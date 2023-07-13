Які спеції найкорисніші

ТОП-5 спецій, які творять чудеса з організмом
Багато людей не підозрюють, але насправді, велика кількість спецій і прянощів мають просто приголомшливі ефекти для нашого здоров'я. Кожна спеція має свій унікальний склад вітамінів і смакових якостей. Дізнайтеся, які спеції найкраще додати до свого щоденного раціону.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Чорний перець
Ця приправа є на кожній кухні, але її популярність і доступність зовсім не означають, що ця спеція марна. Насправді у чорному перці велика кількість антиоксидантів, які допомагають боротися із вільними радикалами.
Також чорний перець знижує запалення у нашому організмі. Найкраще чорний перець поєднувати з куркумою, тому що він покращує засвоюваність куркуми у 20 разів.
Куркума
Куркума — це певний тренд у науковому світі, бо останнім часом вчені досліджують цю спецію. Куркума сприяє профілактиці великої кількості захворювань та знижує перманентні запалення в організмі.
Куркума добре впливає на здоров'я:
- імунітет;
- нервова система;
- покращує когнітивні здібності.
Імбир
Імбир добре впливає на обмін речовин.
Корінь містить велику кількість вітамінів та мінералів:
- вітамін А;
- вітамін С;
- вітаміни групи В;
- фосфор;
- залізо;
- магній;
- кальцій;
- цинк;
- калій.
Вживати імбир можна різними способами, найпростіший і небажаний — у вигляді сухого порошку із супермаркету. Найоптимальніший - максимально новий варіант. Його можна додавати до різних страв або чаю.
Кориця
Доведено, що кориця здатна покращувати наш профіль холестерину і знижувати ймовірність виникнення атеросклерозу.
Крім цього, кориця знижує кількість тригліцеридів, що позитивно впливає на наші судини і знижує рівень цукру в крові. Кориця покращує настрій, тому що вона впливає на дофамінові рецептори.
Гвоздика
Ця спеція має досить виражений аромат. Її дуже часто використовують у готуванні. Спеція чудово впливає на нервову систему і працює як заспокійливий засіб.
Вона здатна відновити нервову систему та знижує відчуття втоми. Гвоздика покращує кровообіг і допомагає при застуді, оскільки вона очищає слизову оболонку і допомагає боротися з кашлем.
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