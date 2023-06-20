Окрошка с комбучей это самый полезный вариант

Окрошка с комбучей. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Летнее время прекрасно подходит для традиционного сезонного блюда — окрошки. В этом сезоне предлагаем попробовать новый вариант окрошки, а именно на комбуче. Такая окрошка будет полезной для вашего кишечника.

Рецепт от редакции Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

комбуча;

филе курицы;

огурцы;

яйца;

редис;

картофель;

зелень;

чеснок;

горчица;

сметана.

Комбуча в бутылке. Фото: Freepik

Способ приготовления окрошки с комбучей

Необходимо подготовить все ингредиенты. Яйца, курицу и картофель необходимо отварить.

Нарезанный редис. Фото: Freepik

Лайфхак для быстрого приготовления картофеля

Вместо того, чтобы варить картофель в кожуре, а потом очистить и нарезать, попробуйте почистить и нарезать ее на кубики еще сырой. Таким образом картофель сварится за несколько минут, а ломтики не будут слипаться.

Далее нарежьте остальные ингредиенты. Количество огурца и редиса варьируйте по собственному вкусу.

Нарезанные огурцы. Фото: Freepik

Все нарезанные овощи смешайте, осталось только заправить комбучей и добавить несколько ложки сметаны, горчицы и пару зубчиков тертого чеснока.

Готовая окрошка. Фото: Freepik

Пропорции сметаны и комбучи также варьируйте по собственному вкусу.

Что такое комбуча?

Комубча — "чайный гриб, обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.

Чем полезна комбуча?

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Комбуча, она же чайный гриб, оказывает положительное действие практически на весь организм:

бронхи;

при симптомах артроза и ревматизма;

диабет;

воспаление печени;

мочевой пузырь;

матка и яичники;

нервные заболевания;

очищает и обновляет кровь;

останавливает воспалительные процессы в горле;

залечивает раны и ожоги первой степени.

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