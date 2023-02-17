Масниця 2023 — дата, традиції та важливі заборони на свято

За християнською традицією, необхідно пробачити усі образи попросити пробачення та примиритися з ближніми перед Великим постом

Масниця — народне свято проводів зими й зустрічі весни. Це цілий тиждень гулянь перед Великим постом. У цей період існує багато традицій та прикмет.

Розповідаємо, коли починається Масниця, як святкують українці та що заборонено робити у цей період.

Коли буде Масниця у 2023 році

В цьому році українці почнуть святкувати Масницю з понеділка, 20 лютого. Святковий період буде тривати до неділі, 26 лютого.

Цікаво, що святкування Масляної починається за 56 днів до Великодня, тому дата змінюється щороку.

Масниця 2023 — історія та традиції свята

Свято з'явилося ще за часів язичництва. У наших предків цей період знаменував вшанування бога Сонця, який пробуджує природу. Люди прощалися з зимою та зустрічали весну.

Щоб задобрити бога люди приносили для нього хліб у вигляді Сонця, а саме — млинець.

Обов'язковим атрибутом святкування також був вогонь. Ближче до вечора традиційно розпалювалося велике багаття, на якому згоряло солом'яне опудало зими, що йде; до цього його весь день возили по вулицях. Опудало встановлювали в центрі багаття, всіляко жартували над ним і лаяли його. Навколо вогнищ водились веселі хороводи з піснями й танцями.

Розповсюдженим обрядом на Масницю був колодій. Хлопцям, які не одружилися за рік, прив'язували до руки колодку. Колодка була своєрідною карою за те, що хлопець або дівчина не одружились, не створили сім'ю. Колодка могла бути справжньою або символічною. Аби її зняти, треба було відкупитись.

А головне — кожен українець вірив, чим краще вони проведуть зиму та зустрінуть весну, тим врожайнішим буде рік, а їх оминуть усілякі хвороби.

Обов'язково прибирали оселю, робили усю важку роботу, аби уникнути її на Масницю. Напередодні свята поминали рідних.

Прийняття християнства не викреслило свято зі списку, а освятило Церквою, додавши в нього ідеї та нові смисли. Сьогодні Масниця є одним з церковних свят і називається ще Мясопустним або Сирним тижнем.

Християнська традиція має на увазі прощення образ і примирення з ближніми перед Великим постом.

В цей час християни вже не їли м'ясо і намагалися наїстися тим, чого не можна їсти в піст, а саме — молочними продуктами, яйцями, рибою, млинцями.

Зараз в традиціях Масляної закріпилося особливе значення за кожним днем тижня.

Понеділок — перший день, зустріч Масляної

Заведено прибирати, пекти перші млинці й пригощати ними оточуючих, особливо — незаможних.

Вівторок — Загравання

Це день сватання і пошуку другої половинки в місцях скупчення людей, наприклад — на гуляннях. Наші предки у цей день проходили на так звані оглядини — батьки поспішали засватати дітей до початку посту. Хто хотів, міг сам пошукати свою половинку без допомоги батьків.

Середа — Тещині млинці

У третій день тижня зять повинен йти в гості до тещі. За кількістю частування на столі у тещі можна було судити про те, як сильно напартачив зять за минулий рік. І чим приязнішою буде теща цього дня — тим щасливішим буде життя молодого подружжя.

Четвер — Розгуляй, Широка Масляна

Заведено відступити від господарства і веселитися.

П'ятниця — Тещині вечірки

Заведено пригощати тещу і її подруг варениками й млинцями. Також зять намагався догодити тещі якнайкраще.

Субота — Посиденьки зовиці

Заведено збиратися сім'ями, навідуватися до родичів. Найчастіше до молодих невісток на святковий стіл з млинцями приходили сім'ї чоловіка.

Неділя — Проводи Масляної

Її ще називають прощеною неділею. Заведено просити вибачення за свої вчинки, пишно закінчувати святкування, поминати покійних і спалювати опудало Масляної.

Тиждень Масниці — які заведено готувати частування

Перед майбутнім постом в масляний тиждень панував достаток найрізноманітніших смаколиків, головними з яких традиційно були млинці.

Пекли їх на масляному тижні щодня, а особливо багато їх готували, починаючи з четверга. Саме рум'яні млинці своєю круглою формою за часів язичництва асоціювалися у людей з сонцем.

Різноманітні рецепти млинців були таємницею кожної господині та передавалися через покоління. У кожної ґаздині були свої фірмові інгредієнти, але в основному, млинці пеклися на основі пшеничного, вівсяного або кукурудзяного борошна. У тісто додавали різні продукти: вершки, масло, яблука, ікру, гарбуз або картоплю.

Один з давніх звичаїв полягав у тому, що перший спечений млинець був за упокій усіх померлих родичів. Його традиційно віддавали убогим або залишали на підвіконні.

Також у цей період їли багато сиру, сметани та масла. Готували вареники з різними смачними начинками.

Що не можна робити на Масницю

Не можна різати млинці ножем — це погана прикмета. Можна їсти їх руками або виделкою. Не можна скупитися, відмовляти в допомозі рідним. Спати вдень в будь-який день Масляної — до головних болів. Якщо запрошуєте гостей — не можна годувати їх залишками або поганими стравами. Масниця святкується напередодні Великого посту, а тому весь тиждень не дозволялося їсти м’ясні продукти. На стіл ставили масло, молоко, сметану, рибу, сир та яйця. Масниця — веселе свято, а тому українці вірили, якщо людина проведе його в сумному настрої, то весь рік сумуватиме. Категорично заборонялося сваритися, адже це могло накликати на сім’ю біду. Алкогольні напої на Масницю вживали в помірних кількостях: жінкам дозволялося лише пригубити, а чоловікам — випити одну чарку. Заборонялося запрошувати гостей в неприбраний будинок, а тому зранку господині готували оселю до свята.

Масниця 2023 — які існували прикмети

Наші предки вірили у такі прикмети:

Якщо на Масляну прийшли непрохані гості — на щастя та радість.

Якщо перший млинець на Масницю вийшов тонким і мереживним — життя в цьому році буде легким, а якщо товстий та щільний — доведеться багато працювати.

Якщо у незаміжньої дівчини виходять млинці з рівними краями, то шлюб буде вдалим.

Якщо прилипають до сковороди — ще три роки заміжжя не бачити.

Якщо в середу поїсти гороху, а в четвер — млинців, то увесь рік у вас буде вдосталь грошей.

Чим більше на Масляну напекти млинців — тим щасливішим буде рік.

Якщо дівчина першим бачила в день свята чоловіка, значить скоро зустріне судженого.

Рахували дірочки у млинцях — скільки їх вийшло, стільки буде дітей.

Якщо перший млинець прилип до сковорідки — заміжжя цього року не бачити.

Погана і мокра погода обіцяє ранню весну.

Багато бурульок на дахах — до хорошого врожаю.

На Масляному тижні похолодало — літо буде прохолодним.

Синички голосно співають — весну віщують.

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