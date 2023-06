Як приготувати маргариту в домашніх умовах

Коктейль маргарита. Фото: Freepik

Здорове харчування та здорові питні звички не повинні заважати вам час від часу насолоджуватися смачною маргаритою. Головне — знайти рецепт корисного варіанту, який не лише легко приготувати, але й смакуватиме так само, як і будь-яка маргарита, яку ви можете замовити у вашому улюбленому місцевому ресторані чи барі.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Пряна грейпфрутова маргарита

Якщо ви віддаєте перевагу терпким цитрусовим, а не солодкому смаку апельсинів, ви можете розслабити свої смакові рецептори за допомогою цього рецепта гострої маргарити.

Вам знадобиться:

свіжовичавлений грейпфрутовий сік;

свіжовичавлений сік лайма;

гострий перець;

сироп;

лід.

Коктейлі маргарита. Фото: Freepik

Кілька порад

Переконайтеся, що ви використовуєте свіжовичавлені цитрусові. Наприклад, не купуйте дивний лаймовий сік в пляшці, це не те саме, якщо вичавити свій власний.

Якщо ви хочете зробити більше, ніж два келиха маргарити, можна зробити цілий глечик коктейлю.

Грейпрфрутова маргарита. Фото: Freepik

Приготування грейпфрутової маргарити:

розріжте гострий перець і покладіть його в цілу пляшку текіли, щоб використовувати, коли захочете;

додайте цитрусові та лід;

ретельно перемішайте.

Кавунова маргарита

Ця кавунова маргарита підніме ваші навички приготування коктейлів на новий рівень. Він подається зі шматочком кавуна на гірці келиха, а сам напій має один з найкрасивіших рожевих кольорів.

Вам знадобиться:

текіла;

скибочки кавуна;

нектар агави та іншого солодкого соку;

вода;

свіжий сок лайма;

лід.

Кавунова маргарита. Фото: Freepik

Приготування кавунової маргарити:

у великому глечику змішайте кавун, нектар агави та воду і обережно перемішайте;

додайте свіжовичавлений сік лайма і текілу;

зверху покладіть лід і перемішайте, щоб інгредієнти змішалися;

подавати зі свіжим льодом у склянці з льодом;

прикрасьте скібочкою лайма або шматочком кавуна.

Солодка маргарита

Якщо ви зазвичай обираєте більш солодку маргариту, цей рецепт для вас. Приготування цього напою з яблуневим соком робить його солодким, не переборщуючи з цукром або простими сиропами.

Вам знадобиться:

яблуневий сік;

нектар агави або іншого солодкого соку;

сік лайма;

сіль для обідка;

скибочка лайма для прикраси.

Солодка маргарита. Фото: Freepik

Приготування солодкої маргарити:

додайте лайм на край келиха і сіль;

наповніть склянку льодом і змішайте всі інгредієнти;

прикрасьте кружечком лайма і насолоджуйтеся.

