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ТОП-5 спецій, які творять чудеса з організмом

13 липня 2023 05:29
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Які спеції найкорисніші
Різні види спецій. Фото: Pexels
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Багато людей не підозрюють, але насправді, велика кількість спецій і прянощів мають просто приголомшливі ефекти для нашого здоров'я. Кожна спеція має свій унікальний склад вітамінів і смакових якостей. Дізнайтеся, які спеції найкраще додати до свого щоденного раціону.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Чорний перець

Ця приправа є на кожній кухні, але її популярність і доступність зовсім не означають, що ця спеція марна. Насправді у чорному перці велика кількість антиоксидантів, які допомагають боротися із вільними радикалами.

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Чорний перець. Фото: Pexels

Також чорний перець знижує запалення у нашому організмі. Найкраще чорний перець поєднувати з куркумою, тому що він покращує засвоюваність куркуми у 20 разів.

Куркума

Куркума — це певний тренд у науковому світі, бо останнім часом вчені досліджують цю спецію. Куркума сприяє профілактиці великої кількості захворювань та знижує перманентні запалення в організмі.

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Куркума та інші спеції. Фото: Pexels

Куркума добре впливає на здоров'я:

  • імунітет;
  • нервова система;
  • покращує когнітивні здібності.

Імбир

Імбир добре впливає на обмін речовин.

Корінь містить велику кількість вітамінів та мінералів:

  • вітамін А;
  • вітамін С;
  • вітаміни групи В;
  • фосфор;
  • залізо;
  • магній;
  • кальцій;
  • цинк;
  • калій.
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Корінь імбиру. Фото: Pexels

Вживати імбир можна різними способами, найпростіший і небажаний — у вигляді сухого порошку із супермаркету. Найоптимальніший - максимально новий варіант. Його можна додавати до різних страв або чаю.

Кориця

Доведено, що кориця здатна покращувати наш профіль холестерину і знижувати ймовірність виникнення атеросклерозу.

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Палички кориці. Фото: Pexels

Крім цього, кориця знижує кількість тригліцеридів, що позитивно впливає на наші судини і знижує рівень цукру в крові. Кориця покращує настрій, тому що вона впливає на дофамінові рецептори.

Гвоздика

Ця спеція має досить виражений аромат. Її дуже часто використовують у готуванні. Спеція чудово впливає на нервову систему і працює як заспокійливий засіб.

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Спеція гвоздики. Фото: Pexels

Вона здатна відновити нервову систему та знижує відчуття втоми. Гвоздика покращує кровообіг і допомагає при застуді, оскільки вона очищає слизову оболонку і допомагає боротися з кашлем.

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