Ці лимонади зручно зберігати у холодильнику

Три простих лимонадів в холодильник на літо
Спекотні літні дні тішать своєю погодою, але варто пам'ятати, що важливо багато пити. Якщо вам набридло пити звичайну воду або солодкі газовані напої, є чудова альтернатива. Власноруч приготовані лимонади добре вгамовуватимуть спрагу і довго зберігатимуться у вашому холодильнику.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Рецепти цих лимонадів дуже прості у приготуванні. Їх можна робити порційно в склянках, або взяти більше глечик. Якщо ви збираєтеся зберігати лимонади в холодильнику, у такому разі кригу слід додавати відразу перед подачею.
Малиновий лимонад
Вам знадобиться:
- малинове варення;
- листя м'яти;
- газована вода;
- лід.
Спосіб приготування:
- у склянку додати три чайні ложки малинового варення;
- додати листя м'яти;
- додати газовану воду;
- додати лід.
Холодний чай
Вам знадобиться:
- мед;
- листя м'яти;
- лід;
- чай.
Спосіб приготування:
- додати до склянки дві чайні ложки меду;
- потім слід додати листя м'яти;
- покладіть кілька кубиків льоду;
- залийте холодним чорним чи зеленим чаєм.
Газований лимонад
Вам знадобиться:
- грушевий лимонад;
- карамель;
- лід;
- карамельки;
- вода.
Спосіб приготування:
- карамельний сироп додати|добавляти| в склянку і розмазати по стінках;
- додати лід;
- залити грушевим лимонадом;
- зверху додати карамельки.
Раніше ми писали рецепт корисної окрошки на комбучі, який буде актуальним цього літа.