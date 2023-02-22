Как не поправиться на Масленицу и наслаждаться блинами — советы диетологов

Празднуй Масленицу без жертв: как наслаждаться блинами и сохранить фигуру
С понедельника, 20 февраля, украинцы отмечают веселый и вкусный праздник — Масленица. Традиционно празднование длится целую неделю, во время которой принято готовить всяческие вкусности. Главным блюдом являются блины с разнообразными начинками. Но как насладиться праздничным блюдом следящим за фигурой?
Диетологи поделились полезными советами, пишет Ukr.Media.
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В чем вред блинов
С точки зрения здорового питания, блины не входят в список блюд на каждый день, поскольку являются высококалорийными, часто имеют большое содержание жира и сахара.
Ущерб для фигуры заключается именно в стандартном составе блюда: молоко, яйца, мука, сахар, масло. Кроме этого, данные продукты в сочетании приводят к быстрому выбросу инсулина и моментальному падению глюкозы в крови. Поэтому их не желательно есть людям с сахарным диабетом.
На фигуре также сказывается традиция есть блинчики с добавками. Мед, варенье, сгущенка или сметана в сочетании с парочкой блинчиков перекрывают дневную норму калорий.
В чем польза блинов
Углеводы и жиры, содержащиеся в 100 г блинов, обеспечивают энергией, повышая уровень активности и поддерживая хорошее настроение. Однако при условии, что человек ведет активный и здоровый образ жизни.
Сделать блины более полезными можно и изменив их состав. Например, жирное молоко заменить на обезжиренную, кефир или воду, обычную муку — гречневой, исключить масло или уменьшить его количество.
Как готовить блины на Масленицу, чтобы не поправиться
1. Заменяем муку
Можно заменить муку в блинах более полезной и при этом не потерять вкусовых качеств. Специалисты советуют обратить внимание на:
- ржаная мука (содержит клетчатку и пектин, улучшающие пищеварение);
- гречневая мука (содержит наибольшее количество белка при минимальном количестве жиров, углеводов и сахара);
- овсяная мука (содержит мало крахмала, сахаров, много клетчатки, что делает его диетическим);
- мука грубого помола (содержит витамины В, Е и D).
2. Заменяем молоко
Можно поступить радикально и заменить молоко на воду. Но при этом вкусовые качества блюда изменятся. Блинчики на основе воды лучше употреблять в горячем виде, сразу после приготовления.
Еще используют молочную сыворотку для оладий и блинов. Прибавлять такое же количество, как и молока. Разводить водой не нужно. Также подойдет кефир, молоко с низким содержанием жирности.
3. Как еще снизить калорийность блюда
Можно заменить яйца на взбитые белки, а вместо сливочного масла использовать небольшое количество растительного масла, любого по вашему вкусу.
Если добавить масло в тесто на этапе затворения, сковороду можно будет не смазывать, поэтому жирность блинов будет меньше. Также можно избежать добавления масла, если у вас антипригарная сковорода.
4. Отказ от сладких и жирных добавок
Используйте для этого йогурт, сыр, рыбу или грибы. Мало того, что эти продукты низкокалорийны, они еще очень сытные — блинов с такой начинкой много не съешь. Диетологи рекомендуют также использовать в качестве начинки овощи, фрукты и зелень.
5. Ешьте умеренно
Можно один раз позволить себе съесть блинчик так, как вы любите, например, со сгущенкой, вареньем или мясом. Но съешьте один-два блина, а не целую гору.
Рецепт постных блинов без яиц на воде
Выходят они легкими и ячеистыми. Хороши с любой начинкой: как сладкой, так и соленой.
Ингредиенты:
- мука грубого помола — 1,5 ст.;
- вода — 2 ст.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- масло — 3 ст. л.
Как готовить:
1. Соль и сахар растворите в воде.
2. Всыпьте просеянную муку и размешайте.
3. Соду потушите лимонным соком и тоже добавьте в тесто.
4. Снова все тщательно перемешайте до появления пузырьков, после чего влейте растительное масло, еще раз перемешайте и начинайте запекать блины.
Рецепт шоколадных диетических блинов
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 3 ст.;
- молоко 1% жирности — 3 ст.;
- какао — 6 ст. л.;
- мед (по желанию) — 1 ч. л.;
- яичный белок — 1 шт.
Способ приготовления:
1. Взбейте яичный белок с какао и при необходимости добавьте мед.
2. К массе добавьте муку и молоко.
3. Тщательно взбейте ингредиенты миксером или блендером.
4. Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного молока.
5. Смажьте дно сковороды небольшим количеством растительного масла.
6. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон.
Напомним, мы писали, как быстро испечь блины на всю семью на Масленицу. Если у вас большая семья, чтобы справиться с горой блинчиков, попробуйте воспользоваться советом от опытных хозяек.
Также мы рассказывали, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.