Окрошка з комбучею це найкорисніший варіант

Рецепт корисної окрошки на комбучі
Літній час чудово підходить для традиційної сезонної страви — окрошки. Цього сезону пропонуємо спробувати новий варіант окрошки, а саме на комбучі. Така окрошка буде корисною для вашого кишечника.
Рецепт від редакції Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- комбуча;
- куряче філе;
- огірки;
- яйця;
- редис;
- картопля;
- зелень;
- часник;
- гірчиця;
- сметана.
Спосіб приготування окрошки з комбучею
Необхідно підготувати усі інгредієнти. Яйця, курку та картоплю необхідно відварити.
Лайфхак для швидкого приготування картоплі
Замість того, щоб варити картоплю в шкірці, а потім очистити та нарізати, спробуйте почистити та нарізати її на кубики ще сирою. Таким чином картопля звариться за кілька хвилин, а скибочки не злипатимуться.
Далі наріжте решту інгредієнтів. Кількість огірка та редьки варіюйте на власний смак.
Усі нарізані овочі змішайте, залишилося лише заправити комбучею і додати кілька ложок сметани, гірчиці та пару зубчиків тертого часнику.
Пропорції сметани та комбучі також варіюйте на власний смак.
Що таке комбуча?
Комубча — "чайний гриб", що узагальнює назву кількох різновидів симбіозу дріжджового гриба з бактерією. За допомогою чайного гриба і води виготовляється кисло-солодкий газований прохолодний напій, званий чайним квасом.
Чим корисна комбуча?
Комбуча, вона ж чайний гриб, має позитивну дію практично на весь організм:
- бронхи;
- при симптомах артрозу та ревматизму;
- діабет;
- запалення печінки;
- сечовий міхур;
- матка та яєчники;
- нервові захворювання;
- очищає та оновлює кров;
- зупиняє запальні процеси у горлі;
- заліковує рани та опіки першого ступеня.
Раніше ми писали про рецепт курки, яка завжди виходить соковитою. Рецепт запікання на солі.