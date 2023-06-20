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Рецепт полезной окрошки на комбуче

20 июня 2023 11:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Окрошка с комбучей это самый полезный вариант
Окрошка с комбучей. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Летнее время прекрасно подходит для традиционного сезонного блюда — окрошки. В этом сезоне предлагаем попробовать новый вариант окрошки, а именно на комбуче. Такая окрошка будет полезной для вашего кишечника. 

Рецепт от редакции Новини.LIVE. 

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Вам понадобится: 

  • комбуча; 
  • филе курицы; 
  • огурцы; 
  • яйца; 
  • редис;
  • картофель; 
  • зелень;
  • чеснок;
  • горчица;
  • сметана. 
комбуча
Комбуча в бутылке. Фото: Freepik

Способ приготовления окрошки с комбучей

Необходимо подготовить все ингредиенты. Яйца, курицу и картофель необходимо отварить. 

редис
Нарезанный редис. Фото: Freepik

Лайфхак для быстрого приготовления картофеля 

Вместо того, чтобы варить картофель в кожуре, а потом очистить и нарезать, попробуйте почистить и нарезать ее на кубики еще сырой. Таким образом картофель сварится за несколько минут, а ломтики не будут слипаться. 

Далее нарежьте остальные ингредиенты. Количество огурца и редиса варьируйте по собственному вкусу. 

огурец
Нарезанные огурцы. Фото: Freepik

Все нарезанные овощи смешайте, осталось только заправить комбучей и добавить несколько ложки сметаны, горчицы и пару зубчиков тертого чеснока. 

окрошка
Готовая окрошка. Фото: Freepik

Пропорции сметаны и комбучи также варьируйте по собственному вкусу. 

Что такое комбуча?

Комубча — "чайный гриб, обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.

Чем полезна комбуча?

комбуча
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Комбуча, она же чайный гриб, оказывает положительное действие практически на весь организм: 

  • бронхи; 
  • при симптомах артроза и ревматизма; 
  • диабет; 
  • воспаление печени; 
  • мочевой пузырь; 
  • матка и яичники; 
  • нервные заболевания; 
  • очищает и обновляет кровь; 
  • останавливает воспалительные процессы в горле; 
  • залечивает раны и ожоги первой степени.

Ранее мы писали про рецепт курицы, которая всегда получается сочной. Рецепт запекания на соли.

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