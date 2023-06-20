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Лайфхаки, які допоможуть довго зберігати зелень у холодильнику

20 червня 2023 12:33
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як довго зберігати зелень
Різні види зелені. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Літній сезон багатий на свіжу зелень та овочі. Але чи траплялося у вас так, що ви придбали пучок соковитого кропу чи петрушки, а наступного дня вони вже зав'яли? Ці поради допоможуть зберегти свіжість зелені тривалий термін.

Рекомендації зібрала редакція Новини.LIVE.

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Зберігання зелені у рушнику та пакеті

Перше, що необхідно зробити, це помити зелень і видалити непотрібне коріння, якщо воно є.

зелень
Пучки зелені. Фото: Freepik

Далі перекладіть зелень, щоб уся зайва вода стікла. Просушіть листя зелені, розклавши її на рушник. Загорніть зелень у сухий рушник і покладіть у такому вигляді у пакет, зав'яжіть щільно.

Зелень найкраще зберігати на середній полиці у холодильнику.

зелень
Пучок кропу. Фото: Freepik

Якщо у вас є пучки кропу, петрушки та базиліка, то базилік краще зберігати так само, але окремо.

Зберігання зелені у скляній банці

Необхідно взяти невелику скляну банку з кришкою, яка щільно закривається.

зелень
Пучок петрушки. Фото: Freepik

Далі необхідно обрізати зелень по довжині банки, кінчики зелені потрібно вмочити у воду та акуратно укласти в банку.

зелень
Листя базиліка. Фото: Freepik

Для зручності краще укладайте зелень кінчиками вгору, так її простіше діставати потроху для використання.

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