Польское мороженое: как приготовить — рецепт с видео

Рецепт супер простого польского мороженого: повторить сможет каждый (видео)
Жаркое лето — это сезон мороженого. Обычно рецепт домашнего мороженого ассоциируется с чем-то сложным, однако есть простой рецепт, который придется по вкусу вам и вашим детям.
Об этом сообщила кулинарный блогер Лилия Цвит.
Вам понадобится:
- форма 20х20;
- сметана — 400 г;
- сахар — 80 г;
- сгуститель пищевой — 1 пакетик (12 г);
- молоко — 200 мл;
- порошок для мороженого — 1 пакетик (60 г);
- яичный белок — 3 шт.
- сахар — 60 г.
Способ приготовления домашнего мороженого
1. Сначала необходимо взбить сметану с сахаром. В результате должна образоваться густая масса.
2. Отдельно соединяем холодное молоко и порошок для мороженого. Массу необходимо взбить миксером в течение трех минут.
3. Отдельно необходимо взбить белки с сахаром.
4. Далее необходимо соединить все три массы и перемешать еще раз, но на низких оборотах миксера. Выходит густая и пышная масса.
5. Осталось переложить массу в емкость для замораживания. Перемешивать во время замораживания ее не нужно, через три-четыре часа мороженое будет готово.
Перемешивать во время замораживания мороженое не нужно, через три-четыре часа оно будет готово.
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