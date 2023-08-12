Що можна приготувати на День Незалежності України – ТОП-3 оригінальних страв

Приготовление торта в украинском стиле. Фото: скриншот с YouTube

Наближається День Незалежності України, який є одним з найважливіших свят для українського народу. Ми підібрали ТОП-3 найоригінальніших рецептів страв, які можна приготувати на це свято, під колір українського прапору.

Новини.LIVE ділиться рецептами трьох страв, які можна приготувати на День Незалежності України.

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Торт "Слава Україні!"

Інгредієнти

Щоб приготувати такий торт, потрібно мати:

200 грамів кефіру

одне або два яйця

одну склянку манки

одну склянку цукру

одну склянку борошна

100 грамів маргарину, який спочатку потрібно розтопити

одну чайну ложку розпушувача для тіста

дві або три столові ложки згущеного молока

Смачний торт "Слава Україні" на День Незалежності України. Фото: Cook-Today

Спосіб приготування

Щоб приготувати таку страву на День Незалежності, потрібно змішати манку, кефір з цукром, а також трохи збиті яйця та залишити цю суміш на 40 хвилин. Потім туди потрібно додати розтоплений маргарин та просіяти борошно з розпушувачем. Отриману суміш слід перемішати міксером.

Отримане тісто варто поділити на дві однакові порції, додавши в одну жовту фарбу, а в іншу — синю. Все це ретельно перемішати та вилити у змащену маслом форму. Поставити у духовку на півгодини, а потім залишити охолонути на п’ять хвилин.

Вкінці зрізати зовнішні стінки та перемазати масляним кремом зі 100 грамами вершкового масла та 50 грамами згущеного молока.

Цукерки "Фарби художника"

Інгредієнти

Перш, ніж робити такі цукерки, варто взяти:

550 грамів білого шоколаду

харчові барвники

60 грамів арахісу

Цукерки "Фарби художника" на День Незалежності України. Фото: Food&Mood

Спосіб приготування

Розтопіть білий шоколад та розлийте його у дві маленькі та одну побільше миску. У маленькі миски додайте барвники блакитного та жовтого кольору, та перемішайте це. У миску з шоколадом ложкою розбризкайте кольоровий шоколад. Спочатку один колір в одну сторону, а потім інший колір в іншу.

Те ж саме зробити й у великій формі для льоду. Розмальовану форму залийте шоколадом, прибравши залишки зверху, та поставте застигати в холодильник. Обсмажте арахіс та розкладіть його по формах, залийте карамельним соусом до половини, а зверху виліть шоколад.

Все це поставте в холодильник на півгодини та витрусіть цукерки з форми.

Коктейль "Український прапор"

Інгредієнти

Щоб зробити такий алкогольний коктейль, варто взяти:

30 мілілітрів яєчного лікеру

15 мілілітрів лікеру Блю Кюрасао

15 мілілітрів горілки

Коктейль "Український прапор" на День Незалежності України. Фото: Food&Mood

Спосіб приготування

Візьміть стопку та виліть туди яєчний лікер, а окремо змішайте лікер Блю Кюрасао з горілкою. Все це обережно виліть верхнім шаром за допомогою спеціальної барної ложки.

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