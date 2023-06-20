Окрошка с комбучей это самый полезный вариант

Рецепт полезной окрошки на комбуче
Летнее время прекрасно подходит для традиционного сезонного блюда — окрошки. В этом сезоне предлагаем попробовать новый вариант окрошки, а именно на комбуче. Такая окрошка будет полезной для вашего кишечника.
Рецепт от редакции Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- комбуча;
- филе курицы;
- огурцы;
- яйца;
- редис;
- картофель;
- зелень;
- чеснок;
- горчица;
- сметана.
Способ приготовления окрошки с комбучей
Необходимо подготовить все ингредиенты. Яйца, курицу и картофель необходимо отварить.
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Вместо того, чтобы варить картофель в кожуре, а потом очистить и нарезать, попробуйте почистить и нарезать ее на кубики еще сырой. Таким образом картофель сварится за несколько минут, а ломтики не будут слипаться.
Далее нарежьте остальные ингредиенты. Количество огурца и редиса варьируйте по собственному вкусу.
Все нарезанные овощи смешайте, осталось только заправить комбучей и добавить несколько ложки сметаны, горчицы и пару зубчиков тертого чеснока.
Пропорции сметаны и комбучи также варьируйте по собственному вкусу.
Что такое комбуча?
Комубча — "чайный гриб, обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.
Чем полезна комбуча?
Комбуча, она же чайный гриб, оказывает положительное действие практически на весь организм:
- бронхи;
- при симптомах артроза и ревматизма;
- диабет;
- воспаление печени;
- мочевой пузырь;
- матка и яичники;
- нервные заболевания;
- очищает и обновляет кровь;
- останавливает воспалительные процессы в горле;
- залечивает раны и ожоги первой степени.
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