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Масниця 2023: як швидко спекти млинці на всю сім'ю

20 лютого 2023 19:18
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як швидко приготувати багато млинців на Масницю — лайфхак
Існує простий лайфхак, який допоможе насмажити багато млинців швидко та смачно
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Попереду українців чекає Масний або Сиропусний тиждень, на який заведено готувати багато смачних та доволі калорійних страв. Традиційною стравою є млинці з солоними чи солодкими начинками. Важко знайти людину, якій не до вподоби цей смаколик. Проте приготувати страву на всю сім'ю — та ще морока.  

Якщо у вас велика родина, щоб впоратися з горою млинців, спробуйте скористатися порадою від досвідчених господинь. Простим лайфхаком поділився Styler.

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Як пришвидшити процес приготування млинців

Як швидко приготувати багато млинців — лайфхак 

Для цього лайфхаку господарям чи господарочкам треба буде озброїтися одразу двома пательнями. Підійдуть навіть сковорідки різного розміру, бажано, щоб вони були антипригарними й до них не прилипало тісто.  

На плиту ставимо одразу дві пательні й розігріваємо. Але не допускайте, щоб вони почали диміти. Вогонь має бути помірним. 

Перед першим млинцем змастіть дно сковорідки олією. Можна за допомогою кулінарного пензля або паперового рушника. Головне, щоб ваш млинець не "плавав" в жиру. 

Деякі досвідчені кулінари додають олію в тісто для того, щоб млинець не приставав до пательні. 

Тісто треба вливати на обидві пательні по черзі й обсмажувати кілька хвилин з обох боків. Млинці можуть пропектися нерівномірно якщо вилити їх на недостатньо гарячу сковорідку або занадто рано перевернути. 

І не забувайте під час випікання перемішувати тісто, позаяк воно розшаровується і стає густішим знизу і рідшим згори.

Як швидко приготувати багато млинців — лайфхак 

Скориставшись двома пательнями одночасно, можна суттєво скоротити процес приготування млинців, а зекономлений час витратити на посиденьки з сім'єю за смачним столом. 

Якщо у вас між наливанням тіста і зніманням млинців залишаються паузи, можете загортати у млинці начинку, яка не боїться тепла і не потече.

Деякі господині окремо змащують ще теплі млинці вершковим маслом, щоб вони були більш ароматними та смачнішими. 

Якщо млинці при охолодженні стають сухими та жорсткими

Якщо млинці при охолодженні стають сухими та жорсткими

Якщо після охолодження ваші млинці стали твердими та покрилися тріщинами, це могло статися через відсутність кислоти. Спробуйте влити в тісто трохи кефіру або кислого молока — тоді вироби будуть ніжними та ажурними навіть в холодному вигляді.

Як правильно пекти млинці — поради та секрети

Як правильно пекти млинці — поради та секрети

Щоб ваші млинці завжди виходили ідеальними, скористайтеся цими порадами: 

  • використовуйте інгредієнти для тіста тільки кімнатної температури — так вони краще з'єднуються;
  • щоб млинці були ажурними та з дірочками, додайте в них кефір або соду;
  • тісто вливайте тільки на добре розігріту пательню;
  • щоб млинці не прилипали та не підгорали, використовуйте антипригарну пательню або спеціальну пательню для млинців;
  • смажте вироби на середньому вогні та не накривайте кришкою;
  • додайте в тісто щіпку цукру, навіть якщо млинці будуть солоними. Так тісто стане смачніше.

 

Нагадаємо ми писали, коли починається Масниця, як святкують українці та що заборонено робити у цей період. 

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