Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow ТОП-5 специй, которые творят чудеса с организмом arrow

ТОП-5 специй, которые творят чудеса с организмом

13 июля 2023 05:29
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Какие специи самые полезные
Разные виды специй. Фото: Pexels
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Многие люди не подозревают, но на самом деле, большое количество специй и пряностей обладают просто потрясающими эффектами для нашего здоровья. У каждой специи свой уникальный состав витаминов и вкусовых качеств. Узнайте, какие специи лучше всего добавить в свой ежедневный рацион. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

Читайте также:

Черный перец 

Эта приправа есть на каждой кухни, но ее популярность и доступность вовсе не означают, что эта специя бесполезна. На самом деле в черном перце большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами.

null
Черный перец. Фото: Pexels

Также черный перец снижает воспаления в нашем организме. Лучше всего черный перец совмещать с куркумой, потому что он улучшает усвояемость куркумы в 20 раз. 

Куркума 

Куркума — это определенный тренд в научном мире, потому что в последнее время ученые исследуют эту специю.  Куркума способствует профилактике большого количества заболеваний и снижает перманентные воспаления в организме. 

null
Куркума и другие специи. Фото: Pexels

Куркума хорошо влияет на здоровье:

  • иммунитет;
  • нервная система;
  • улучшает когнитивные способности.

Имбирь 

Имбирь хорошо воздействует на обмен веществ. 

Корень содержит большое количество витаминов и минералов:

  • витамин А;
  • витамин С;
  • витамины группы В;
  • фосфор;
  • железо;
  • магний; 
  • кальций; 
  • цинк;
  • калий. 
null
Корень имбиря. Фото: Pexels

Употреблять имбирь можно разными способами, самый простой и самый нежелательный — в виде сухого порошка из супермаркета. Самый оптимальный — максимально свежий вариант. Его можно добавлять в различные блюда или чай.

Корица 

Доказано, что корица способна улучшать наш холестериновый профиль и снижать вероятность возникновения атеросклероза.

null
Палочки корицы. Фото: Pexels

Помимо этого корица снижает количество триглицеридов, что положительно влияет на наши сосуды и снижает уровень сахара в крови. Корица улучшает настроение, потому что она воздействует на дофаминовые рецепторы. 

Гвоздика 

Эта специя обладает довольно таки выраженным ароматом. Ее очень часто используют в готовке. Специя прекрасно воздействует на нервную систему и работает как успокаивающее средство.

null
Специя гвоздика. Фото: Pexels

Она способна восстановить нервную систему и снижает ощущение усталости. Гвоздика улучшает кровообращение и помогает при простуде, поскольку она очищает слизистую систему и помогает бороться с кашлем. 

Раньше мы писали о ТОП лучших продуктов для быстрого роста волос.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз