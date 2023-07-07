Ці лимонади зручно зберігати у холодильнику

Холодний лимонад. Фото: Freepik

Спекотні літні дні тішать своєю погодою, але варто пам'ятати, що важливо багато пити. Якщо вам набридло пити звичайну воду або солодкі газовані напої, є чудова альтернатива. Власноруч приготовані лимонади добре вгамовуватимуть спрагу і довго зберігатимуться у вашому холодильнику.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Рецепти цих лимонадів дуже прості у приготуванні. Їх можна робити порційно в склянках, або взяти більше глечик. Якщо ви збираєтеся зберігати лимонади в холодильнику, у такому разі кригу слід додавати відразу перед подачею.

Малиновий лимонад

Вам знадобиться:

малинове варення;

листя м'яти;

газована вода;

лід.

Малиновий лимонад. Фото: Freepik

Спосіб приготування:

у склянку додати три чайні ложки малинового варення;

додати листя м'яти;

додати газовану воду;

додати лід.

Холодний чай

Вам знадобиться:

мед;

листя м'яти;

лід;

чай.

Холодний чай. Фото: Freepik

Спосіб приготування:

додати до склянки дві чайні ложки меду;

потім слід додати листя м'яти;

покладіть кілька кубиків льоду;

залийте холодним чорним чи зеленим чаєм.

Газований лимонад

Вам знадобиться:

грушевий лимонад;

карамель;

лід;

карамельки;

вода.

Холодний лимонад. Фото: Freepik

Спосіб приготування:

карамельний сироп додати|добавляти| в склянку і розмазати по стінках;

додати лід;

залити грушевим лимонадом;

зверху додати карамельки.

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