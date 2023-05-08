Як приготувати Моті: рецепт

Японський десерт до суш Моті. Фото: Pexels

Моті — це солодкий і липкий рисовий пиріг, виготовлений з мочігоме, різновиду короткозернистого клейкого рису. Моті — популярний десерт в Японії, його часто подають на честь свят, особливих подій і фестивалів. Ця страва чудово доповнить ваші улюблені суші! До того ж — приготувати її можна буквально за 10 хвилин.

Про це написали "Karointhekitchen".

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Інгредієнти

мочігоме (короткозернистий клейкий рис)

вода

цукор

кукурудзяний крохмаль (або картопляний крохмаль)

Моті домашнього приготування. Фото: Pexels

Як приготувати моті?

1. Промийте рис в холодній воді кілька разів. Це потрібно робити доти, поки вода не стане прозорою.

2. Замочіть клейкий рис у холодній воді мінімум на 2 години чи на ніч.

3. Злийте воду і додайте рис в каструлю з водою. Співвідношення рису і води повинно бути 1:1,25.

4. Доведіть воду до кипіння на середньому вогні, періодично помішуючи. Як тільки рис закипить, зменште вогонь до мінімуму і накрийте каструлю кришкою.

5. Залиште рис варитися на повільному вогні на 10-12 хвилин (або поки вся вода не всотається в рис).

6. Поки рис вариться варто приготувати солодку начинку. Змішайте цукор і воду в маленькій каструлі й доведіть масу до кипіння на середньому вогні. Коли цукор розчиниться вимкніть вогонь і дайте масі охолонути.

7. Коли рис звариться, перекладіть його у велику миску і додайте солодкий сироп. Мішайте доти, доки рис не покриється сиропом рівномірно.

8. Візьміть невелику кількість рису і скачайте його в кулю в долонях. Розплющте кульку в диск і покладіть в її центр невелику кількість солодкої начинки.

9. Зберіть краї рисового диска та затисніть їх разом щоб закрити начинку всередині, а потім обваляйте кульку в кукурудзяному крохмалі, щоб уникнути прилипання.

10. Повторюйте процес, поки не буде використано весь рис і начинку.

Моті — це смачний універсальний десерт, який можна подавати як самостійно, так і з іншими стравами. Він особливо популярний в Японії як доповнення до суші, оскільки його солодка та липка текстура ідеально поєднується з пікантними смаками риби та соєвого соусу. Тож наступного разу, коли ви насолоджуватиметеся суші, обов’язково спробуйте доповніть їх Моті!

До речі, нещодавно ми писали про те, як приготувати відому українську страву — окрошку.