;
  • додати лід;
  • залити грушевим лимонадом;
  • зверху додати карамельки.

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