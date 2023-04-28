Йокаи боб-левеш — как приготовить традиционный суп Западной Украины

Традиционный суп Западной Украины. Фото: google.com

Это блюдо хорошо известно жителям Западной Украины. Ароматный, мясной и наваристый суп Иокаи боб-левеш влюбляет в себя с первой ложки!

Рецептом самого вкусного традиционного закарпатского первого блюда поделился портал "Автентична Україна".

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Что нужно знать об Йокаи боб-левеш

Ароматный и насыщенный суп, родом из Венгрии. Блюдо назвали в честь венгерского писателя и политика XIX века Мора Йокаи.

Несмотря на свое происхождение, суп давно стал традиционным для Западной Украины. В классическом варианте это блюдо подают в хлебной тарелке.

В течение десятилетий рецепт блюда претерпел изменения, у каждой хозяйки есть свои секреты приготовления супа. Но обязательными ингредиентами остаются фасоль, копченость, сметана и паприка.

По вкусу йокаи боб-левеш напоминает гуляш с ароматной и насыщенной юшкой.

Что нужно знать об Йокаи боб-левеше. Фото: google.com

Йокаи боб-левеш — рецепт закарпатского супа

Ингредиенты

свежая фасоль — 200 г;

копченая свинья галяшка и пикница (подкопченая домашняя колбаса со специями) — 500 г;

морковь — 1-2 шт.;

зеленый перец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сметана — 150 г;

мука — 60 г;

лавровый лист, петрушка, чеснок, паприка, сельдерей — по своему вкусу.

Для галушек (чипетке):

мука — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка.

Йокаи боб-левеш – рецепт закарпатского супа. Фото: google.com

Готовим йокаи боб-левеш пошагово:

1. В первую очередь необходимо отварить до готовности свиную галяшку. Когда мясо будет готово, бульон следует процедить.

2. Копченую колбаску (пикницу) следует обжарить на сковороде.

3. Далее следует заняться клецками, поскольку тесту необходимо будет дать время "отдохнуть". Смешайте все ингредиенты. Из теста сформуйте шарик, оберните пищевой пленкой и положите в холодильник на час.

4. Через час достаньте тесто и сформируйте длинные тоненькие колбаски. Отщипывайте от них кусочки длиной 2–3 сантиметра. Посыпайте мукой.

5. Затем возвращаемся к приготовлению супа и нарезаем овощи мелкими кубиками. Свиную галяшку следует разобрать на кусочки, а пикницу порезать.

6. На смальце, который выделился из пикницы, обжарьте морковь и сельдерей. Добавьте сладкий зеленый перец, через несколько минут фасоль, томаты, чеснок, лавровый лист.

7. Переведите овощи в кастрюлю и залейте бульоном от галяшки.

8. Когда бульон закипит, добавьте мясо и клецки.

9. Лук следует обжарить отдельно до золотистого оттенка, добавить паприку и несколько ложек бульона. После зажарки необходимо добавить в суп.

10. Когда фасоль будет готова, добавьте остальные специи. Соль в блюде не используется, потому что копченое мясо само по себе достаточно соленое.

11. В отдельной емкости смешайте муку, сметану и несколько ложек бульона. Добавьте эту смесь в суп. Проварите суп еще несколько минут и добавьте пикницу и зелень.

12. Подают боб-левеш со сметаной и душистым хлебом.

Приятного аппетита!

Закарпатский суп Иокая боб-левеш. Фото: google.com

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