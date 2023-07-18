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Рецепт супер простого польского мороженого: повторить сможет каждый (видео)

18 июля 2023 19:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Польское мороженое: как приготовить — рецепт с видео
Домашнее мороженое. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Жаркое лето — это сезон мороженого. Обычно рецепт домашнего мороженого ассоциируется с чем-то сложным, однако есть простой рецепт, который придется по вкусу вам и вашим детям.

Об этом сообщила кулинарный блогер Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

  • форма 20х20;
  • сметана — 400 г;
  • сахар — 80 г;
  • сгуститель пищевой — 1 пакетик (12 г);
  • молоко — 200 мл;
  • порошок для мороженого — 1 пакетик (60 г);
  • яичный белок — 3 шт.
  • сахар — 60 г.

Способ приготовления домашнего мороженого

1. Сначала необходимо взбить сметану с сахаром. В результате должна образоваться густая масса.

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Сметана и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

2. Отдельно соединяем холодное молоко и порошок для мороженого. Массу необходимо взбить миксером в течение трех минут.

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Взбивание массы для мороженого. Фото: YouTube @lilija-tsvit

3. Отдельно необходимо взбить белки с сахаром.

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Взбивание массы для мороженого. Фото: YouTube @lilija-tsvit

4. Далее необходимо соединить все три массы и перемешать еще раз, но на низких оборотах миксера. Выходит густая и пышная масса.

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Финальный этап приготовления мороженого. Фото: YouTube @lilija-tsvit

5. Осталось переложить массу в емкость для замораживания. Перемешивать во время замораживания ее не нужно, через три-четыре часа мороженое будет готово.

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Мороженое в форме для замораживания. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемешивать во время замораживания мороженое не нужно, через три-четыре часа оно будет готово.

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