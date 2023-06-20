Как долго хранить зелень

Лайфхаки, которые помогут долго хранить зелень в холодильнике
Летний сезон богат на свежую зелень и овощи. Но случалось ли у вас так, что вы приобрели пучок сочного укропа или петрушки, а на следующий день они уже завяли? Эти рекомендации помогут сохранить свежесть зелени на продолжительный срок.
Рекомендации собрала редакция Новини.LIVE.
Такие методы помогут сохранить свежесть зелени от 7 до 10 дней.
Хранение зелени в полотенце и пакете
Первое, что необходимо сделать, это помыть зелень и удалить ненужные корни, если они есть.
Далее переложите зелень, чтобы вся лишняя вода стекла. Просушите листья зелени, разложив ее на полотенце. Заверните зелень в сухое полотенце и положите в таком виде в пакет, завяжите плотно.
Зелень лучше всего хранить на средней полке в холодильнике.
Если у вас есть пучки укропа, петрушки и базилика, то базилик лучше хранить таким же образом, но отдельно.
Хранение зелени в стеклянной банке
Необходимо взять небольшую стеклянную банку с крышкой, которая плотно закрывается.
Далее необходимо обрезать зелень по длине банки, кончики зелени нужно обмакнуть в воду и аккуратно уложить в банку.
Для удобства лучше укладывайте зелень кончиками вверх, так ее будет проще доставать понемногу для использования.
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