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Лайфхаки, которые помогут долго хранить зелень в холодильнике

20 июня 2023 12:33
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как долго хранить зелень
Разные виды зелени. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Летний сезон богат на свежую зелень и овощи. Но случалось ли у вас так, что вы приобрели пучок сочного укропа или петрушки, а на следующий день они уже завяли? Эти рекомендации помогут сохранить свежесть зелени на продолжительный срок. 

Рекомендации собрала редакция Новини.LIVE. 

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Такие методы помогут сохранить свежесть зелени от 7 до 10 дней. 

Хранение зелени в полотенце и пакете 

Первое, что необходимо сделать, это помыть зелень и удалить ненужные корни, если они есть. 

зелень
Пучки зелени. Фото: Freepik

Далее переложите зелень, чтобы вся лишняя вода стекла. Просушите листья зелени, разложив ее на полотенце. Заверните зелень в сухое полотенце и положите в таком виде в пакет, завяжите плотно. 

Зелень лучше всего хранить на средней полке в холодильнике. 

зелень
Пучок укропа. Фото: Freepik

Если у вас есть пучки укропа, петрушки и базилика, то базилик лучше хранить таким же образом, но отдельно. 

Хранение зелени в стеклянной банке 

Необходимо взять небольшую стеклянную банку с крышкой, которая плотно закрывается. 

зелень
Пучок петрушки. Фото: Freepik

Далее необходимо обрезать зелень по длине банки, кончики зелени нужно обмакнуть в воду и аккуратно уложить в банку. 

зелень
Листья базилика. Фото: Freepik

Для удобства лучше укладывайте зелень кончиками вверх, так ее будет проще доставать понемногу для использования. 

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