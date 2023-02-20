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Масленица 2023: как быстро испечь блины на всю семью

20 февраля 2023 19:18
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как быстро приготовить много блинов на Масленицу — лайфхак
Существует простой лайфхак, который поможет нажарить много блинов быстро и вкусно
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Впереди украинцев ждет Масленая или Сиропусная неделя, на которую принято готовить много вкусных и достаточно калорийных блюд. Традиционным блюдом являются блины с солеными или сладкими начинками. Трудно найти человека, которому не нравится это яство. Однако приготовить блюдо на всю семью — еще морока.

Если у вас большая семья, чтобы справиться с горой блинчиков, попробуйте воспользоваться советом от опытных хозяек. Простым лайфхаком поделился Styler.

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Как ускорить процесс приготовления блинов

Как быстро приготовить много блинов — лайфхак

Для этого лайфхака хозяевам или хозяйкам нужно будет вооружиться сразу двумя сковородками. Подойдут даже сковородки разного размера, желательно, чтобы они были антипригарными и к ним не прилипало тесто.

На плиту ставим сразу две сковородки и разогреваем. Но не допускайте, чтобы они начали дымить. Огонь должен быть умеренным.

Перед первым блинчиком смажьте дно сковородки растительным маслом. Можно с помощью кулинарной кисти или бумажного полотенца. Главное, чтобы ваш блинчик не "плавал" в жиру.

Некоторые опытные кулинары добавляют масло в тесто для того, чтобы блинчик не приставал к сковороде.

Тесто нужно вливать на обе сковороды поочередно и обжаривать несколько минут с обеих сторон. Блинчики могут прожечься неравномерно если вылить их на недостаточно горячую сковородку или слишком рано перевернуть.

И не забывайте во время выпечки перемешивать тесто, поскольку оно расслаивается и становится гуще снизу и реже сверху.

Как быстро приготовить много блинов — лайфхак

Воспользовавшись двумя сковородками одновременно, можно существенно сократить процесс приготовления блинов, а сэкономленное время потратить на посиделки с семьей за вкусным столом.

Если у вас между наливанием теста и снятием блинов остаются паузы, можете заворачивать в блин начинку, которая не боится тепла и не потечет.

Некоторые хозяйки отдельно смазывают еще теплые блины сливочным маслом, чтобы они были более ароматными и вкусными.

Если блины при охлаждении становятся сухими и жесткими

Если блины при охлаждении становятся сухими и жесткими

Если после охлаждения блины стали твердыми и покрылись трещинами, это могло произойти из-за отсутствия кислоты. Попробуйте влить в тесто немного кефира или простокваши – тогда изделия будут нежными и ажурными даже в холодном виде.

Как правильно печь блины — советы и секреты

Как правильно печь блины — советы и секреты

Чтобы ваши блины всегда получались идеальными, воспользуйтесь этими советами:

  • используйте ингредиенты для теста только комнатной температуры — так они лучше соединяются;
  • чтобы блины были ажурными и с дырочками, добавьте в них кефир или соду;
  • тесто вливайте только на хорошо разогретую сковороду;
  • чтобы блины не прилипали и не подгорали, используйте антипригарную сковороду или специальную сковороду для блинов;
  • жарьте изделия на среднем огне и не накрывайте крышкой;
  • добавьте в тесто щепотку сахара, даже если блины будут солеными. Так тесто станет вкуснее.

 

Напомним, мы писали, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.

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