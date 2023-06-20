Як довго зберігати зелень

Різні види зелені. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Літній сезон багатий на свіжу зелень та овочі. Але чи траплялося у вас так, що ви придбали пучок соковитого кропу чи петрушки, а наступного дня вони вже зав'яли? Ці поради допоможуть зберегти свіжість зелені тривалий термін.

Рекомендації зібрала редакція Новини.LIVE.

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Зберігання зелені у рушнику та пакеті

Перше, що необхідно зробити, це помити зелень і видалити непотрібне коріння, якщо воно є.

Пучки зелені. Фото: Freepik

Далі перекладіть зелень, щоб уся зайва вода стікла. Просушіть листя зелені, розклавши її на рушник. Загорніть зелень у сухий рушник і покладіть у такому вигляді у пакет, зав'яжіть щільно.

Зелень найкраще зберігати на середній полиці у холодильнику.

Пучок кропу. Фото: Freepik

Якщо у вас є пучки кропу, петрушки та базиліка, то базилік краще зберігати так само, але окремо.

Зберігання зелені у скляній банці

Необхідно взяти невелику скляну банку з кришкою, яка щільно закривається.

Пучок петрушки. Фото: Freepik

Далі необхідно обрізати зелень по довжині банки, кінчики зелені потрібно вмочити у воду та акуратно укласти в банку.

Листя базиліка. Фото: Freepik

Для зручності краще укладайте зелень кінчиками вгору, так її простіше діставати потроху для використання.

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