Окрошка з комбучею це найкорисніший варіант

Окрошка з комбучею. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Літній час чудово підходить для традиційної сезонної страви — окрошки. Цього сезону пропонуємо спробувати новий варіант окрошки, а саме на комбучі. Така окрошка буде корисною для вашого кишечника.

Рецепт від редакції Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

комбуча;

куряче філе;

огірки;

яйця;

редис;

картопля;

зелень;

часник;

гірчиця;

сметана.

Комбуча в пляшку. Фото: Freepik

Спосіб приготування окрошки з комбучею

Необхідно підготувати усі інгредієнти. Яйця, курку та картоплю необхідно відварити.

Нарізаний редис. Фото: Freepik

Лайфхак для швидкого приготування картоплі

Замість того, щоб варити картоплю в шкірці, а потім очистити та нарізати, спробуйте почистити та нарізати її на кубики ще сирою. Таким чином картопля звариться за кілька хвилин, а скибочки не злипатимуться.

Далі наріжте решту інгредієнтів. Кількість огірка та редьки варіюйте на власний смак.

Нарізані огірки. Фото: Freepik

Усі нарізані овочі змішайте, залишилося лише заправити комбучею і додати кілька ложок сметани, гірчиці та пару зубчиків тертого часнику.

Готова окрошка. Фото: Freepik

Пропорції сметани та комбучі також варіюйте на власний смак.

Що таке комбуча?

Комубча — "чайний гриб", що узагальнює назву кількох різновидів симбіозу дріжджового гриба з бактерією. За допомогою чайного гриба і води виготовляється кисло-солодкий газований прохолодний напій, званий чайним квасом.

Чим корисна комбуча?

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Комбуча, вона ж чайний гриб, має позитивну дію практично на весь організм:

бронхи;

при симптомах артрозу та ревматизму;

діабет;

запалення печінки;

сечовий міхур;

матка та яєчники;

нервові захворювання;

очищає та оновлює кров;

зупиняє запальні процеси у горлі;

заліковує рани та опіки першого ступеня.

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