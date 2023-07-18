Польське морозиво: як приготувати — рецепт з відео

Домашнє морозиво. Фото: Freepik

Спекотне літо — це сезон морозива. Зазвичай рецепт домашнього морозива асоціюється з чимось складним, проте є дійсно простий рецепт, який чудово смакуватиме вам та вашим дітям.

Про це повідомила кулінарка блогерка Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

форма 20х20;

сметана — 400 г;

цукор — 80 г;

згущувач харчовий — 1 пакетик(12 г);

молоко — 200 мл;

порошок для морозива — 1 пакетик (60 г);

яєчний білок — 3 шт.

цукор — 60 г.

Спосіб приготування домашнього морозива

1. Спочатку необхідно збити сметану з цукром. В результаті має утворитися густа та пишна маса.

Сметана та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

2. Окремо з'єднуємо холодне молоко та порошок для морозива. Масу необхідно збити міксером протягом трьох хвилин.

Збивання маси для морозива. Фото: YouTube @lilija-tsvit

3. Окремо необхідно збити білки з цукром.

Збивання маси для морозива. Фото: YouTube @lilija-tsvit

4. Далі необхідно з'єднати всі три маси та ще раз перемішати, але на низьких обертах міксера. Виходить густа та пишна маса.

Фінальний етап приготування морозива. Фото: YouTube @lilija-tsvit

5. Залишилось перекласти масу, яку вийшла у ємність для заморожування. Перемішувати під час заморожування його не потрібно, через три-чотири години воно буде готовим.

Морозиво в формі для заморожування. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемішувати під час заморожування його не потрібно, через три-чотири години воно буде готовим.

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