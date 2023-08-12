Что можно приготовить на День Независимости Украины – ТОП-3 оригинальных блюд

Молодая девушка готовит торт. Фото: Freepik

Грядет День Независимости Украины, который является одним из самых важных праздников для украинского народа. Мы подобрали ТОП-3 самых оригинальных рецептов блюд, которые можно приготовить на этот праздник, под цвет украинского флага.

Новини.LIVE делится рецептами трех блюд, которые можно приготовить на День Независимости Украины.

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Торт "Слава Украине!"

Ингредиенты

Чтобы приготовить такой торт нужно иметь:

200 грамм кефира

одно или два яйца

один стакан манки

один стакан сахара

один стакан муки

100 грамм маргарина, который сначала нужно растопить

одну чайную ложку разрыхлителя для теста

две или три столовых ложки сгущенки

Вкусный торт "Слава Украине!" на День Независимости Украины. Фото: Cook-Today

Способ приготовления

Чтобы приготовить блюдо на День Независимости, нужно смешать манку, кефир с сахаром, а также немного взбитые яйца и оставить эту смесь на 40 минут. Затем туда нужно добавить растопленный маргарин и просеять муку с разрыхлителем. Получившуюся смесь следует перемешать миксером.

Полученное тесто стоит разделить на две одинаковые порции, добавив в одну желтую краску, а в другую — синюю. Все это тщательно перемешать и вылить в смазанную маслом форму. Поставить в духовку на полчаса, а затем оставить остыть на пять минут.

В конце срезать наружные стенки и перемазать масляным кремом со 100 граммами сливочного масла и 50 граммами сгущенки.

Конфеты "Краски художника"

Ингредиенты

Прежде, чем делать такие конфеты, следует взять:

550 грамм белого шоколада

пищевые красители

60 грамм арахиса

Конфеты "Краски художника" на День Независимости Украины. Фото: Food&Mood

Способ приготовления

Растопите белый шоколад и разлейте его в две маленькие и одну миску побольше. В маленькие миски добавьте красители голубого и желтого цвета и перемешайте. В миску с шоколадом ложкой разбрызгайте цветной шоколад. Сначала один цвет в одну сторону, затем другой цвет в другую.

То же самое проделать и в большой форме для льда. Разрисованную форму залейте шоколадом, удаляя остатки сверху, и поставьте застывать в холодильник. Обжарьте арахис и разложите его по формам, залейте карамельным соусом до половины, а сверху вылейте шоколад.

Все это поставьте в холодильник на полчаса и вытряхните конфеты из формы.

Коктейль "Украинский флаг"

Ингредиенты

Чтобы сделать такой алкогольный коктейль, следует взять:

30 миллилитров яичного ликера

15 миллилитров ликера Блю Кюрасао

15 миллилитров водки

Коктейль "Украинский флаг" на День Независимости Украины. Фото: Food&Mood

Способ приготовления

Возьмите стопку и вылейте туда яичный ликер, а отдельно смешайте ликер Блю Кюрасао с водкой. Все это осторожно вылейте верхним слоем с помощью специальной барной ложки.

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