Какие специи самые полезные

ТОП-5 специй, которые творят чудеса с организмом
Многие люди не подозревают, но на самом деле, большое количество специй и пряностей обладают просто потрясающими эффектами для нашего здоровья. У каждой специи свой уникальный состав витаминов и вкусовых качеств. Узнайте, какие специи лучше всего добавить в свой ежедневный рацион.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Черный перец
Эта приправа есть на каждой кухни, но ее популярность и доступность вовсе не означают, что эта специя бесполезна. На самом деле в черном перце большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами.
Также черный перец снижает воспаления в нашем организме. Лучше всего черный перец совмещать с куркумой, потому что он улучшает усвояемость куркумы в 20 раз.
Куркума
Куркума — это определенный тренд в научном мире, потому что в последнее время ученые исследуют эту специю. Куркума способствует профилактике большого количества заболеваний и снижает перманентные воспаления в организме.
Куркума хорошо влияет на здоровье:
- иммунитет;
- нервная система;
- улучшает когнитивные способности.
Имбирь
Имбирь хорошо воздействует на обмен веществ.
Корень содержит большое количество витаминов и минералов:
- витамин А;
- витамин С;
- витамины группы В;
- фосфор;
- железо;
- магний;
- кальций;
- цинк;
- калий.
Употреблять имбирь можно разными способами, самый простой и самый нежелательный — в виде сухого порошка из супермаркета. Самый оптимальный — максимально свежий вариант. Его можно добавлять в различные блюда или чай.
Корица
Доказано, что корица способна улучшать наш холестериновый профиль и снижать вероятность возникновения атеросклероза.
Помимо этого корица снижает количество триглицеридов, что положительно влияет на наши сосуды и снижает уровень сахара в крови. Корица улучшает настроение, потому что она воздействует на дофаминовые рецепторы.
Гвоздика
Эта специя обладает довольно таки выраженным ароматом. Ее очень часто используют в готовке. Специя прекрасно воздействует на нервную систему и работает как успокаивающее средство.
Она способна восстановить нервную систему и снижает ощущение усталости. Гвоздика улучшает кровообращение и помогает при простуде, поскольку она очищает слизистую систему и помогает бороться с кашлем.
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