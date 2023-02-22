Як не погладшати на Масницю та насолоджуватися млинцями — поради дієтологів

Зберегти фігуру та насолодитися святковими смаколиками — реальність

З понеділка, 20 лютого, українці відзначають веселе та смачне свято — Масниця. Традиційно святкування триває цілий тиждень, під час якого заведено готувати усілякі смаколики. Головною стравою є млинці з різноманітними начинками. Але як насолодитися святковою стравою тим, хто стежить за фігурою?

Дієтологи поділилися корисними порадами, пише Ukr.Media.

У чому шкода млинців

З точки зору здорового харчування, млинці не входять до списку страв на кожен день, оскільки є висококалорійними, часто мають великий вміст жиру та цукру.

Шкода для фігури полягає саме в стандартному складі страви: молоко, яйця, борошно, цукор, масло. Крім цього, дані продукти в поєднанні призводять до швидкого викиду інсуліну і моментального падіння глюкози в крові. Тому їх не бажано їсти людям з цукровим діабетом.

На фігурі також позначається традиція їсти млинці з добавками. Мед, варення, згущене молоко або сметана в поєднанні з парочкою млинчиків перекривають денну норму калорій.

У чому користь млинців

Вуглеводи та жири, що містяться в 100 грамах млинців, забезпечують енергією, підвищуючи рівень активності та підтримуючи гарний настрій. Проте за умови, що людина веде активний та здоровий спосіб життя.

Зробити млинці більш корисними можна й змінивши їх склад. Наприклад, жирне молоко замінити на знежирене, кефір або воду, звичайне борошно — на гречане, виключити масло або зменшити його кількість.

Як готувати млинці на Масляну, щоб не погладшати

1. Замінюємо борошно

Можна замінити борошно в млинцях на більш корисне й при цьому не втратити смакових якостей. Спеціалісти радять звернути увагу на:

житнє борошно (містить клітковину та пектин, що поліпшують травлення);

гречане борошно (містить найбільшу кількість білка за мінімальної кількості жирів, вуглеводів і цукру);

вівсяне борошно (містить мало крохмалю, цукрів, багато клітковини, що робить його дієтичним);

борошно грубого помелу (містить вітаміни В, Е і D).

2. Замінюємо молоко

Можна вчинити радикально й замінити молоко на воду. Але при цьому смакові якості страви зміняться. Млинці на основі води краще вживати в гарячому вигляді, відразу після приготування.

Ще використовують молочну сироватку для оладок та млинців. Додавати таку ж кількість, як і молока. Розводити водою не треба. Також підійде кефір, молоко з низьким вмістом жирності.

3. Як ще знизити калорійність страви

Можна замінити яйця на збиті білки, а замість вершкового масла використовувати невелику кількість рослинної олії, будь-якої на ваш смак.

Якщо додати олію в тісто на етапі замішування, сковороду можна буде не змащувати, тому жирність млинців буде менша. Також можна уникнути додавання олії, якщо у вас антипригарна пательня.

4. Відмова від солодких та жирних добавок

Використовуйте для цих цілей йогурт, сир, рибу або гриби. Мало того, що ці продукти низькокалорійні, вони ще й дуже ситні — млинців з такою начинкою багато не з'їси. Дієтологи рекомендують також використовувати як начинку овочі, фрукти та зелень.

5. Їжте помірно

Можна один раз дозволити собі з'їсти млинець так, як ви любите, наприклад, зі згущеним молоком, варенням чи м'ясом. Але з'їжте один-два млинці, а не цілу гору.

Рецепт пісних млинців без яєць на воді

Виходять вони легкими й пористими. Гарні з будь-якою начинкою: як солодкою, так і солоною.

Інгредієнти:

борошно грубого помелу — 1,5 ст.;

вода — 2 ст.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — 2 ст. л.;

олія — 3 ст. л.

Як готувати:

1. Сіль і цукор розчиніть у воді.

2. Всипте просіяне борошно і розмішайте.

3. Соду погасіть лимонним соком і теж додайте в тісто.

4. Знову все ретельно перемішайте до появи пухирців, після чого влийте рослинну олію, ще раз перемішайте і починайте запікати млинці.

Рецепт шоколадних дієтичних млинців

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 3 ст.;

молоко 1% жирності — 3 ст.;

какао — 6 ст. л.;

мед (за бажанням) — 1 ч. л.;

яєчний білок — 1 шт.

Спосіб приготування:

1.Збийте яєчний білок з какао та за потреби додайте мед.

2. До маси додайте борошно і молоко.

3. Ретельно збийте інгредієнти міксером або блендером.

4. Якщо тісто вийшло занадто густим, додайте трохи молока.

5.Змастіть дно пательні невеликою кількістю рослинної олії.

6. Смажте млинці на середньому вогні з двох боків.

Нагадаємо, ми писали, як швидко спекти млинці на всю сім'ю на Масницю. Якщо у вас велика родина, щоб впоратися з горою млинців, спробуйте скористатися порадою від досвідчених господинь.

Також ми розповідали, коли починається Масниця, як святкують українці та що заборонено робити у цей період.