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Масленица 2023: когда празднуют и какие украинские традиции нужно знать

17 февраля 2023 19:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Масленица 2023 — дата, традиции и важные запреты на праздник
По христианской традиции необходимо простить все обиды попросить прощения и примириться с ближними перед Великим постом
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Масленица — народный праздник проводов зимы и встречи весны. Это целая неделя гуляний перед Великим постом. В этот период существует много традиций и примет.

Рассказываем, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.

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Когда будет Масленица в 2023 году

В этом году украинцы начнут праздновать Масленицу с понедельника, 20 февраля. Праздничный период продлится до воскресенья, 26 февраля.

Интересно, что празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, поэтому дата меняется каждый год.

Масленица 2023 — история и традиции праздника

Праздник появился еще при язычестве. У наших предков этот период знаменовал чествование бога Солнца, пробуждающего природу. Люди прощались с зимой и встречали весну.

Чтобы задобрить бога, люди приносили для него хлеб в виде Солнца, а именно — блин.

Обязательным атрибутом празднования тоже был огонь. Ближе к вечеру традиционно разгорался большой костер, на котором сгорало соломенное чучело уходящей зимы; до этого его весь день возили по улицам. Пугало устанавливали в центре костра, всячески шутили над ним и ругали его. Вокруг костров водились веселые хороводы с песнями и плясками.

Распространенным обрядом на Масленицу был колодий. Ребятам, которые не женились через год, привязывали к руке колодку. Колодка была своеобразной карой за то, что парень или девушка не женились, не создали семью. Колодка могла быть настоящей или символической. Чтобы ее снять, нужно было откупиться.

Масленица 2023 - история и традиции праздника

А главное — каждый украинец верил, чем лучше они проведут зиму и встретят весну, тем урожайнее будет год, а их минуют болезни.

Обязательно убирали дом, делали всю тяжелую работу, чтобы избежать ее на Масленицу. В канун праздника поминали родных.

Принятие христианства не вычеркнуло праздник из списка, а освятило Церковью, добавив в него идеи и новые смыслы. Сегодня Масленица является одним из церковных праздников и называется еще Мясопустной или Сырной неделей.

Христианская традиция подразумевает прощение и примирение с ближними перед Великим постом.

В это время христиане уже не ели мясо и пытались наесться тем, чего нельзя есть в пост, а именно молочными продуктами, яйцами, рыбой, блинами.

Масленица 2023 - история и традиции праздника

Сейчас в традициях Масленицы закрепилось особое значение за каждым днем недели.

  • Понедельник — первый день, встреча Масленицы

Принято убирать, печь первые блины и угощать ими окружающих, особенно неимущих.

  • Вторник.

Это день сватовства и поиска второй половинки в местах скопления людей, например, на гуляниях. Наши предки в этот день проходили на так называемые смотрины — родители спешили засватать детей до начала поста. Кто хотел, сам мог поискать свою половинку без помощи родителей.

  • Среда — Блинчики Тещины

В третий день недели зять должен уходить в гости к теще. По количеству угощения на столе у тещи можно было судить о том, как сильно напортачил зять за прошлый год. И чем дружественнее будет теща в этот день — тем счастливее будет жизнь молодых супругов.

  • Четверг — Разгуляй, Широкая Масленица

Принято отступить от хозяйства и веселиться.

  • Пятница.

Принято угощать тещу и ее подруг варениками и блинами. Также зять пытался угодить теще как можно лучше.

  • Суббота.

Принято собираться семьями, наведываться к родственникам. Чаще всего к молодым невесткам на праздничный стол с блинами приходили семьи мужчины.

  • Воскресенье.

Ее еще называют прощенным воскресеньем. Заведено просить прощения за свои поступки, пышно заканчивать празднование, поминать усопших и сжигать чучело Масленицы.

Неделя Масленицы, которые принято готовить угощение

Неделя Масленицы — заведено готовить угощение

Перед будущим постом в масляную неделю царило обилие самых разнообразных вкусностей, главными из которых традиционно были блины.

Жгли их на масляной неделе каждый день, а особенно много их готовили, начиная с четверга. Именно румяные блины своей круглой формой при язычестве ассоциировались у людей с солнцем.

Разнообразные рецепты блинов были тайной каждой хозяйки и передавались поколениям. У каждого хозяйка были свои фирменные ингредиенты, но в основном, блины пеклись на основе пшеничной, овсяной или кукурузной муки. В тесто добавляли разные продукты: сливки, масло, яблоки, икру, тыкву или картофель.

Один из древних обычаев заключался в том, что первый испеченный блин был в покое всех умерших родственников. Его традиционно отдавали нищим или оставляли на подоконнике.

Также в этот период ели много творога, сметаны и масла. Готовили вареники с разными вкусными начинками.

Что нельзя делать на Масленицу

Что нельзя делать на Масленицу

  1. Нельзя резать блины ножом — это плохая примета. Можно есть их руками или вилкой.
  2. Нельзя жадничать, отказывать в помощи родным.
  3. Спать днем в любой день Масленицы — до головных болей.
  4. Если приглашаете гостей — нельзя кормить их остатками или плохими блюдами.
  5. Масленица празднуется накануне Великого поста, поэтому всю неделю не разрешалось есть мясные продукты. На стол ставили масло, молоко, сметану, рыбу, творог и яйца.
  6. Масленица — веселый праздник, поэтому украинцы верили, если человек проведет его в грустном настроении, то весь год будет скучать.
  7. Категорически запрещалось ссориться, ведь это могло навлечь на семью беду.
  8. Алкогольные напитки на Масленицу употребляли в умеренных количествах: женщинам разрешалось только погубить, а мужчинам выпить одну рюмку.
  9. Запрещалось приглашать гостей в неубранный дом, а потому утром хозяйки готовили дом к празднику.

Масленица 2023 - какие существовали приметы

Масленица 2023 — какие существуют приметы

Наши предки верили в следующие приметы:

  • Если на Масленицу пришли незваные гости — к счастью и радости.
  • Если первый блин на Масленицу получился тонким и кружевным — жизнь в этом году будет легкой, а если толстая и плотная — придется много работать.
  • Если у незамужней девушки выходят блины с ровными краями, то брак будет удачным.
  • Если прилипают к сковороде, еще три года замужества не видеть.
  • Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.
  • Чем больше на Масленицу напечь блинов — тем счастливее будет год.
  • Если девушка первым видела в день праздника мужчину, значит, скоро встретит суженого.
  • Считали дырочки в блинах — сколько их получилось, столько будет детей.
  • Если первый блинчик прилип к сковороде — замужества в этом году не видать.
  • Плохая и мокрая погода сулит раннюю весну.
  • Многие сосульки на крышах — к хорошему урожаю.
  • На Масленице похолодало — лето будет прохладным.
  • Синички громко поют — весну предвещают.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

Также мы писали о сильных молитвах к Пресвятой Богородице об исцелении, защите, прощении, покровительстве и даровании детей.

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