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Рецепт корисної окрошки на комбучі

20 червня 2023 11:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Окрошка з комбучею це найкорисніший варіант
Окрошка з комбучею. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Літній час чудово підходить для традиційної сезонної страви — окрошки. Цього сезону пропонуємо спробувати новий варіант окрошки, а саме на комбучі. Така окрошка буде корисною для вашого кишечника.

Рецепт від редакції Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • комбуча;
  • куряче філе;
  • огірки;
  • яйця;
  • редис;
  • картопля;
  • зелень;
  • часник;
  • гірчиця;
  • сметана.
комбуча
Комбуча в пляшку. Фото: Freepik

Спосіб приготування окрошки з комбучею

Необхідно підготувати усі інгредієнти. Яйця, курку та картоплю необхідно відварити.

редиска
Нарізаний редис. Фото: Freepik

Лайфхак для швидкого приготування картоплі

Замість того, щоб варити картоплю в шкірці, а потім очистити та нарізати, спробуйте почистити та нарізати її на кубики ще сирою. Таким чином картопля звариться за кілька хвилин, а скибочки не злипатимуться.

Далі наріжте решту інгредієнтів. Кількість огірка та редьки варіюйте на власний смак.

огірок
Нарізані огірки. Фото: Freepik

Усі нарізані овочі змішайте, залишилося лише заправити комбучею і додати кілька ложок сметани, гірчиці та пару зубчиків тертого часнику.

окрошка
Готова окрошка. Фото: Freepik

Пропорції сметани та комбучі також варіюйте на власний смак.

Що таке комбуча?

Комубча — "чайний гриб", що узагальнює назву кількох різновидів симбіозу дріжджового гриба з бактерією. За допомогою чайного гриба і води виготовляється кисло-солодкий газований прохолодний напій, званий чайним квасом.

Чим корисна комбуча?

комбуча
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Комбуча, вона ж чайний гриб, має позитивну дію практично на весь організм:

  • бронхи;
  • при симптомах артрозу та ревматизму;
  • діабет;
  • запалення печінки;
  • сечовий міхур;
  • матка та яєчники;
  • нервові захворювання;
  • очищає та оновлює кров;
  • зупиняє запальні процеси у горлі;
  • заліковує рани та опіки першого ступеня.

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