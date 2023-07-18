Польское мороженое: как приготовить — рецепт с видео

Домашнее мороженое. Фото: Freepik

Жаркое лето — это сезон мороженого. Обычно рецепт домашнего мороженого ассоциируется с чем-то сложным, однако есть простой рецепт, который придется по вкусу вам и вашим детям.

Об этом сообщила кулинарный блогер Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

форма 20х20;

сметана — 400 г;

сахар — 80 г;

сгуститель пищевой — 1 пакетик (12 г);

молоко — 200 мл;

порошок для мороженого — 1 пакетик (60 г);

яичный белок — 3 шт.

сахар — 60 г.

Способ приготовления домашнего мороженого

1. Сначала необходимо взбить сметану с сахаром. В результате должна образоваться густая масса.

Сметана и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

2. Отдельно соединяем холодное молоко и порошок для мороженого. Массу необходимо взбить миксером в течение трех минут.

Взбивание массы для мороженого. Фото: YouTube @lilija-tsvit

3. Отдельно необходимо взбить белки с сахаром.

Взбивание массы для мороженого. Фото: YouTube @lilija-tsvit

4. Далее необходимо соединить все три массы и перемешать еще раз, но на низких оборотах миксера. Выходит густая и пышная масса.

Финальный этап приготовления мороженого. Фото: YouTube @lilija-tsvit

5. Осталось переложить массу в емкость для замораживания. Перемешивать во время замораживания ее не нужно, через три-четыре часа мороженое будет готово.

Мороженое в форме для замораживания. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемешивать во время замораживания мороженое не нужно, через три-четыре часа оно будет готово.

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