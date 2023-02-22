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Празднуй Масленицу без жертв: как наслаждаться блинами и сохранить фигуру

22 февраля 2023 21:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как не поправиться на Масленицу и наслаждаться блинами — советы диетологов
Сохранить фигуру и насладиться праздничными вкусностями — реальность
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

С понедельника, 20 февраля, украинцы отмечают веселый и вкусный праздник — Масленица. Традиционно празднование длится целую неделю, во время которой принято готовить всяческие вкусности. Главным блюдом являются блины с разнообразными начинками. Но как насладиться праздничным блюдом следящим за фигурой?

Диетологи поделились полезными советами, пишет Ukr.Media.

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В чем вред блинов

С точки зрения здорового питания, блины не входят в список блюд на каждый день, поскольку являются высококалорийными, часто имеют большое содержание жира и сахара.

Ущерб для фигуры заключается именно в стандартном составе блюда: молоко, яйца, мука, сахар, масло. Кроме этого, данные продукты в сочетании приводят к быстрому выбросу инсулина и моментальному падению глюкозы в крови. Поэтому их не желательно есть людям с сахарным диабетом.

На фигуре также сказывается традиция есть блинчики с добавками. Мед, варенье, сгущенка или сметана в сочетании с парочкой блинчиков перекрывают дневную норму калорий.

В чем жалко блинов

В чем польза блинов

Углеводы и жиры, содержащиеся в 100 г блинов, обеспечивают энергией, повышая уровень активности и поддерживая хорошее настроение. Однако при условии, что человек ведет активный и здоровый образ жизни.

Сделать блины более полезными можно и изменив их состав. Например, жирное молоко заменить на обезжиренную, кефир или воду, обычную муку — гречневой, исключить масло или уменьшить его количество.

В чем польза блинов

Как готовить блины на Масленицу, чтобы не поправиться

1. Заменяем муку

Можно заменить муку в блинах более полезной и при этом не потерять вкусовых качеств. Специалисты советуют обратить внимание на:

  • ржаная мука (содержит клетчатку и пектин, улучшающие пищеварение);
  • гречневая мука (содержит наибольшее количество белка при минимальном количестве жиров, углеводов и сахара);
  • овсяная мука (содержит мало крахмала, сахаров, много клетчатки, что делает его диетическим);
  • мука грубого помола (содержит витамины В, Е и D).

2. Заменяем молоко

Можно поступить радикально и заменить молоко на воду. Но при этом вкусовые качества блюда изменятся. Блинчики на основе воды лучше употреблять в горячем виде, сразу после приготовления.

Еще используют молочную сыворотку для оладий и блинов. Прибавлять такое же количество, как и молока. Разводить водой не нужно. Также подойдет кефир, молоко с низким содержанием жирности.

3. Как еще снизить калорийность блюда

Можно заменить яйца на взбитые белки, а вместо сливочного масла использовать небольшое количество растительного масла, любого по вашему вкусу.

Если добавить масло в тесто на этапе затворения, сковороду можно будет не смазывать, поэтому жирность блинов будет меньше. Также можно избежать добавления масла, если у вас антипригарная сковорода.

4. Отказ от сладких и жирных добавок

Используйте для этого йогурт, сыр, рыбу или грибы. Мало того, что эти продукты низкокалорийны, они еще очень сытные — блинов с такой начинкой много не съешь. Диетологи рекомендуют также использовать в качестве начинки овощи, фрукты и зелень.

5. Ешьте умеренно

Можно один раз позволить себе съесть блинчик так, как вы любите, например, со сгущенкой, вареньем или мясом. Но съешьте один-два блина, а не целую гору.

Рецепт постных блинов без яиц на воде

Рецепт постных блинов без яиц на воде

Выходят они легкими и ячеистыми. Хороши с любой начинкой: как сладкой, так и соленой.

Ингредиенты:

  • мука грубого помола — 1,5 ст.;
  • вода — 2 ст.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • масло — 3 ст. л.

Как готовить:

1. Соль и сахар растворите в воде.

2. Всыпьте просеянную муку и размешайте.

3. Соду потушите лимонным соком и тоже добавьте в тесто.

4. Снова все тщательно перемешайте до появления пузырьков, после чего влейте растительное масло, еще раз перемешайте и начинайте запекать блины.

Как готовить блины на Масленицу, чтобы не поправиться

Рецепт шоколадных диетических блинов

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 3 ст.;
  • молоко 1% жирности — 3 ст.;
  • какао — 6 ст. л.;
  • мед (по желанию) — 1 ч. л.;
  • яичный белок — 1 шт.

Способ приготовления:

1. Взбейте яичный белок с какао и при необходимости добавьте мед.

2. К массе добавьте муку и молоко.

3. Тщательно взбейте ингредиенты миксером или блендером.

4. Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного молока.

5. Смажьте дно сковороды небольшим количеством растительного масла.

6. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон.

Рецепт шоколадных диетических блинов

Напомним, мы писали, как быстро испечь блины на всю семью на Масленицу. Если у вас большая семья, чтобы справиться с горой блинчиков, попробуйте воспользоваться советом от опытных хозяек.

Также мы рассказывали, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.

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