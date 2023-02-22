Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Святкуй Масницю без жертв: як насолоджуватися млинцями та зберегти фігуру arrow

Святкуй Масницю без жертв: як насолоджуватися млинцями та зберегти фігуру

22 лютого 2023 21:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як не погладшати на Масницю та насолоджуватися млинцями — поради дієтологів
Зберегти фігуру та насолодитися святковими смаколиками — реальність
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

З понеділка, 20 лютого, українці відзначають веселе та смачне свято — Масниця. Традиційно святкування триває цілий тиждень, під час якого заведено готувати усілякі смаколики. Головною стравою є млинці з різноманітними начинками. Але як насолодитися святковою стравою тим, хто стежить за фігурою?

Дієтологи поділилися корисними порадами, пише Ukr.Media.

Читайте також:

У чому шкода млинців

З точки зору здорового харчування, млинці не входять до списку страв на кожен день, оскільки є висококалорійними, часто мають великий вміст жиру та цукру. 

Шкода для фігури полягає саме в стандартному складі страви: молоко, яйця, борошно, цукор, масло. Крім цього, дані продукти в поєднанні призводять до швидкого викиду інсуліну і моментального падіння глюкози в крові. Тому їх не бажано їсти людям з цукровим діабетом. 

На фігурі також позначається традиція їсти млинці з добавками. Мед, варення, згущене молоко або сметана в поєднанні з парочкою млинчиків перекривають денну норму калорій.

У чому шкода млинців

У чому користь млинців 

Вуглеводи та жири, що містяться в 100 грамах млинців, забезпечують енергією, підвищуючи рівень активності та підтримуючи гарний настрій. Проте за умови, що людина веде активний та здоровий спосіб життя. 

Зробити млинці більш корисними можна й змінивши їх склад. Наприклад, жирне молоко замінити на знежирене, кефір або воду, звичайне борошно — на гречане, виключити масло або зменшити його кількість. 

У чому користь млинців

Як готувати млинці на Масляну, щоб не погладшати

1. Замінюємо борошно 

Можна замінити борошно в млинцях на більш корисне й при цьому не втратити смакових якостей. Спеціалісти радять звернути увагу на:

  • житнє борошно (містить клітковину та пектин, що поліпшують травлення);
  • гречане борошно (містить найбільшу кількість білка за мінімальної кількості жирів, вуглеводів і цукру);
  • вівсяне борошно (містить мало крохмалю, цукрів, багато клітковини, що робить його дієтичним);
  • борошно грубого помелу (містить вітаміни В, Е і D).

2. Замінюємо молоко 

Можна вчинити радикально й замінити молоко на воду. Але при цьому смакові якості страви зміняться. Млинці на основі води краще вживати в гарячому вигляді, відразу після приготування.

Ще використовують молочну сироватку для оладок та млинців. Додавати таку ж кількість, як і молока. Розводити водою не треба. Також підійде кефір, молоко з низьким вмістом жирності. 

3. Як ще знизити калорійність страви 

Можна замінити яйця на збиті білки, а замість вершкового масла використовувати невелику кількість рослинної олії, будь-якої на ваш смак. 

Якщо додати олію в тісто на етапі замішування, сковороду можна буде не змащувати, тому жирність млинців буде менша. Також можна уникнути додавання олії, якщо у вас антипригарна пательня. 

4. Відмова від солодких та жирних добавок

Використовуйте для цих цілей йогурт, сир, рибу або гриби. Мало того, що ці продукти низькокалорійні, вони ще й дуже ситні — млинців з такою начинкою багато не з'їси. Дієтологи рекомендують також використовувати як начинку овочі, фрукти та зелень.

5. Їжте помірно

Можна один раз дозволити собі з'їсти млинець так, як ви любите, наприклад, зі згущеним молоком, варенням чи м'ясом. Але з'їжте один-два млинці, а не цілу гору. 

Рецепт пісних млинців без яєць на воді

Рецепт пісних млинців без яєць на воді

Виходять вони легкими й пористими. Гарні з будь-якою начинкою: як солодкою, так і солоною.

Інгредієнти:

  • борошно грубого помелу — 1,5 ст.;
  • вода — 2 ст.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • олія — 3 ст. л.

Як готувати:

1. Сіль і цукор розчиніть у воді.

2. Всипте просіяне борошно і розмішайте.

3. Соду погасіть лимонним соком і теж додайте в тісто.

4. Знову все ретельно перемішайте до появи пухирців, після чого влийте рослинну олію, ще раз перемішайте і починайте запікати млинці.

Як готувати млинці на Масляну, щоб не погладшати

Рецепт шоколадних дієтичних млинців 

Інгредієнти: 

  • пшеничне борошно — 3 ст.;
  • молоко 1% жирності — 3 ст.;
  • какао — 6 ст. л.;
  • мед (за бажанням) — 1 ч. л.;
  • яєчний білок — 1 шт.

Спосіб приготування: 

1.Збийте яєчний білок з какао та за потреби додайте мед. 

2. До маси додайте борошно і молоко.

3. Ретельно збийте інгредієнти міксером або блендером.

4. Якщо тісто вийшло занадто густим, додайте трохи молока. 

5.Змастіть дно пательні невеликою кількістю рослинної олії.

6. Смажте млинці на середньому вогні з двох боків.

Рецепт шоколадних дієтичних млинців

Нагадаємо, ми писали, як швидко спекти млинці на всю сім'ю на Масницю. Якщо у вас велика родина, щоб впоратися з горою млинців, спробуйте скористатися порадою від досвідчених господинь. 

Також ми розповідали, коли починається Масниця, як святкують українці та що заборонено робити у цей період. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

21:45 Польща планує створити найсильнішу армію Європи, — Washington Post

21:17 Омбудсман Лубінець звинуватив росію у знущаннях над політв'язнем Олександром Марченком

21:12 Відомі склади на матч 1/8 Ліги чемпіонів "Інтер" — "Порту"

21:05 Продовження приквелу "Гри престолів": анонсована дата виходу нового сезону "Дому дракона"

Новина з фото

20:55 Генеральний прокурор назвав кількість пошкоджених обстрілами рф цивільних об’єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:46 Стали відомі склади команд на матч 1/8 Ліги чемпіонів "Лейпциг" — "Манчестер Сіті"

Новина з фото

20:42 Стівен Спілберг отримав нагороду на "Берлінале-2023" з рук Боно

20:35 "Це неприпустимо": Стефанчук звернувся до ОБСЄ через участь росіян у зимовій сесії асамблеї

20:18 Вже не заручена: Авріл Лавін розірвала стосунки з рок-музикантом Mod Sun

20:14 Як нейромережа уявляє давньослов'янських богинь: експеримент Новини.LIVE

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Рік великої війни

19:00 Спектаклі на підземній парковці. Як у Харкові працює найстаріший театр для дітей в умовах війни

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Актуальне по темі

None 22 Лютий 21:38

Польща планує створити найсильнішу армію Європи, — Washington Post

None 22 Лютий 21:17

Омбудсман Лубінець звинуватив росію у знущаннях над політв'язнем Олександром Марченком

None 22 Лютий 21:45

Відомі склади на матч 1/8 Ліги чемпіонів "Інтер" — "Порту"

None 22 Лютий 21:44

Продовження приквелу "Гри престолів": анонсована дата виходу нового сезону "Дому дракона"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB