Окрошка в тарелке. Фото: Freepik

Лето — это без преувеличения сезон окрошки. Существует множество рецептов этого первого блюда, обычно споры на тему того, на чем же окрошка вкуснее — на кефире, сметане, айране, майонезе или на квасе. А что насчет мясных составляющих, чем же их можно разнообразить?

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Отварное куриное филе

Отварная куриная грудка считается стандартным наполнением окрошки. Действительно такой вариант наиболее полезный.

Куриная грудка. Фото: Freepik

В такую окрошку все же лучше добавлять больше овощей, таких как редиска и огурец, поскольку куриная грудка не имеет ярко выраженного вкуса. Но такая окрошка будет сытнее, особенно, если использовать вместо воды или другой заправки — куриный бульйон, на котором варилась грудка.

Копченое куриное филе

Копченая куриная грудка имеет более выраженный вкус и аромат. Если вы любите копчености — это отличный вариант, поскольку аромат всей окрошки будет иметь приятный копченый привкус.

Копченое куриное филе. Фото: Freepik

Также стоит отметить, что копченое куриное филе является более сочным, в отличие от вареной грудинки.

Сосиски

Сосиски — это отличная альтернатива окрошки с колбасой. Вкусные сосиски проще выбрать, чем вкусную колбасу, поскольку они употребляются чаще. Также сосиски удобнее и быстрее нарезать, поскольку их можно оставить просто в виде колец.

Сосиски для окрошки. Фото: Freepik

Перед тем как добавить их в окрошку, сосиски лучше отварить на протяжении двух минут, так они отдадут больше аромата. А чтобы сэкономить время, можно это сделать при помощи микроволновки.

Вареная говядина или телятина

Окрошка с таким составом будет отличаться особой сытостью. Таким образом, это холодное летнее блюдо может заменить полноценный обед, это отлично подойдет для тех, у кого во время жары снижается аппетит.

Сырая говядина. Фото: Freepik

Как улучшить вкус окрошки

Для того чтобы окрошка продолжалась настаиваться, а не пропадала, попробуйте добавлять зеленый лук непосредственно перед подачей. Благодаря этому вы будете чувствовать вкус свежего зеленого лука, поскольку когда он долго находится в жидкости, то начинает издавать не очень приятный аромат.

Ранее мы писали рецепт окрошки, которая точно многих удивит, а именно с добавлением комбучи.