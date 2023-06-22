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Сезон коктейлів: смачні рецепти безалкогольної маргарити

22 червня 2023 22:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як приготувати маргариту в домашніх умовах
Коктейль маргарита. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Здорове харчування та здорові питні звички не повинні заважати вам час від часу насолоджуватися смачною маргаритою. Головне — знайти рецепт корисного варіанту, який не лише легко приготувати, але й смакуватиме так само, як і будь-яка маргарита, яку ви можете замовити у вашому улюбленому місцевому ресторані чи барі.

Про це повідомив Eat This, Not That

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Пряна грейпфрутова маргарита

Якщо ви віддаєте перевагу терпким цитрусовим, а не солодкому смаку апельсинів, ви можете розслабити свої смакові рецептори за допомогою цього рецепта гострої маргарити.

Вам знадобиться: 

  • свіжовичавлений грейпфрутовий сік;
  • свіжовичавлений сік лайма;
  • гострий перець;
  • сироп;
  • лід.
маргарита
Коктейлі маргарита. Фото: Freepik

Кілька порад

Переконайтеся, що ви використовуєте свіжовичавлені цитрусові. Наприклад, не купуйте дивний лаймовий сік в пляшці, це не те саме, якщо вичавити свій власний.

Якщо ви хочете зробити більше, ніж два келиха маргарити, можна зробити цілий глечик коктейлю.

маргарита
Грейпрфрутова маргарита. Фото: Freepik

Приготування грейпфрутової маргарити: 

 

  • розріжте гострий перець і покладіть його в цілу пляшку текіли, щоб використовувати, коли захочете;
  • додайте цитрусові та лід;
  • ретельно перемішайте. 

Кавунова маргарита

Ця кавунова маргарита підніме ваші навички приготування коктейлів на новий рівень. Він подається зі шматочком кавуна на гірці келиха, а сам напій має один з найкрасивіших рожевих кольорів.

Вам знадобиться: 

  • текіла;
  • скибочки кавуна;
  • нектар агави та іншого солодкого соку;
  • вода;
  • свіжий сок лайма;
  • лід.
маргарита
Кавунова маргарита. Фото: Freepik

Приготування кавунової маргарити:

  • у великому глечику змішайте кавун, нектар агави та воду і обережно перемішайте;
  • додайте свіжовичавлений сік лайма і текілу;
  • зверху покладіть лід і перемішайте, щоб інгредієнти змішалися;
  • подавати зі свіжим льодом у склянці з льодом;
  • прикрасьте скібочкою лайма або шматочком кавуна.

Солодка маргарита 

Якщо ви зазвичай обираєте більш солодку маргариту, цей рецепт для вас. Приготування цього напою з яблуневим соком робить його солодким, не переборщуючи з цукром або простими сиропами. 

Вам знадобиться: 

  • яблуневий сік;
  • нектар агави або іншого солодкого соку;
  • сік лайма;
  • сіль для обідка;
  • скибочка лайма для прикраси.
маргарита
Солодка маргарита. Фото: Freepik

Приготування солодкої маргарити: 

  • додайте лайм на край келиха і сіль;
  • наповніть склянку льодом і змішайте всі інгредієнти;
  • прикрасьте кружечком лайма і насолоджуйтеся.

Раніше ми писали про чотири лайфхаки, які допоможуть вину зберігатися довше після відкриття.

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