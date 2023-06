Как приготовить маргариту в домашних условиях.

Коктейль маргарита. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Здоровое питание и здоровые питьевые повадки не должны мешать вам время от времени наслаждаться вкусной маргаритой. Главное – найти рецепт полезного варианта, который не только легко приготовить, но и будет смаковать так же, как и любая маргарита, которую вы можете заказать в вашем любимом ресторане или баре.

Об этом сообщил Eat This, Not That .

Читайте также:

Пряная грейпфрутовая маргарита

Если вы предпочитаете терпкие цитрусовые, а не сладкий вкус апельсинов, вы можете расслабить свои вкусовые рецепторы с помощью этого рецепта острой маргариты.

Вам понадобится:

свежевыжатый грейпфрутовый сок;

свежевыжатый сок лайма;

острый перец;

сироп;

лед.

Коктейль маргарита. Фото: Freepik

Несколько советов

Убедитесь, что вы используете свежевыжатые цитрусовые. К примеру, не покупайте странный лаймовый сок в бутылке, это не то же, если выжать свой собственный.

Если вы хотите сделать больше, чем два бокала маргариты, можно сделать целый кувшин коктейля.

Грейпрфрутовая маргарита. Фото: Freepik

Приготовление грейпфрутовой маргариты:

разрежьте острый перец и положите его в целую бутылку текилы, чтобы использовать, когда захотите;

добавьте цитрусовые и лед;

тщательно перемешайте.

Арбузная маргарита

Эта арбузная маргарита поднимет ваши навыки приготовления коктейлей на новый уровень. Он подается с кусочком арбуза на горке бокала, а сам напиток имеет один из самых красивых розовых цветов.

Вам понадобится:

текила;

ломтики арбуза;

нектар агавы и прочего сладкого сока;

вода;

свежий сок лайма;

лед.

Арбузная маргарита. Фото: Freepik

Приготовление арбузной маргариты:

в большом кувшине смешайте арбуз, нектар агавы и воду и осторожно перемешайте;

добавьте свежевыжатый сок лайма и текила;

сверху уложите лед и перемешайте, чтобы ингредиенты смешались;

подавать со свежим льдом в стакане со льдом;

украсьте ломтиком лайма или кусочком арбуза.

Сладкая маргарита

Если вы обычно выбираете более сладкую маргариту, этот рецепт для вас. Приготовление этого напитка с яблоневым соком делает его сладким, не переборщившись с сахаром или простыми сиропами.

Вам понадобится:

яблоневый сок;

нектар агавы или другого сладкого сока;

сок лайма;

соль для ободка;

ломтик лайма для украшения.

Сладкая маргарита. Фото: Freepik

Приготовление сладкой маргариты:

добавьте лайм на край бокала и соль;

наполните стакан льдом и смешайте все ингредиенты;

украсьте кружочком лайма и наслаждайтесь.

Ранее мы писали о четырех лайфхаках, которые помогут вину храниться дольше после открытия.