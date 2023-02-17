Масленица 2023 — дата, традиции и важные запреты на праздник

Масленица 2023: когда празднуют и какие украинские традиции нужно знать
Масленица — народный праздник проводов зимы и встречи весны. Это целая неделя гуляний перед Великим постом. В этот период существует много традиций и примет.
Рассказываем, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.
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Когда будет Масленица в 2023 году
В этом году украинцы начнут праздновать Масленицу с понедельника, 20 февраля. Праздничный период продлится до воскресенья, 26 февраля.
Интересно, что празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, поэтому дата меняется каждый год.
Масленица 2023 — история и традиции праздника
Праздник появился еще при язычестве. У наших предков этот период знаменовал чествование бога Солнца, пробуждающего природу. Люди прощались с зимой и встречали весну.
Чтобы задобрить бога, люди приносили для него хлеб в виде Солнца, а именно — блин.
Обязательным атрибутом празднования тоже был огонь. Ближе к вечеру традиционно разгорался большой костер, на котором сгорало соломенное чучело уходящей зимы; до этого его весь день возили по улицам. Пугало устанавливали в центре костра, всячески шутили над ним и ругали его. Вокруг костров водились веселые хороводы с песнями и плясками.
Распространенным обрядом на Масленицу был колодий. Ребятам, которые не женились через год, привязывали к руке колодку. Колодка была своеобразной карой за то, что парень или девушка не женились, не создали семью. Колодка могла быть настоящей или символической. Чтобы ее снять, нужно было откупиться.
А главное — каждый украинец верил, чем лучше они проведут зиму и встретят весну, тем урожайнее будет год, а их минуют болезни.
Обязательно убирали дом, делали всю тяжелую работу, чтобы избежать ее на Масленицу. В канун праздника поминали родных.
Принятие христианства не вычеркнуло праздник из списка, а освятило Церковью, добавив в него идеи и новые смыслы. Сегодня Масленица является одним из церковных праздников и называется еще Мясопустной или Сырной неделей.
Христианская традиция подразумевает прощение и примирение с ближними перед Великим постом.
В это время христиане уже не ели мясо и пытались наесться тем, чего нельзя есть в пост, а именно молочными продуктами, яйцами, рыбой, блинами.
Сейчас в традициях Масленицы закрепилось особое значение за каждым днем недели.
- Понедельник — первый день, встреча Масленицы
Принято убирать, печь первые блины и угощать ими окружающих, особенно неимущих.
- Вторник.
Это день сватовства и поиска второй половинки в местах скопления людей, например, на гуляниях. Наши предки в этот день проходили на так называемые смотрины — родители спешили засватать детей до начала поста. Кто хотел, сам мог поискать свою половинку без помощи родителей.
- Среда — Блинчики Тещины
В третий день недели зять должен уходить в гости к теще. По количеству угощения на столе у тещи можно было судить о том, как сильно напортачил зять за прошлый год. И чем дружественнее будет теща в этот день — тем счастливее будет жизнь молодых супругов.
- Четверг — Разгуляй, Широкая Масленица
Принято отступить от хозяйства и веселиться.
- Пятница.
Принято угощать тещу и ее подруг варениками и блинами. Также зять пытался угодить теще как можно лучше.
- Суббота.
Принято собираться семьями, наведываться к родственникам. Чаще всего к молодым невесткам на праздничный стол с блинами приходили семьи мужчины.
- Воскресенье.
Ее еще называют прощенным воскресеньем. Заведено просить прощения за свои поступки, пышно заканчивать празднование, поминать усопших и сжигать чучело Масленицы.
Неделя Масленицы — заведено готовить угощение
Перед будущим постом в масляную неделю царило обилие самых разнообразных вкусностей, главными из которых традиционно были блины.
Жгли их на масляной неделе каждый день, а особенно много их готовили, начиная с четверга. Именно румяные блины своей круглой формой при язычестве ассоциировались у людей с солнцем.
Разнообразные рецепты блинов были тайной каждой хозяйки и передавались поколениям. У каждого хозяйка были свои фирменные ингредиенты, но в основном, блины пеклись на основе пшеничной, овсяной или кукурузной муки. В тесто добавляли разные продукты: сливки, масло, яблоки, икру, тыкву или картофель.
Один из древних обычаев заключался в том, что первый испеченный блин был в покое всех умерших родственников. Его традиционно отдавали нищим или оставляли на подоконнике.
Также в этот период ели много творога, сметаны и масла. Готовили вареники с разными вкусными начинками.
Что нельзя делать на Масленицу
- Нельзя резать блины ножом — это плохая примета. Можно есть их руками или вилкой.
- Нельзя жадничать, отказывать в помощи родным.
- Спать днем в любой день Масленицы — до головных болей.
- Если приглашаете гостей — нельзя кормить их остатками или плохими блюдами.
- Масленица празднуется накануне Великого поста, поэтому всю неделю не разрешалось есть мясные продукты. На стол ставили масло, молоко, сметану, рыбу, творог и яйца.
- Масленица — веселый праздник, поэтому украинцы верили, если человек проведет его в грустном настроении, то весь год будет скучать.
- Категорически запрещалось ссориться, ведь это могло навлечь на семью беду.
- Алкогольные напитки на Масленицу употребляли в умеренных количествах: женщинам разрешалось только погубить, а мужчинам выпить одну рюмку.
- Запрещалось приглашать гостей в неубранный дом, а потому утром хозяйки готовили дом к празднику.
Масленица 2023 — какие существуют приметы
Наши предки верили в следующие приметы:
- Если на Масленицу пришли незваные гости — к счастью и радости.
- Если первый блин на Масленицу получился тонким и кружевным — жизнь в этом году будет легкой, а если толстая и плотная — придется много работать.
- Если у незамужней девушки выходят блины с ровными краями, то брак будет удачным.
- Если прилипают к сковороде, еще три года замужества не видеть.
- Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.
- Чем больше на Масленицу напечь блинов — тем счастливее будет год.
- Если девушка первым видела в день праздника мужчину, значит, скоро встретит суженого.
- Считали дырочки в блинах — сколько их получилось, столько будет детей.
- Если первый блинчик прилип к сковороде — замужества в этом году не видать.
- Плохая и мокрая погода сулит раннюю весну.
- Многие сосульки на крышах — к хорошему урожаю.
- На Масленице похолодало — лето будет прохладным.
- Синички громко поют — весну предвещают.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.
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