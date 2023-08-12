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Меню для несокрушимых: ТОП-3 самых оригинальных блюд на День Независимости Украины

12 августа 2023 10:23
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что можно приготовить на День Независимости Украины – ТОП-3 оригинальных блюд
Молодая девушка готовит торт. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Грядет День Независимости Украины, который является одним из самых важных праздников для украинского народа. Мы подобрали ТОП-3 самых оригинальных рецептов блюд, которые можно приготовить на этот праздник, под цвет украинского флага.

Новини.LIVE делится рецептами трех блюд, которые можно приготовить на День Независимости Украины.

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Торт "Слава Украине!"

Ингредиенты

Чтобы приготовить такой торт нужно иметь:

  • 200 грамм кефира
  • одно или два яйца
  • один стакан манки
  • один стакан сахара
  • один стакан муки
  • 100 грамм маргарина, который сначала нужно растопить
  • одну чайную ложку разрыхлителя для теста
  • две или три столовых ложки сгущенки
Торт "Слава Украине!"
Вкусный торт "Слава Украине!" на День Независимости Украины. Фото: Cook-Today

Способ приготовления

Чтобы приготовить блюдо на День Независимости, нужно смешать манку, кефир с сахаром, а также немного взбитые яйца и оставить эту смесь на 40 минут. Затем туда нужно добавить растопленный маргарин и просеять муку с разрыхлителем. Получившуюся смесь следует перемешать миксером.

Полученное тесто стоит разделить на две одинаковые порции, добавив в одну желтую краску, а в другую — синюю. Все это тщательно перемешать и вылить в смазанную маслом форму. Поставить в духовку на полчаса, а затем оставить остыть на пять минут.

В конце срезать наружные стенки и перемазать масляным кремом со 100 граммами сливочного масла и 50 граммами сгущенки.

Конфеты "Краски художника"

Ингредиенты

Прежде, чем делать такие конфеты, следует взять:

  • 550 грамм белого шоколада
  • пищевые красители
  • 60 грамм арахиса
Конфеты "Краски художника"
Конфеты "Краски художника" на День Независимости Украины. Фото: Food&Mood

Способ приготовления

Растопите белый шоколад и разлейте его в две маленькие и одну миску побольше. В маленькие миски добавьте красители голубого и желтого цвета и перемешайте. В миску с шоколадом ложкой разбрызгайте цветной шоколад. Сначала один цвет в одну сторону, затем другой цвет в другую.

То же самое проделать и в большой форме для льда. Разрисованную форму залейте шоколадом, удаляя остатки сверху, и поставьте застывать в холодильник. Обжарьте арахис и разложите его по формам, залейте карамельным соусом до половины, а сверху вылейте шоколад.

Все это поставьте в холодильник на полчаса и вытряхните конфеты из формы.

Коктейль "Украинский флаг"

Ингредиенты

Чтобы сделать такой алкогольный коктейль, следует взять:

  • 30 миллилитров яичного ликера
  • 15 миллилитров ликера Блю Кюрасао
  • 15 миллилитров водки
Коктейль "Украинский флаг"
Коктейль "Украинский флаг" на День Независимости Украины. Фото: Food&Mood

Способ приготовления

Возьмите стопку и вылейте туда яичный ликер, а отдельно смешайте ликер Блю Кюрасао с водкой. Все это осторожно вылейте верхним слоем с помощью специальной барной ложки.

Напомним, мы писали о том, как можно приготовить вкусное мороженое в домашних условиях.

Раньше мы рассказывали о том, что вкусного можно приготовить из арбуза.

Также мы сообщали о том, как быстро приготовить вкусную овсянку-тирамису.

 

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