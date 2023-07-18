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Відео-рецепт супер простого польского морозива: повторити зможе кожний

18 липня 2023 19:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Польське морозиво: як приготувати — рецепт з відео
Домашнє морозиво. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спекотне літо — це сезон морозива. Зазвичай рецепт домашнього морозива асоціюється з чимось складним, проте є дійсно простий рецепт, який чудово смакуватиме вам та вашим дітям. 

Про це повідомила кулінарка блогерка Лілія Цвіт

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Вам знадобиться:

  • форма 20х20;
  • сметана — 400 г;
  • цукор — 80 г;
  • згущувач харчовий — 1 пакетик(12 г);
  • молоко — 200 мл;
  • порошок для морозива — 1 пакетик (60 г);
  • яєчний білок — 3 шт.
  • цукор — 60 г.

Спосіб приготування домашнього морозива 

1. Спочатку необхідно збити сметану з цукром. В результаті має утворитися густа та пишна маса. 

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Сметана та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

2. Окремо з'єднуємо холодне молоко та порошок для морозива. Масу необхідно збити міксером протягом трьох хвилин. 

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Збивання маси для морозива. Фото: YouTube @lilija-tsvit

3. Окремо необхідно збити білки з цукром. 

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Збивання маси для морозива. Фото: YouTube @lilija-tsvit

4. Далі необхідно з'єднати всі три маси та ще раз перемішати, але на низьких обертах міксера. Виходить густа та пишна маса. 

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Фінальний етап приготування морозива. Фото: YouTube @lilija-tsvit

5. Залишилось перекласти масу, яку вийшла у ємність для заморожування. Перемішувати під час заморожування його не потрібно, через три-чотири години воно буде готовим. 

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Морозиво в формі для заморожування. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемішувати під час заморожування його не потрібно, через три-чотири години воно буде готовим. 

Раніше ми писали, як легко відмовитися від солодкого, поради для тих, кому справді складно. 

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