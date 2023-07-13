Окрошка в тарілці. Фото: Freepik

Літо — це без перебільшення сезон окрошки. Існує безліч рецептів цієї першої страви, суперечки зазвичай на тему того, на чому ж окрошка смачніша, на кефірі, сметані, айрані, майонезі або на квасі. А ось щодо м'ясних складових — чим їх можна урізноманітнити?

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Відварене куряче філе

Відварена куряча грудка вважається стандартним наповненням окрошки. Справді такий варіант найкорисніший.

Куряча грудка. Фото: Freepik

У таку окрошку все ж таки краще додавати більше овочів, такий як редиска та огірок, оскільки куряча грудка не має яскраво вираженого смаку. Але така окрошка буде ситнішою, особливо якщо використовувати замість води або іншої заправки — курячий бульйон, на якому варилася грудка.

Копчене куряче філе

Копчена куряча грудка має більш виражений смак та аромат. Якщо ви любите копченості — це відмінний варіант, оскільки аромат усієї окрошки матиме приємний копчений присмак.

Копчене куряче філе. Фото: Freepik

Також варто відзначити, що копчене куряче філе є соковитішим, на відміну від вареної грудинки.

Сосиски

Сосиски — це чудова альтернатива окрошки з ковбасою. Смачні сосиски простіше вибрати, ніж смачну ковбасу, оскільки вони вживаються частіше. Також сосиски зручніше та швидше нарізати, оскільки їх можна залишити просто у вигляді кілець.

Сосиски для окрошки. Фото: Freepik

Перед тим як додати їх в окрошку, краще відварити сосиски протягом двох хвилин, так вони віддадуть більше аромату. А щоб заощадити час, можна це зробити за допомогою мікрохвильової печі.

Варена яловичина чи телятина

Окрошка з таким складом відрізнятиметься особливою ситістю. Таким чином, ця холодна літня страва може замінити повноцінний обід, це відмінно підійде для тих, у кого під час спеки знижується зниження апетиту.

Сира яловичина. Фото: Freepik

Як покращити смак окрошки

Для того, щоб окрошка продовжувалась настоюватися, а не пропадала, спробуйте додавати зелену цибулю безпосередньо перед подачею. Завдяки цьому ви відчуватимете смак свіжої зеленої цибулі, оскільки коли вона довго знаходиться в рідині, то починає видавати не дуже приємний аромат.

Раніше ми писали рецепт окрошки, яка точно багатьох здивує, а саме з додаванням комбучі.