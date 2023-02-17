Масленица 2023 — дата, традиции и важные запреты на праздник

По христианской традиции необходимо простить все обиды попросить прощения и примириться с ближними перед Великим постом

Масленица — народный праздник проводов зимы и встречи весны. Это целая неделя гуляний перед Великим постом. В этот период существует много традиций и примет.

Рассказываем, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.

Когда будет Масленица в 2023 году

В этом году украинцы начнут праздновать Масленицу с понедельника, 20 февраля. Праздничный период продлится до воскресенья, 26 февраля.

Интересно, что празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, поэтому дата меняется каждый год.

Масленица 2023 — история и традиции праздника

Праздник появился еще при язычестве. У наших предков этот период знаменовал чествование бога Солнца, пробуждающего природу. Люди прощались с зимой и встречали весну.

Чтобы задобрить бога, люди приносили для него хлеб в виде Солнца, а именно — блин.

Обязательным атрибутом празднования тоже был огонь. Ближе к вечеру традиционно разгорался большой костер, на котором сгорало соломенное чучело уходящей зимы; до этого его весь день возили по улицам. Пугало устанавливали в центре костра, всячески шутили над ним и ругали его. Вокруг костров водились веселые хороводы с песнями и плясками.

Распространенным обрядом на Масленицу был колодий. Ребятам, которые не женились через год, привязывали к руке колодку. Колодка была своеобразной карой за то, что парень или девушка не женились, не создали семью. Колодка могла быть настоящей или символической. Чтобы ее снять, нужно было откупиться.

А главное — каждый украинец верил, чем лучше они проведут зиму и встретят весну, тем урожайнее будет год, а их минуют болезни.

Обязательно убирали дом, делали всю тяжелую работу, чтобы избежать ее на Масленицу. В канун праздника поминали родных.

Принятие христианства не вычеркнуло праздник из списка, а освятило Церковью, добавив в него идеи и новые смыслы. Сегодня Масленица является одним из церковных праздников и называется еще Мясопустной или Сырной неделей.

Христианская традиция подразумевает прощение и примирение с ближними перед Великим постом.

В это время христиане уже не ели мясо и пытались наесться тем, чего нельзя есть в пост, а именно молочными продуктами, яйцами, рыбой, блинами.

Сейчас в традициях Масленицы закрепилось особое значение за каждым днем недели.

Понедельник — первый день, встреча Масленицы

Принято убирать, печь первые блины и угощать ими окружающих, особенно неимущих.

Вторник.

Это день сватовства и поиска второй половинки в местах скопления людей, например, на гуляниях. Наши предки в этот день проходили на так называемые смотрины — родители спешили засватать детей до начала поста. Кто хотел, сам мог поискать свою половинку без помощи родителей.

Среда — Блинчики Тещины

В третий день недели зять должен уходить в гости к теще. По количеству угощения на столе у тещи можно было судить о том, как сильно напортачил зять за прошлый год. И чем дружественнее будет теща в этот день — тем счастливее будет жизнь молодых супругов.

Четверг — Разгуляй, Широкая Масленица

Принято отступить от хозяйства и веселиться.

Пятница.

Принято угощать тещу и ее подруг варениками и блинами. Также зять пытался угодить теще как можно лучше.

Суббота.

Принято собираться семьями, наведываться к родственникам. Чаще всего к молодым невесткам на праздничный стол с блинами приходили семьи мужчины.

Воскресенье.

Ее еще называют прощенным воскресеньем. Заведено просить прощения за свои поступки, пышно заканчивать празднование, поминать усопших и сжигать чучело Масленицы.

Неделя Масленицы — заведено готовить угощение

Перед будущим постом в масляную неделю царило обилие самых разнообразных вкусностей, главными из которых традиционно были блины.

Жгли их на масляной неделе каждый день, а особенно много их готовили, начиная с четверга. Именно румяные блины своей круглой формой при язычестве ассоциировались у людей с солнцем.

Разнообразные рецепты блинов были тайной каждой хозяйки и передавались поколениям. У каждого хозяйка были свои фирменные ингредиенты, но в основном, блины пеклись на основе пшеничной, овсяной или кукурузной муки. В тесто добавляли разные продукты: сливки, масло, яблоки, икру, тыкву или картофель.

Один из древних обычаев заключался в том, что первый испеченный блин был в покое всех умерших родственников. Его традиционно отдавали нищим или оставляли на подоконнике.

Также в этот период ели много творога, сметаны и масла. Готовили вареники с разными вкусными начинками.

Что нельзя делать на Масленицу

Нельзя резать блины ножом — это плохая примета. Можно есть их руками или вилкой. Нельзя жадничать, отказывать в помощи родным. Спать днем в любой день Масленицы — до головных болей. Если приглашаете гостей — нельзя кормить их остатками или плохими блюдами. Масленица празднуется накануне Великого поста, поэтому всю неделю не разрешалось есть мясные продукты. На стол ставили масло, молоко, сметану, рыбу, творог и яйца. Масленица — веселый праздник, поэтому украинцы верили, если человек проведет его в грустном настроении, то весь год будет скучать. Категорически запрещалось ссориться, ведь это могло навлечь на семью беду. Алкогольные напитки на Масленицу употребляли в умеренных количествах: женщинам разрешалось только погубить, а мужчинам выпить одну рюмку. Запрещалось приглашать гостей в неубранный дом, а потому утром хозяйки готовили дом к празднику.

Масленица 2023 — какие существуют приметы

Наши предки верили в следующие приметы:

Если на Масленицу пришли незваные гости — к счастью и радости.

Если первый блин на Масленицу получился тонким и кружевным — жизнь в этом году будет легкой, а если толстая и плотная — придется много работать.

Если у незамужней девушки выходят блины с ровными краями, то брак будет удачным.

Если прилипают к сковороде, еще три года замужества не видеть.

Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.

Чем больше на Масленицу напечь блинов — тем счастливее будет год.

Если девушка первым видела в день праздника мужчину, значит, скоро встретит суженого.

Считали дырочки в блинах — сколько их получилось, столько будет детей.

Если первый блинчик прилип к сковороде — замужества в этом году не видать.

Плохая и мокрая погода сулит раннюю весну.

Многие сосульки на крышах — к хорошему урожаю.

На Масленице похолодало — лето будет прохладным.

Синички громко поют — весну предвещают.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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