Польське морозиво: як приготувати — рецепт з відео

Відео-рецепт супер простого польского морозива: повторити зможе кожний
Спекотне літо — це сезон морозива. Зазвичай рецепт домашнього морозива асоціюється з чимось складним, проте є дійсно простий рецепт, який чудово смакуватиме вам та вашим дітям.
Про це повідомила кулінарка блогерка Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- форма 20х20;
- сметана — 400 г;
- цукор — 80 г;
- згущувач харчовий — 1 пакетик(12 г);
- молоко — 200 мл;
- порошок для морозива — 1 пакетик (60 г);
- яєчний білок — 3 шт.
- цукор — 60 г.
Спосіб приготування домашнього морозива
1. Спочатку необхідно збити сметану з цукром. В результаті має утворитися густа та пишна маса.
2. Окремо з'єднуємо холодне молоко та порошок для морозива. Масу необхідно збити міксером протягом трьох хвилин.
3. Окремо необхідно збити білки з цукром.
4. Далі необхідно з'єднати всі три маси та ще раз перемішати, але на низьких обертах міксера. Виходить густа та пишна маса.
5. Залишилось перекласти масу, яку вийшла у ємність для заморожування. Перемішувати під час заморожування його не потрібно, через три-чотири години воно буде готовим.
Перемішувати під час заморожування його не потрібно, через три-чотири години воно буде готовим.
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