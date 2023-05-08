Как приготовить Моти: рецепт

Моти – японский десерт, который прекрасно дополнит суши
Моти – это сладкий и липкий рисовый пирог, изготовленный из мочигомы, разновидности короткозернистого клейкого риса. Моти – популярный десерт в Японии, который часто презентуют в честь праздников, особых событий и фестивалей. Это блюдо отлично дополнит ваши любимые суши! К тому же приготовить ее можно буквально за 10 минут.
Об этом написали "Karointhekitchen ".
Ингредиенты
- мочигоме (короткозернистый клейкий рис)
- вода
- сахар
- сладкий сироп
- кукурузный крахмал (или картофельный крахмал)
Как приготовить моти?
1. Промойте рис в холодной воде несколько раз. Это нужно делать пока вода не станет прозрачной.
2. Замочите клейкий рис в холодной воде минимум на 2 часа или ночью.
3. Слейте воду и добавьте рис в кастрюлю с водой. Соотношение риса и воды должно быть 1:1,25.
4. Периодически помешивая доведите воду до кипения на среднем огне. Как только рис закипит, убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой.
5. Оставьте рис вариться на медленном огне на 10-12 минут (или пока вся вода не впитывается в рис).
6. Пока рис варится, стоит приготовить сладкую начинку. Смешайте сахар и воду в небольшой кастрюле и доведите массу до кипения на среднем огне. Когда сахар растворится, выключите огонь и дайте массе остыть.
7. Возьмите небольшое количество риса и скатайте его в шар в ладонях. Откройте шарик в диск и положите в его центр небольшое количество сладкой начинки.
8. Соберите края рисового диска и зажмите их вместе, чтобы закрыть начинку внутри, а затем обваляйте шарик в кукурузном крахмале, чтобы избежать прилипания.
9. Повторяйте процесс, пока не будет использован весь рис и начинка.
Моти – это вкусный универсальный десерт, который можно подавать как самостоятельно, так и с другими блюдами. Он особенно популярен в Японии как дополнение к суши, поскольку сладкая и липкая текстура идеально сочетается с пикантными вкусами рыбы и соевого соуса. В следующий раз, когда будете наслаждаться суши, обязательно попробуйте дополнить их Моти!
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