Йокаї боб-левеш — як приготувати традиційний суп Західної України

Традиційний суп Західної України. Фото: google.com

Ця страва добре відома мешканцям Західної України. Ароматний, м'ясний та наваристий суп Йокаї боб-левеш закохує у себе з першої ложки!

Рецептом найсмачнішої традиційної закарпатської першої страви поділився портал "Автентична Україна".

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Духмяний та насичений суп, родом з Угорщини. Страву назвали на честь угорського письменника і політика ХІХ століття Мора Йокаї.

Попри своє походження суп давно став традиційним для Західної України. В класичному варіанті цю страву подають у хлібній тарілці.

Протягом десятиліть рецепт страви зазнав змін, у кожної хазяйки є свої секрети приготування супу. Але обов'язковими інгредієнтами залишаються квасоля, копченості, сметана та паприка.

На смак йокаї боб-левеш нагадує гуляш з ароматною та насиченою юшкою.

Що треба знати про Йокаї боб-левеш. Фото: google.com

Йокаї боб-левеш — рецепт закарпатського супу

Інгредієнти

свіжа квасоля — 200 г;

копчена свина галяшка та пікниця (підкопчена домашня ковбаса зі спеціями) — 500 г;

морква — 1–2 шт.;

зелений перець — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сметана — 150 г;

борошно — 60 г;

лавровий лист, петрушка, часник, паприка, селера — на свій смак.

Для галушок (чіпетке):

борошно — 100 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка.

Йокаї боб-левеш — рецепт закарпатського супу. Фото: google.com

Готуємо йокаї боб-левеш покроково:

1. У першу чергу необхідно відварити до готовності свинячу галяшку. Коли м'ясо буде готове, бульйон слід процідити.

2. Копчену ковбаску (пікницю) слід обсмажити на пательні.

3. Далі слід зайнятися галушками, оскільки тісту необхідно буде дати час "відпочити". Змішайте всі інгредієнти. З тіста сформуйте кульку, обгорніть харчовою плівкою та покладіть у холодильник на годину.

4. Через годину, дістаньте тісто та сформуйте довгі тоненькі ковбаски. Відщипуйте від них шматочки завдовжки 2–3 сантиметри. Притрусіть борошном.

5. Далі повертаємось до приготування супу й нарізаємо овочі дрібними кубиками. Свинячу галяшку слід розібрати на шматочки, а пікницю порізати.

6. На смальці, який виділився з пікниці, обсмажте моркву та селеру. Додайте солодкий зелений перець, через декілька хвилин — квасолю, томати, часник, лавровий лист.

7. Перекладіть овочі у каструлю та залийте бульйоном від галяшки.

8. Коли бульйон закипить, додайте м’ясо та галушки.

9. Цибулю слід обсмажити окремо до золотавого відтінку, додати паприку та кілька ложок бульйону. Після засмажку необхідно додати до супу.

10. Коли квасоля буде готова, додайте решту спецій. Сіль у страві не використовується, бо копчене м’ясо саме по собі досить солоне.

11. В окремій місткості змішайте борошно, сметану та кілька ложок більйона. Додайте цю суміш до супу. Проваріть суп ще декілька хвилин та додайте пікниці та зелень.

12. Подають боб-левеш зі сметаною та запашним хлібом.

Смачного!

Закарпатський суп Йокаї боб-левеш. Фото: google.com

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