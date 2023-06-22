Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Сезон коктейлей: вкусные рецепты безалкогольной маргариты arrow

Сезон коктейлей: вкусные рецепты безалкогольной маргариты

22 июня 2023 22:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как приготовить маргариту в домашних условиях.
Коктейль маргарита. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Здоровое питание и здоровые питьевые повадки не должны мешать вам время от времени наслаждаться вкусной маргаритой. Главное – найти рецепт полезного варианта, который не только легко приготовить, но и будет смаковать так же, как и любая маргарита, которую вы можете заказать в вашем любимом ресторане или баре.

Об этом сообщил Eat This, Not That .

Читайте также:

Пряная грейпфрутовая маргарита

Если вы предпочитаете терпкие цитрусовые, а не сладкий вкус апельсинов, вы можете расслабить свои вкусовые рецепторы с помощью этого рецепта острой маргариты.

Вам понадобится:

  • свежевыжатый грейпфрутовый сок;
  • свежевыжатый сок лайма;
  • острый перец;
  • сироп;
  • лед.
маргарита
Коктейль маргарита. Фото: Freepik

Несколько советов

Убедитесь, что вы используете свежевыжатые цитрусовые. К примеру, не покупайте странный лаймовый сок в бутылке, это не то же, если выжать свой собственный.

Если вы хотите сделать больше, чем два бокала маргариты, можно сделать целый кувшин коктейля.

маргарита
Грейпрфрутовая маргарита. Фото: Freepik

Приготовление грейпфрутовой маргариты:

  • разрежьте острый перец и положите его в целую бутылку текилы, чтобы использовать, когда захотите;
  • добавьте цитрусовые и лед;
  • тщательно перемешайте.

Арбузная маргарита

Эта арбузная маргарита поднимет ваши навыки приготовления коктейлей на новый уровень. Он подается с кусочком арбуза на горке бокала, а сам напиток имеет один из самых красивых розовых цветов.

Вам понадобится:

  • текила;
  • ломтики арбуза;
  • нектар агавы и прочего сладкого сока;
  • вода;
  • свежий сок лайма;
  • лед.
маргарита
Арбузная маргарита. Фото: Freepik

Приготовление арбузной маргариты:

  • в большом кувшине смешайте арбуз, нектар агавы и воду и осторожно перемешайте;
  • добавьте свежевыжатый сок лайма и текила;
  • сверху уложите лед и перемешайте, чтобы ингредиенты смешались;
  • подавать со свежим льдом в стакане со льдом;
  • украсьте ломтиком лайма или кусочком арбуза.

Сладкая маргарита

Если вы обычно выбираете более сладкую маргариту, этот рецепт для вас. Приготовление этого напитка с яблоневым соком делает его сладким, не переборщившись с сахаром или простыми сиропами.

Вам понадобится:

  • яблоневый сок;
  • нектар агавы или другого сладкого сока;
  • сок лайма;
  • соль для ободка;
  • ломтик лайма для украшения.
маргарита
Сладкая маргарита. Фото: Freepik

Приготовление сладкой маргариты:

  • добавьте лайм на край бокала и соль;
  • наполните стакан льдом и смешайте все ингредиенты;
  • украсьте кружочком лайма и наслаждайтесь.

Ранее мы писали о четырех лайфхаках, которые помогут вину храниться дольше после открытия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас