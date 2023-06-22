Як приготувати маргариту в домашніх умовах

Сезон коктейлів: смачні рецепти безалкогольної маргарити
Здорове харчування та здорові питні звички не повинні заважати вам час від часу насолоджуватися смачною маргаритою. Головне — знайти рецепт корисного варіанту, який не лише легко приготувати, але й смакуватиме так само, як і будь-яка маргарита, яку ви можете замовити у вашому улюбленому місцевому ресторані чи барі.
Про це повідомив Eat This, Not That.
Пряна грейпфрутова маргарита
Якщо ви віддаєте перевагу терпким цитрусовим, а не солодкому смаку апельсинів, ви можете розслабити свої смакові рецептори за допомогою цього рецепта гострої маргарити.
Вам знадобиться:
- свіжовичавлений грейпфрутовий сік;
- свіжовичавлений сік лайма;
- гострий перець;
- сироп;
- лід.
Кілька порад
Переконайтеся, що ви використовуєте свіжовичавлені цитрусові. Наприклад, не купуйте дивний лаймовий сік в пляшці, це не те саме, якщо вичавити свій власний.
Якщо ви хочете зробити більше, ніж два келиха маргарити, можна зробити цілий глечик коктейлю.
Приготування грейпфрутової маргарити:
- розріжте гострий перець і покладіть його в цілу пляшку текіли, щоб використовувати, коли захочете;
- додайте цитрусові та лід;
- ретельно перемішайте.
Кавунова маргарита
Ця кавунова маргарита підніме ваші навички приготування коктейлів на новий рівень. Він подається зі шматочком кавуна на гірці келиха, а сам напій має один з найкрасивіших рожевих кольорів.
Вам знадобиться:
- текіла;
- скибочки кавуна;
- нектар агави та іншого солодкого соку;
- вода;
- свіжий сок лайма;
- лід.
Приготування кавунової маргарити:
- у великому глечику змішайте кавун, нектар агави та воду і обережно перемішайте;
- додайте свіжовичавлений сік лайма і текілу;
- зверху покладіть лід і перемішайте, щоб інгредієнти змішалися;
- подавати зі свіжим льодом у склянці з льодом;
- прикрасьте скібочкою лайма або шматочком кавуна.
Солодка маргарита
Якщо ви зазвичай обираєте більш солодку маргариту, цей рецепт для вас. Приготування цього напою з яблуневим соком робить його солодким, не переборщуючи з цукром або простими сиропами.
Вам знадобиться:
- яблуневий сік;
- нектар агави або іншого солодкого соку;
- сік лайма;
- сіль для обідка;
- скибочка лайма для прикраси.
Приготування солодкої маргарити:
- додайте лайм на край келиха і сіль;
- наповніть склянку льодом і змішайте всі інгредієнти;
- прикрасьте кружечком лайма і насолоджуйтеся.
Раніше ми писали про чотири лайфхаки, які допоможуть вину зберігатися довше після відкриття.