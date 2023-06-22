Как приготовить маргариту в домашних условиях.

Сезон коктейлей: вкусные рецепты безалкогольной маргариты
Здоровое питание и здоровые питьевые повадки не должны мешать вам время от времени наслаждаться вкусной маргаритой. Главное – найти рецепт полезного варианта, который не только легко приготовить, но и будет смаковать так же, как и любая маргарита, которую вы можете заказать в вашем любимом ресторане или баре.
Об этом сообщил Eat This, Not That .
Пряная грейпфрутовая маргарита
Если вы предпочитаете терпкие цитрусовые, а не сладкий вкус апельсинов, вы можете расслабить свои вкусовые рецепторы с помощью этого рецепта острой маргариты.
Вам понадобится:
- свежевыжатый грейпфрутовый сок;
- свежевыжатый сок лайма;
- острый перец;
- сироп;
- лед.
Несколько советов
Убедитесь, что вы используете свежевыжатые цитрусовые. К примеру, не покупайте странный лаймовый сок в бутылке, это не то же, если выжать свой собственный.
Если вы хотите сделать больше, чем два бокала маргариты, можно сделать целый кувшин коктейля.
Приготовление грейпфрутовой маргариты:
- разрежьте острый перец и положите его в целую бутылку текилы, чтобы использовать, когда захотите;
- добавьте цитрусовые и лед;
- тщательно перемешайте.
Арбузная маргарита
Эта арбузная маргарита поднимет ваши навыки приготовления коктейлей на новый уровень. Он подается с кусочком арбуза на горке бокала, а сам напиток имеет один из самых красивых розовых цветов.
Вам понадобится:
- текила;
- ломтики арбуза;
- нектар агавы и прочего сладкого сока;
- вода;
- свежий сок лайма;
- лед.
Приготовление арбузной маргариты:
- в большом кувшине смешайте арбуз, нектар агавы и воду и осторожно перемешайте;
- добавьте свежевыжатый сок лайма и текила;
- сверху уложите лед и перемешайте, чтобы ингредиенты смешались;
- подавать со свежим льдом в стакане со льдом;
- украсьте ломтиком лайма или кусочком арбуза.
Сладкая маргарита
Если вы обычно выбираете более сладкую маргариту, этот рецепт для вас. Приготовление этого напитка с яблоневым соком делает его сладким, не переборщившись с сахаром или простыми сиропами.
Вам понадобится:
- яблоневый сок;
- нектар агавы или другого сладкого сока;
- сок лайма;
- соль для ободка;
- ломтик лайма для украшения.
Приготовление сладкой маргариты:
- добавьте лайм на край бокала и соль;
- наполните стакан льдом и смешайте все ингредиенты;
- украсьте кружочком лайма и наслаждайтесь.
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