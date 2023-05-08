Как приготовить Моти: рецепт

Японский десерт к суши Моти. Фото: Pexels

Моти – это сладкий и липкий рисовый пирог, изготовленный из мочигомы, разновидности короткозернистого клейкого риса. Моти – популярный десерт в Японии, который часто презентуют в честь праздников, особых событий и фестивалей. Это блюдо отлично дополнит ваши любимые суши! К тому же приготовить ее можно буквально за 10 минут.

Об этом написали "Karointhekitchen ".

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Ингредиенты

мочигоме (короткозернистый клейкий рис)

вода

сахар

сладкий сироп

кукурузный крахмал (или картофельный крахмал)

Моти домашнего приготовления. Фото: Pexels

Как приготовить моти?

1. Промойте рис в холодной воде несколько раз. Это нужно делать пока вода не станет прозрачной.

2. Замочите клейкий рис в холодной воде минимум на 2 часа или ночью.

3. Слейте воду и добавьте рис в кастрюлю с водой. Соотношение риса и воды должно быть 1:1,25.

4. Периодически помешивая доведите воду до кипения на среднем огне. Как только рис закипит, убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой.

5. Оставьте рис вариться на медленном огне на 10-12 минут (или пока вся вода не впитывается в рис).

6. Пока рис варится, стоит приготовить сладкую начинку. Смешайте сахар и воду в небольшой кастрюле и доведите массу до кипения на среднем огне. Когда сахар растворится, выключите огонь и дайте массе остыть.

7. Возьмите небольшое количество риса и скатайте его в шар в ладонях. Откройте шарик в диск и положите в его центр небольшое количество сладкой начинки.

8. Соберите края рисового диска и зажмите их вместе, чтобы закрыть начинку внутри, а затем обваляйте шарик в кукурузном крахмале, чтобы избежать прилипания.

9. Повторяйте процесс, пока не будет использован весь рис и начинка.

Моти – это вкусный универсальный десерт, который можно подавать как самостоятельно, так и с другими блюдами. Он особенно популярен в Японии как дополнение к суши, поскольку сладкая и липкая текстура идеально сочетается с пикантными вкусами рыбы и соевого соуса. В следующий раз, когда будете наслаждаться суши, обязательно попробуйте дополнить их Моти!

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