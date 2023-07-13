Какие специи самые полезные

Разные виды специй. Фото: Pexels

Многие люди не подозревают, но на самом деле, большое количество специй и пряностей обладают просто потрясающими эффектами для нашего здоровья. У каждой специи свой уникальный состав витаминов и вкусовых качеств. Узнайте, какие специи лучше всего добавить в свой ежедневный рацион.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Черный перец

Эта приправа есть на каждой кухни, но ее популярность и доступность вовсе не означают, что эта специя бесполезна. На самом деле в черном перце большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами.

Черный перец. Фото: Pexels

Также черный перец снижает воспаления в нашем организме. Лучше всего черный перец совмещать с куркумой, потому что он улучшает усвояемость куркумы в 20 раз.

Куркума

Куркума — это определенный тренд в научном мире, потому что в последнее время ученые исследуют эту специю. Куркума способствует профилактике большого количества заболеваний и снижает перманентные воспаления в организме.

Куркума и другие специи. Фото: Pexels

Куркума хорошо влияет на здоровье:

иммунитет;

нервная система;

улучшает когнитивные способности.

Имбирь

Имбирь хорошо воздействует на обмен веществ.

Корень содержит большое количество витаминов и минералов:

витамин А;

витамин С;

витамины группы В;

фосфор;

железо;

магний;

кальций;

цинк;

калий.

Корень имбиря. Фото: Pexels

Употреблять имбирь можно разными способами, самый простой и самый нежелательный — в виде сухого порошка из супермаркета. Самый оптимальный — максимально свежий вариант. Его можно добавлять в различные блюда или чай.

Корица

Доказано, что корица способна улучшать наш холестериновый профиль и снижать вероятность возникновения атеросклероза.

Палочки корицы. Фото: Pexels

Помимо этого корица снижает количество триглицеридов, что положительно влияет на наши сосуды и снижает уровень сахара в крови. Корица улучшает настроение, потому что она воздействует на дофаминовые рецепторы.

Гвоздика

Эта специя обладает довольно таки выраженным ароматом. Ее очень часто используют в готовке. Специя прекрасно воздействует на нервную систему и работает как успокаивающее средство.

Специя гвоздика. Фото: Pexels

Она способна восстановить нервную систему и снижает ощущение усталости. Гвоздика улучшает кровообращение и помогает при простуде, поскольку она очищает слизистую систему и помогает бороться с кашлем.

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